Musica, Giovanni Allevi & Orchestra Sinfonica Italiana al Musart Festival Firenze 2025

Giovanni Allevi al Musart Festival Firenze. Il “filosofo del pianoforte” sarà in concerto sabato 19 luglio al Parco Mediceo di Pratolino, che dall’anno passato ospita gli appuntamenti principali del Festival.I biglietti – posti numerati da 34 a 119 euro – sono in prevendita su www.ticketone.it e nei punti Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita . Disponibile anche la formula Gold Package che, al biglietto di primo settore, aggiunge catering con buffet e, prima dello spettacolo, visite guidate al Parco Mediceo. E ancora, per chi lo desidera c’è il Meet&Greet con l’artista a fine concerto.Dopo la serie di sold out inanellata con il recente tour teatrale, il maestro Giovanni Allevi tornerà a incantare il pubblico con “4 Special Events – Summer MMXXV”, un itinerario straordinario che celebra la bellezza dell’arte, della natura e della musica. Quattro concerti evento in quattro location iconiche in cui il compositore e filosofo di fama mondiale si esibirà con l’Orchestra Sinfonica Italiana.Questi attesissimi 4 appuntamenti ospiteranno la première mondiale del “Concerto MM22 per Violoncello e Orchestra”, scritto durante la sua lotta contro il mieloma multiplo, un inno alla forza e alla rinascita.

Il Concerto M22 trae spunto da una melodia di sorprendente bellezza, scaturita dalla trasformazione in note della parola Mieloma, secondo un metodo matematico già usato da Bach, per poi dipanarsi in un viaggio interiore struggente, angoscioso, rarefatto, luminoso e commovente.

È un diario in musica che ha accompagnato la lunga e sofferta degenza in ospedale, volto ad affermare una drammatica e fugace rivincita sulla sofferenza, ed il potere curativo della speranza e degli affetti.

Con un repertorio che spazia dai brani più amati a nuove composizioni, il pubblico potrà vivere un’esperienza immersiva, capace di toccare le corde più profonde dell’anima. Un’occasione unica per celebrare il genio del compositore marchigiano che, da oltre trent’anni, unisce tecnica virtuosistica e sensibilità universale, portando la musica classica alle nuove generazioni.

Il concerto di Giovanni Allevi va ad aggiungersi ai già annunciati live dei Gatti Mézzi (24/7) e Diodato (18/7). E altri grandi nomi sono in arrivo al Musart Festival 2025.

