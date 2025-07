Musica, Nino D’Angelo inaugura il Musart Festival Firenze 2025

Complesso monumentale adagiato sulle colline di Firenze, il Parco Mediceo di Pratolino apre le porte al Musart Festival, festival fiorentino che dal 17 al 27 luglio vedrà sul palco grandi nomi della musica italiana e internazionale.A tagliare il nastro, giovedì 17 luglio sarà Nino D’Angelo: dopo i grandi successi live della passata stagione, Nino D’Angelo sarà in concerto nell’ambito del tour “I Miei Meravigliosi Anni ’80 – Estate 2025” prodotto e organizzato da Trident Music.

Il “ragazzo della curva B” celebrerà, oltre 40 anni di straordinaria carriera con una grande festa anni ’80, attraverso i brani entrati nel cuore di più generazioni come “A’ Discoteca“, inno nelle discoteche italiane negli anni ’80, ”Popcorn e Patatine” pezzo che ha accompagnato l’omonimo film e racconta la bellezza di un amore spensierato, “Maledetto Treno” un brano toccante dal testo commovente e tante altre hit, senza dimenticare “Napoli”, recentemente diventato ufficialmente l’inno della squadra azzurra.

La carriera di Nino D’Angelo è stata segnata da una vasta produzione artistica e dalla sua versatilità come cantante, attore e musicista. Sei partecipazioni al Festival di Sanremo, un David di Donatello, un Ciak d’Oro, un Nastro d’Argento e un Globo d’oro per le musiche del film musical “Tano da morire” di Roberta Torre, co-conduttore del DopoFestival nel 1998, direttore artistico del Teatro Trianon Viviani di Napoli e un concerto al Teatro Real San Carlo per omaggiare Sergio Bruni. Sono solo alcuni dei momenti salienti di una carriera iniziata nel 1976 e che da allora ha visto Nino D’Angelo diventare uno degli artisti più amati dal pubblico e dalla critica. Tra i momenti più emozionanti della sua vita, il murales tributo dell’artista Jorit a San Pietro a Patierno, commissionato dagli stessi abitanti del quartiere napoletano dove è nato, come omaggio per essere sempre stato vicino al popolo con le sue opere.

I biglietti – posti numerati da 40,25 a 69 euro – sono disponibili sul sito ufficiale www.musartfestival.it, su www.ticketone.it e nei punti Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita. Disponibile anche la formula Gold Package che, al biglietto di primo settore, aggiunge catering con buffet e, prima dello spettacolo, visite guidate al Parco Mediceo.

Musart Festival Firenze continuerà, sempre al Parco di Pratolino, con i concerti di Diodato (18 luglio), Giovanni Allevi e Orchestra Sinfonica Italiana (19 luglio), Loredana Bertè (21 luglio), Roberto Vecchioni (23 luglio), Gatti Mézzi (24 luglio) e Manu Chao (26 luglio). Chiuderà il concerto all’alba del pianista Alessandro Galati, domenica 27 luglio (ore 4,45), nel Cortile degli Uomini dell’Istituto degli Innocenti, in piazza della Santissima Annunziata, a pochi passi dal Duomo di Firenze. Info e prevendite su www.musartfestival.it.

VIABILITA’, NAVETTE, PARCHEGGI: COME RAGGIUNGERE IL PARCO DI PRATOLINO – A chi viene in auto e moto si ricorda che il tratto di via Bolognese all’incrocio con via Salviati è chiuso per lavori. Sul sito www.musartfestival.it sono disponibili QR code e link con itinerari alternativi per raggiungere Pratolino, a seconda che si provenga dalle aree centro, nord e sud di Firenze e dall’autostrada.

Al Parco di Pratolino e nelle aree adiacenti sono stati allestiti parcheggi temporanei, collegati con navette di Autolinee Toscane. Si possono acquistare i posti auto e moto su www.ticketone.it.

In occasione dei concerti di Giovanni Allevi (19 luglio) e Manu Chao (26 luglio), saranno in funzione treni speciali da Firenze Campo Marte a Vaglia e ritorno, con navetta gratuita da/per il parco.

Per chi lo desidera, saranno disponibili inoltre navette elettriche per portare il pubblico dall’ingresso del parco all’area concerto.