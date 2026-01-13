Moda, UniCredit si conferma Main Partner di Pitti Immagine

UniCredit si conferma Main partner di Pitti Immagine. E’ stato infatti rinnovato fino al 2027 l’accordo di collaborazione tra la banca e la società leader nella promozione dell’industria e del design della moda italiana.

“La partnership con Pitti Immagine si rinnova e conferma l’impegno del nostro Gruppo a sostegno del comparto Moda, pilastro dell’eccellenza Made in Italy – sottolinea Annalisa Areni, Responsabile Client Strategies UniCredit Italia –. Siamo determinati a supportarne la crescita con iniziative mirate. Ne sono un esempio l’accordo con Confindustria Moda e il plafond di 1 miliardo di euro volto a finanziare investimenti strategici in digitalizzazione e transizione sostenibile delle imprese della filiera. Investiamo inoltre nella formazione dei giovani talenti attraverso la CFMI Academy, progetto condotto in collaborazione con il Centro di Firenze per la Moda Italiana che, con la partecipazione attiva della nostra Banking Academy, offre agli studenti delle migliori accademie nazionali il know-how di UniCredit per sviluppare competenze necessarie ad avviare un’attività di impresa sostenibile e di successo. Un’iniziativa che riflette la determinazione di UniCredit nel promuovere una cultura industriale orientata a valorizzare le leve dell’innovazione e della sostenibilità”.

Il rinnovo della sponsorizzazione di UniCredit per Pitti Immagine vede ancora il Gruppo bancario nel ruolo di Main partner attivo, in prima linea per offrire la propria competenza e il proprio supporto ad un settore chiave dell’economia italiana. La sinergia tra UniCredit e Pitti Immagine prevede infatti anche un percorso di collaborazione per accompagnare le imprese del comparto nelle sfide della sostenibilità, dell’innovazione e dell’internazionalizzazione; e per arricchire i percorsi formativi avviati da Pitti con le scuole di moda, valorizzando il percorso di crescita dei giovani talenti.

Il primo appuntamento della nuova sinergia tra UniCredit e Pitti Immagine è in occasione di Pitti Uomo 109, in programma dal 13 al 16 gennaio 2026 in Fortezza da Basso, a Firenze.

Nell’ambito della collaborazione con Pitti, durante i quattro giorni del salone, l’UniCredit Theatre allestito nella sala della scherma di Fortezza da Basso ospiterà diversi momenti di incontro e conversazione su moda, innovazione, economia, sostenibilità e lifestyle.