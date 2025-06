Moda, Pitti Uomo 108: dal 17 al 20 giugno Firenze capitale internazionale del menswear

L’edizione estiva di Pitti Uomo, la numero 108, si svolgerà alla Fortezza da Basso di Firenze dal 17 al 20 giugno 2025. Quattro giorni per incontrare i protagonisti del menswear internazionale, i marchi storici, i designer più autorevoli e gli outsider in un caleidoscopio di eventi e presentazioni.

Al centro dell’attenzione ci saranno le collezioni Primavera/Estate 2026 di 740 brand, di cui il 45% esteri. Ma anche le collaborazioni, i nuovi marchi e tanti progetti che trovano in Pitti Uomo la vetrina ideale per presentarsi a una platea di buyer in arrivo dai mercati più importanti.

Attraversare la Fortezza da Basso, rinnovata con allestimenti speciali che esaltano la creatività degli espositori, sarà un’esperienza coinvolgente, un momento di business e di conoscenza che arriverà a coinvolgere anche altre scenografiche location fiorentine.

«L’edizione estiva di Pitti Uomo porta con sé concretezza e voglia di lavorare insieme» commenta Raffaello Napoleone, amministratore delegato di Pitti Immagine. «L’attenzione con cui osserviamo il contesto internazionale e le recenti dinamiche economiche rimane sempre alta, ma a giugno apriremo le porte della Fortezza certi di generare ottimismo e fiducia in tutti i nostri interlocutori. Pitti Uomo è lo specchio fedele di ciò che si muove sulle scene fashion internazionali. È proprio questo concentrato di creatività e professionalità che fornisce a ogni edizione l’energia migliore per trasformare gli ostacoli in leve di sviluppo. Quattro giorni insieme, per confrontarsi e incontrarsi, rappresenteranno un volano incredibile per consolidare il business e aprire nuove prospettive di sviluppo soprattutto in tempi non proprio facili».

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Agenzia ICE

per i saloni moda Pitti Immagine 2025

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, promuovono il ruolo di Firenze nella strategia di internazionalizzazione della moda italiana attraverso il sostegno ai saloni moda 2025 di Pitti Immagine, un contributo fondamentale per il programma di incoming dei migliori operatori esteri e di comunicazione. “Grazie a questa collaborazione – dice Agostino Poletto, direttore generale Pitti Immagine – possiamo continuare a investire preziose risorse nel portare a Firenze la comunità dei buyer più influenti della moda e del lifestyle uomo, e nell’invito a compratori provenienti dai mercati emergenti, sia quelli che sappiamo essere potenziali nuovi clienti del Made in Italy di qualità, sia quelli che stanno già diventando importanti per i nostri espositori nazionali. Per questa attività stiamo lavorando con il personale degli uffici Ice all’estero, trovando sempre competenza e approfondita conoscenza dei rispettivi contesti di distribuzione e consumo, elementi decisivi per una seria programmazione”.

In Fortezza, Agenzia ICE presenta inoltre l’undicesima edizione di YOUNG ITALIAN START UP AROUND THE WORLD, un progetto per valorizzare le più promettenti start up del Made in Italy. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Pitti Immagine Tutoring & Consulting, è ospitata al piano terra del Padiglione Centrale. Nello stesso spazio è attivo anche un Export Front Desk dedicato alle PMI italiane che non hanno ancora utilizzato i servizi offerti da ICE, per guidarle nei processi di internazionalizzazione.

UniCredit è Main Partner di Pitti Immagine

Dal 2020 UniCredit è al fianco di Pitti Immagine come main partner dei suoi saloni, portando idee, progetti e risorse allo scopo di sostenere lo sviluppo dei territori e dell’eccellenza produttiva e di mercato del Made in Italy in evidenza nei saloni di Pitti Immagine. Una sinergia con la quale la banca conferma il suo ruolo di interlocutore attivo per le imprese del comparto in tema di innovazione, sostenibilità e internazionalizzazione, con l’obiettivo di accompagnarle nelle sfide legate all’evoluzione dell’industria del fashion. Ciò anche attraverso la formazione. Ne è un esempio la creazione di CFMI Academy, nata a gennaio 2024 dalla partnership tra Centro di Firenze per la Moda Italiana, Pitti Immagine e UniCredit per dare impulso alle idee imprenditoriali e lanciare una nuova generazione di creativi, progettisti e imprenditori nella moda.

“UniCredit è al fianco delle eccellenze del Made in Italy, con un impegno concreto a sostegno dell’industria della moda. Supportiamo le imprese del settore con soluzioni mirate, pensate per affrontare le sfide legate a crescita, innovazione e sostenibilità. Abbiamo inoltre stanziato un plafond di 1 miliardo di euro per sostenere gli investimenti strategici del comparto e rispondere alle esigenze della filiera – afferma Annalisa Areni, Responsabile Client Strategies di UniCredit Italia -. La partnership con Pitti Immagine è un ulteriore esempio del nostro supporto al settore del Fashion. Una collaborazione grazie alla quale, in sinergia con il Centro di Firenze per la Moda Italiana, abbiamo dato vita alla CFMI Academy, determinati ad investire nella formazione dei giovani talenti delle migliori accademie italiane di moda, per accorciare le distanze tra le nuove generazioni e il mondo del lavoro”.

In concomitanza con Pitti Immagine Filati, il 1 luglio in Fortezza da Basso si terrà l’evento di presentazione finale dei cinque progetti selezionati dalla CFMI Academy.

Inoltre, durante i quattro giorni di Pitti Uomo 108, l’UniCredit Theatre della Fortezza da Basso torna a ospitare diversi incontri e conversazioni.

I Buyer

Pitti Uomo, anche a questa edizione, intensifica i progetti di incoming con l’obiettivo di convogliare in Fortezza i top buyer più influenti da ogni parte del mondo e di offrire agli espositori la possibilità di farsi conoscere. Sono attesi compratori in arrivo dai mercati più importanti e i rappresentanti dei principali department store e delle boutique indipendenti, dei negozi di ricerca e dei concept store. Ecco le insegne che hanno già confermato la loro partecipazione: 10 Corso Como (Italia); 10 Corso Como (Corea del Sud); About You (Germania); Abseits (Germania); Almalki Group (Arabia Saudita); Amanojak (Giappone); Andreas Murkudis (Germania); Apropos (Germania); Artifacts (Taiwan); Autograph (Regno Unito); Barneys Japan (Giappone); B1ock (Cina); Baby Youngster (Malesia); Beaker (Corea del Sud); Beams (Giappone); Bergdorf Goodman (Stati Uniti); Biffi (Italia); Bloomingdale’s (Stati Uniti); Boyner Group (Turchia); Braun (Germania); Breuninger (Germania); Brown Thomas (Irlanda); Browns (Regno Unito); Bungalow (Germania); Calexico (Australia); Capital Grand (Cina); Central Retail (Thailandia); Chalhoub (Emirati Arabi Uniti); Code 7 (Russia); Concept N (Emirati Arabi Uniti); Deecee Style (Svizzera); End Clothing (Regno Unito); Engelhorn (Germania); Eraldo (Italia); Fashion Clinic (Portogallo); Folli Follie (Italia); Footshop (Rep.Ceca); Frame (Emirati Arabi Uniti); Frasers Group (Regno Unito); Galeries Lafayette (Francia); Galeries Lafayette Doha (Qatar); Galeries Lafayette Mumbai (India); Gente Roma (Italia); Giglio Bagnara (Italia); H Lorenzo (Stati Uniti); Hankyu Hanshin (Giappone); Harry Rosen (Canada); Harvey Nichols (Regno Unito); Harvey Nichols Doha (Qatar); Harvey Nichols Dubai (Emirati Arabi Uniti); Harvey Nichols Riyadh (Arabia Saudita); Highsnobiety (Germania); Hirmer (Germania); Holt Renfrew (Canada); Hug (Cina); Ian Peggs (Regno Unito); Isetan Mitsukoshi (Giappone); J1M5 (Cina); John Lewis (Regno Unito); Julian Fashion (Italia); Kadewe (Germania); Kamen (Russia); Kolon Industries (Corea del Sud); La Maison Simons (Canada); La Samaritaine (Francia); Lane Crawford (Cina – Hong Kong); Lansmere (Corea del Sud); Le Bon Marché (Francia); Level Shoes (Emirati Arabi Uniti); Liberty London (Regno Unito); LN-CC (Regno Unito); Lodenfrey (Germania); Lotte (Corea del Sud); Luisaviaroma (Italia); Lukse (Russia); Luxba (Cina); Luxemporium (Cina); Mantovani (Italia); Martinpatrick 3 (Stati Uniti); Marubeni Corporation (Giappone); Meyer Potz (Germania); Michele Inzerillo (Italia); Mitchell of Westport (Stati Uniti); Monn (Svizzera); Mr Porter (Regno Unito); Mukta (Giappone); Mytheresa (Germania); Neom (Arabia Saudita); Nino Alvarez (Spagna); Nitty Gritty (Svezia); Nordstrom (Stati Uniti); Norse (Danimarca); Nugnes 1920 (Italia); Onward Kashiyama (Giappone); Palette art alive (Giappone); Peak (Russia); Peek & Cloppenburg (Germania); Pompeu (Spagna); Porrini Moda (Italia); Printemps (Francia); Reyer Sport (Austria); Rezet House (Danimarca); Richard Gelding (Regno Unito); Rinascente (Italia); Road Sign (Taiwan); Robert Old (Regno Unito); Rosa & Teixeira (Portogallo); Rubaiyat (Arabia Saudita); Saks Global (Stati Uniti); San Francisco Market (Corea del Sud); Santa Eulalia (Spagna); Selfridges (Regno Unito); Serra Claret (Spagna); Shepherd & Woodward (Regno Unito); Ships (Giappone); Si Fashion (Emirati Arabi Uniti); Silver Deer (Messico); SKP (Cina); Smets (Lussemburgo); SND (Cina); Sneakersnstuff (Svezia); Soeren (Germania); Sport and Moda (Ucraina); Sportivo (Spagna); Ssense (Canada); Stijl (Belgio); Takashimaya (Giappone); Tannery (Corea del Sud); Tessabit (Italia); The Broken Arm (Francia); The Business (Regno Unito); The Superior Shop (Stati Uniti); The Webster (Stati Uniti); This Thing of Ours (Regno Unito); Thomas I Punkt (Germania); Traektoria (Russia); Trends (Taiwan); Trunk Clothiers (Regno Unito); Tsum (Russia); United Arrows (Giappone); Vakko (Turchia); Voo store (Germania); Wako & Co (Giappone); Wise (Italia).

PITTI BIKES, il tema dei saloni Pitti Immagine di giugno

Pitti Uomo è BIKESTER

Due ruote, una grande passione. È PITTI BIKES il tema dei saloni estivi di Pitti Immagine che si presentano attraverso le nuove campagne adv coordinate dal creative director Angelo Figus, con le immagini scattate dal fotografo Alessandro Timpanaro e con l’editing grafico di Alessandro Gori. Mentre la Fortezza diventa un ideale circuito, tra moda e lifestyle, grazie agli allestimenti curati da Alessandro Moradei. A Pitti Uomo 108, il tema PITTI BIKES assume una connotazione particolare e diventa BIKESTER.

Individualista e aggregante, performante e rilassata, tecnologica e artigianale, progressista e conservatrice, competitiva e amicale, futurista e vintage, la bicicletta riassume il dualismo dei nostri tempi, quel dinamismo alla ricerca di un punto di equilibrio fra metropoli e borghi, natura e paesaggi urbani, fra conservare e inventare e, a livello personale, tra solitudine e socialità, fra valore e appartenenza.

I brand protagonisti

740 i brand

dei quali il 45% circa proviene dall’estero



Tutti i brand che partecipano a Pitti Uomo 108 alla Fortezza da Basso sono anche presenti nella piattaforma digitale Pitti Connect.

Il percorso di Pitti Uomo

La Fortezza da Basso, come un grande department store, accoglie gli espositori di Pitti Uomo offrendo ai visitatori un mix di brand e di generi che intercetta e soddisfa le esigenze del mercato. Sono confermate le 5 sezioni – Fantastic Classic, Futuro Maschile, Dynamic Attitude, Superstyling e I Go Out: dal classico all’informale, passando per il mondo della ricerca e dell’outdoor. A queste si aggiunge la novità di questa edizione BECYCLE @ Pitti Uomo 108.

Novità in Fortezza e allestimenti speciali



La novità: BECYCLE @ Pitti Uomo 108

Nato lo scorso anno alla Stazione Leopolda, in occasione della partenza del Tour de France a Firenze, BECYCLE – l’evento di Pitti Immagine dedicato alla bicicletta – entra per quest’anno all’interno di Pitti Uomo, andando in scena in Fortezza alla Sala della Ronda . Mantenendo una propria identità specifica, presenterà una selezione di top brand del mondo cycling ma aprendo un colloquio con un mondo allargato, e non solo dal taglio strettamente sportivo. L’aspetto tecnologico e quello di stile di vita, l’attenzione alla ricerca, all’innovazione, l’evoluzione dei materiali e del design, la voglia di spingersi oltre e di coinvolgere altri aspetti intorno al singolo pezzo, soggetto eccellente. Becycle andrà in scena alla Ronda, spazio che ospita la sezione I GO OUT, in un nuovo e speciale set di allestimento del padiglione, che invaderá anche la piazza antistante, curato dai creativi di Sopa Design.

I brand cycling che partecipano sono: Ashmei, Colnago, De Rosa, Nalini, Pas Normal Studios, Passoni, PH Apparel + Rolling Dreamers, Sox Footwear e Tripoint.

In occasione di Pitti Uomo, Colnago e Pas Normal Studios presenteranno una speciale collaborazione, e organizzeranno anche una Ride a Firenze con arrivo in Fortezza.

Anche PH + Rolling Dreamers hanno in programma un evento speciale, una community ride nel calendario di Pitti.

Ad arricchire il set di allestimento di Becycle anche una speciale installazione di immagini a cura di Rouler Magazine, rivista culto della cycling culture contemporanea.

L’Arsenale: una nuova esperienza espositiva per Superstyling

A giugno debutta un progetto ambizioso, destinato ai brand della sezione Superstyling. Lo spazio dell’Arsenale si presenta con un layout rinnovato grazie al nuovo allestimento firmato DWA – Design Studio, realtà multidisciplinare nel campo della progettazione, con base a Milano e collaborazioni prestigiose nel campo del design, moda e lusso. I progettisti hanno concepito uno spazio funzionale e al tempo stesso sofisticato. Al centro spicca un’installazione sospesa: forme geometriche in tessuto argento e riflettente scandiscono il lungo corridoio creando giochi di luce. Trasparenze che cambiano al cambiare dell’illuminazione nei diversi momenti della giornata. Lo stesso tessuto è impiegato come elemento divisorio dei diversi stand.

Le 5 sezioni

FANTASTIC CLASSIC

È la sezione in cui si concentrano le aziende più rappresentative del menswear formale per un guardaroba elegante e in costante aggiornamento. Nomi storici del made in Italy si affiancano ad aziende e designer emergenti che reinterpretano l’arte del tailoring in chiave contemporanea.

Tra i brand di FANTASTIC CLASSIC:

04651/ A Trip in a Bag; Alberto Luti; Alessandro Gherardi; AT.P.CO; Barmas; Bluemint; Bob; Bomboogie; Brett Johnson; Briglia 1949; Brunello Cucinelli; Caruso; Crockett & Jones; Cruna; Damat Tween; Dekker; Devore Incipit; Digel; Doihokosho; Doriani Cashmere; Doucal’s; Edward Green; Emanuele Maffeis dal 1958; Entre Amis; Eton; Fabi; Ftc; Fox Umbrellas; Giannetto Portofino; Gierre Milano; Gms75; Gran Sasso; Green George; Guglielminotti; Herno; Herno Laminar; Hèskimo; Kimonorain; Kired; L.B.M. 1911; LF Luis Figo; L’Impermeabile; Loake; Lock & Co. Hatters; Lorenzoni; Mackintosh; Maerz Muenchen; Manuel Ritz; Manzoni24; Marco Pescarolo Napoli; Orlebar Brown; Paoloni; Paul & Shark; People Of Shibuya; Piacenza 1733; Piquadro; Rifugio; Roy Robson; Sand Menswear; Settefili Cashmere; Sonrisa Camiceria Uomo; Stefano Ricci; Stetson; Stuart Weitzman; Studio Seidensticker; Sturlini; Suns; Tateossian London; Tatras; TBD Eyewear; Tintoria Mattei; Tombolini; Tiger of Sweden; Tramarossa; Valsport; Xacus.

FUTURO MASCHILE

È la sezione che offre una panoramica completa sul contemporary menswear e sui progetti di collaborazione più interessanti. Qui sfilano una serie di brand di ricerca, capaci di progettare un guardaroba evoluto, in cui gli stili si contaminano mixando sartorialità, tessuti innovativi e dettagli luxury.

Tra i brand di FUTURO MASCHILE: Alexander Hotto; Alfredo – only for friends; Ant45; Arma; Avant Toi; Belowten; Benibeca; Bonastre; Buttero; Caleb Paris; Cazal eyewear; Castaner; Children of the Discordance; Croots England; Dan Ward; De Bonne Facture; Denobiliaryparticle; Domestique; Etiam; Faliero Sarti; Felisi; Frescobol Carioca; G.R.P.; Ghoud Venice; Gunia Project; Giabsarchivio; Hannes Roether; Ibeliv; Ikiji; Isabel Benenato; J∞QUALITY; Jacques Solovière Paris; Joco; John Smedley; Lisa Yang; Longo; Lodenfrey; Ma’ Ry’ Ya; Manebì; Magazzino Ricambi; MD11VDC; Miez; Nine: Inthe: Morning; NNT Lab; No Map Society; Novel Fineries; Paraboot; Paul & Joe; Paradox introduces Raquedo; Péro x Hello Kitty; Premiata; Philippe Zorzetto; Ring Jacket; Roberto Collina; Ron Dorff; Scaglione; Stefan Brandt; Teclor; Timothée Paris; Transit; True Tribe; Zen.



DYNAMIC ATTITUDE

È la sezione che porta in scena collezioni disegnate per accompagnare il movimento. Sport e streetwear sono le categorie di riferimento all’interno delle quali si muovono brand capaci di proporre outfit innovativi e confortevoli, dal cuore tecnologico, concedendosi anche citazioni vintage.

Tra i brand di DYNAMIC ATTITUDE: 24Bottles; Aeronautica Militare; Alphatauri; Anerkjendt; B.D. Baggies; Baracuta; Barbour; Berghaus; Bikkembergs; Blundstone; Blend; Cala 1789; Canadian; Champion; Clae; Copenhagen Studios; Cotopaxi; Crocs; Cycle; D1 Milano; Daniele Fiesoli; Drykorn; Duno; Ecco; Ecoalf; Ellesse; Etonic; Filson; Foamers; Fracap; Franks; Gabba; Genesis; GNL Footwear; Goorin Bros.; Got Bag; Guess Jeans; Guess Man; Helly Hansen; Icecream; In The Box; Ilse Jacobsen Hornbæk; Juicy Couture; Kangol; Kizik; KNT Kiton New Textures; La Martina; Londinese; Lotto Leggenda; Macron Clubhouse; MC2 Saint Barth; Mou; Outhere; OWN Off With Nature; Prohibited; Project X Paris; Psycho Bunny; Rag & Bone; Replay; Sebago; Soldini80; Solid!; South Garage; Spiewak; Sun68; Superdry; Superga; U.S. Polo Assn.; Prokeds1949; Universal Overall; U- Power; Voile Blanche; Weekend Offender.

SUPERSTYLING

È la sezione che guarda oltre, anticipando i trend attraverso scelte estetiche fuori dagli schemi: nuove silhouette, tagli genderless e materiali stagionali. Brand sono capaci di captare nuove istanze sociali per trasformarle, con un atto creativo, in un guardaroba dallo stile distintivo.

Tra i brand di SUPERSTYLING: A Leather; Again; Al Ain; American Vintage; Amaranto; Ancient Greek Sandals; Armor Lux; Astorflex; Bailey 1922; Bl’ker Vintage; Bonheur; Campomaggi; Capetto; Chesapeake’s; Cookman; Coopettebros; D.A.T.E.; Dragon Diffusion; Faherty; Flower Mountain; Forniture Civili by Romano Ridolfi; Gallia Knit Project; Goldwin; Guanabana Handmade; Harris Wharf London; Id.Eight; Iron and Resin; Kappy Design; Kerrin; Kleman; La Paz; Les Deux; Llosa; Manifattura Ceccarelli; Mattia Capezzani; Mos Mosh Gallery; Nanamica; Nappa Dori; National Standard; Novesta; Olow; Off Grid; Resolute; Shawclassy; Silpa; Sweyd; The Chino Revived; The Mercer Brand; The.Nim; Thebe Magugu x Pantofola D’oro; The Real Garcia; Trc; Unimatic; #Whysocerealz!; Woc; Zespà.

I GO OUT

È la sezione che illustra in maniera esaustiva le potenzialità stilistiche dell’outdoor. Qui la moda si interseca con il lifestyle. Grande importanza assumono gli accessori. Mentre gli outfit diventano passe partout perfetti sia per vivere a contatto con gli elementi naturali sia per vivere le metropoli.

Tra i brand di I GO OUT: Allied Feather + Down; Côte&Ciel; Colin Meredith; Crispi; DB; Elliker; Equipement de Vie; Fessura; Karhu; Keen; Meeko; Minnessak; Monofoo; Norda; Osprey; Quartz Co; Scandinavian Edition; Uppervoid.

I Guest degli Eventi Speciali

HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE Guest of Honor

Lanciato nel 2013, HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE si basa sulla tecnologia di plissettatura dei tessuti, creando capi universali per la quotidianità, pensati per la diversità di chi li indossa. La linea uomo della celebre maison giapponese sarà al centro di un evento speciale, in programma mercoledì 18 giugno, presso Villa Medicea della Petraia, una delle ville sulle colline di Firenze un tempo appartenute alla famiglia Medici. Per questo evento speciale, HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE ha pianificato due momenti che insieme raccontano la storia e il processo creativo di questa collezione: da un lato la presentazione della collezione Primavera-Estate 2026, dall’altro una mostra sul lavoro del brand.

PAF (Post Archive Faction) è Guest Designer

Guest Designer di giugno 2025 sarà Post Archive Faction (PAF), il menswear brand fondato dai giovani designer coreani Dongjoon Lim e Sookyo Jeong. A Firenze, PAF realizzerà un evento ideato appositamente per Pitti Uomo e la sua platea internazionale, in collaborazione con Korea Creative Content Agency nell’ambito del progetto speciale CODE Korea.

NICCOLÒ PASQUALETTI è Guest Designer

Niccolò Pasqualetti propone un guardaroba eclettico e ambiguo, reinterpretato a partire dai codici sartoriali della tradizione italiana. Forme inedite emergono da intuizioni e dalle geometrie della natura. Oggetti dimenticati vengono ritrovati e indossati come promemoria del passato, del presente e del futuro. E nello spazio tra l’abbigliamento classico femminile e maschile, si rivela un nuovo modo di vestire. Finalista del Premio LVMH 2024, Niccolò Pasqualetti sarà Guest Designer a Pitti Uomo 108 con un imperdibile evento speciale.

CHILDREN OF THE DISCORDANCE è Special Event

Protagonista a Firenze, come Special Event, sarà Children of the Discordance, il brand fondato dal designer giapponese Hideaki Shikama. La sera del 17 giugno, alla Stazione Leopolda, andrà in scena una sfilata-evento in collaborazione con Japan Fashion Week Organization. La collezione del brand sarà presente anche in Fortezza da Basso nel percorso espositivo di Futuro Maschile.

Le collaborazioni internazionali in Fortezza da Basso

La novità ! CODE Korea

CODE Korea rappresenta l’essenza della Cultura, della Moda, del Design e dell’Esperienza coreane. Come guest nation di questa edizione di Pitti Uomo, promossa da Korea Creative Content Agency – che supporta l’espansione globale di K-pop, K-drama, webtoon e altri contenuti coreani – presenterà negli spazi della Polveriera non solo la moda ma anche un’ampia panoramica della cultura coreana contemporanea.

I brand protagonisti del progetto speciale CODE Korea saranno: Ajobyajo, Finoacinque, Jagoryu, Man.G STU:DIO, Montsenu, Okiio lounge, Ordinary People, Valoren.

_SCANDINAVIAN MANIFESTO

Scandinavian Manifesto torna a Pitti Uomo questa stagione, portando ancora una volta a Firenze il meglio del menswear nordico. Presentato da CIFF, l’area speciale presenterà una selezione di marchi scandinavi di spicco, tra cui Brixtol, Messy Weekend, Molebo, NEUW, Nikben, NN07, Pica Pica, Porcelain, Rue du Tokyo, Unifrom, Woodbird. Oltre alle nuove collezioni, Scandinavian Manifesto ospiterà due eventi chiave: un Aperitivo il primo giorno per dare il via alla settimana con la tipica ospitalità nordica, e un rilassante Scandi Breakfast il terzo giorno, entrambi pensati per favorire connessioni e conversazioni nello spirito della cultura scandinava.

_J∞QUALITY

Sesta edizione per il progetto J∞QUALITY, curato dalla Japan Apparel and Fashion Industry Association (JAFIC) e con la consulenza speciale di Mr. Hirofumi Kurino. Focus sull’abbigliamento giapponese di qualità e sulle aree di produzione del tessile e dell’abbigliamento. J∞QUALITY, per Pitti Uomo 108, ha selezionato alcune tra le migliori fabbriche – Yindigo&Co con Choya Shirt, Marucho Inc, Sanyo Senko Co.Ltd – da cui nascono collezioni rivolte al mercato globale.

_ANGEL FOR FASHION

All’interno della sezione Futuro Maschile al Piano Attico, uno speciale showcase porterà all’attenzione della nostra community internazionale tre brand ucraini emergenti. Il progetto si chiama “Angel for Fashion Presents Ukrainian Designers: Gudu, Gunia Project and Theo” ed è realizzato in collaborazione con Angel for Fashion, la piattaforma di eCommerce che sostiene la moda ucraina. Dopo il progetto presentato a giugno 2022, “Ukrainian Fashion Now!”, Pitti Immagine torna dunque ad accendere i riflettori su una scena giovane e con tanta voglia di guardare al futuro nonostante la guerra. I brand protagonisti: Gudu, Gunia Project, Theo.

_CHINA WAVE

Il contemporary menswear cinese torna in Fortezza da Basso grazie a CHINA WAVE, l’area speciale frutto della partnership tra Pitti Uomo e China National Garment Association. Negli spazi delle Costruzioni Lorenesi, andranno in scena i brand e i designer selezionati per “CHIC In Pitti Uomo”, iniziativa con la quale CHIC (China International Fashion Fair) vuole promuovere i brand cinesi che si contraddistinguono per qualità ed estetica. CHINA WAVE, titolo-tema scelto per questa partecipazione speciale, proporrà una selezione di brand d’eccellenza cinesi nell’abbigliamento maschile contemporaneo. Ecco i marchi già confermati a questa edizione: Baoget, Beekite, Call It A Pure Day, Canotwait_, Label·U, Sewmod, Something Store*.

_ PROMAS

Torna il focus speciale sulla creatività made in France grazie alla collaborazione con Promas French Menswear Fédération e DEFI, l’organizzazione per lo sviluppo del menswear francese, che ha lanciato Promas LIST, piattaforma per far dialogare direttamente buyer e brand. A Pitti Uomo 108 è presente una nuova selezione di marchi francesi, tutti da scoprire.



_ ICEX

ICEX, l’agenzia pubblica spagnola incaricata di promuovere l’internazionalizzazione dell’economia nazionale, debutta a Pitti Uomo con l’iniziativa SPAIN FASHION, a sostegno della partecipazione di una selezione di 20 brand spagnoli di menswear e lifestyle. Inoltre, mercoledì 18 giugno, dalle 10 alle 12, alla Sala della Scherma, ICEX presenta uno speciale showcase dedicato ai brand spagnoli, pensato per metterne in luce la creatività, la qualità e l’identità.

Ecco i brand protagonisti: Abarca, A. Leyva, Andreu, Calce, Callaghan, Castaner, Eco Alf, ElPulpo, Flippan’ Look, Guanabana Handmade, Miguel Bellido, MWM Mod Wave Movement, Natural World, Olimpo, Port Menorca, Rey Pavón, Satorisan, Scharlau, Victoria e Zampiere.



Tra i NOMI NUOVI e i RIENTRI a Pitti Uomo segnaliam o:

Ancient Greek Sandals; Ashmei; Belowten; Benibeca; Beorma; Buttero; Blend; Castaner; Capetto; Cazal eyewear; Children of the Discordance; Clae; Colin Meredith; De Rosa; Domestique; Dragon Diffusion; Drykorn; Enzo Pisano Napoli; Etiam; Faherty; Fessura; Foamers; Frescobol Carioca; Franks; Genesis; Ghoud Venice; GNL Footwear; Guanabana Handmade; Gunia Project; Helly Hansen; Ibeliv; Icecream; Ilse Jacobsen Hornbæk; Kappy Design; Kimonorain; Kleman; La Martina; Le Plagiste; Manebì; Marda; Massimo Sabbadin; MD11VDC; Medelian; Miez; Mos Mosh Gallery; Mosso Sunwear; NNT Lab; No Map Society; Novel Fineries; Novesta; Olow; Orlebar Brown; Off Grid; Paradox introduces Raquedo; Passoni; Péro x Hello Kitty; Prokeds1949; Pocca; Philippe Zorzetto; PH Apparel + Rolling Dreamers; Project X Paris; Rabari; Replay; Sanje; SSSTUFFF; Shawclassy; Silpa; Sox Footwear; South Garage; Superdry; Seay; Tateossian for Lamborghini; The Real Garcia;Tiger of Sweden; True Tribe; Tripoint; Universal Overall; U-Power; Weekend Offender; Zespà.



Highlights @ Pitti Uomo 108

Progetti al debutto, rientri importanti, anniversari e collaborazioni speciali. Ecco una serie di anteprime e partecipazioni speciali in scena a giugno:

_ ORLEBAR BROWN

Ritorna a Pitti Uomo con la collezione Primavera/Estate 26 ricca di stampe e in cui convivono lino pregiato, cashmere e seta. Tra i capi più attesi: i nuovi shorts da bagno.

_ ELLESSE

Per celebrare la collezione Primavera Estate 2026 “Ritorno alle origini”, Ellesse presenta un’esperienza pop-up immersiva, un invito per tutti a entrare nel mondo di questo storico brand e a vivere la gioia, l’energia e il fascino che lo definiscono. La nuova collezione incarna l’eleganza senza tempo che da sempre caratterizza il marchio fondato da Leonardo Servadio nel 1959 fondendo l’abbigliamento sportivo con lo spirito della sartorialità italiana.

_ GOSHA RUBCHINSKIY X BIKKEMBERGS

Bikkembergs e Gosha Rubchinskiy uniscono le forze per rilanciare l’iconica scarpa da calcio del brand, reinterpretata con un design innovativo che fonde le radici sportive con un’estetica lifestyle contemporanea. Il nuovo modello sarà presentato il 17 giugno 2025, in occasione della giornata inaugurale di Pitti Immagine Uomo, e sarà disponibile da subito grazie a una formula “see now, buy now”.

_ICECREAM

Debutto a Pitti Uomo per il marchio fondato da Pharrell Williams e NIGO nel 2003. In uno spazio immersivo, all’interno del Cortile del Teatrino, verrà presentata la collezione Primavera/Estate 2026, che esprime il Dna streetwear del brand e la sua passione per le grafiche giocose e nostalgiche.

_ REPLAY

Grande ritorno di Replay a Pitti Uomo. Già protagonista, in passate edizioni, di importanti eventi, il brand partecipa alla manifestazione di giugno riconoscendone il valore per la moda maschile internazionale e per tutto il sistema del Made in Italy.

_RAG & BONE

Rag & Bone torna a Pitti Uomo per la terza stagione consecutiva. Il brand basato a New york presenterà la collezione menswear Primavera/Estate 2026 in un spazio indipendente e di grande impatto, affacciato sul Piazzale delle Ghiaia, un po’ showroom e un po’ caffetteria newyorchese dove gustare un espresso. Grazie al Denim Lab, presente all’interno dello stand, si potrà vivere una full immersion nel denim più innovativo, osservando da vicino materiali, lavorazioni e stili che caratterizzano le diverse linee. Disegnata da Robert Geller, la collezione “Voices of a Silent Generation” fonde il classico stile prep britannico con l’abbigliamento workwear. Si sentono l’influenza della cultura mod, dei poeti beat e, naturalmente, delle radici newyorkesi del brand. Tra i pezzi chiave: giacche in pelle e camoscio, pantaloni chino, tagli sartoriali moderni e una gamma di maglieria e camiceria leggera.

_GUESS JEANS

Guess torna a Pitti Uomo per proporre la nuova collezione Primavera/Estate 2026 del brand che – grazie alla tecnologia GUESS AIRWASH™ – rappresenta il futuro del denim nella rivoluzionaria interpretazione di Nicolai Marciano. Un’installazione a specchio infinito e una postazione per customizzazione a laser saranno il cuore dello spazio espositivo. La nuova collezione cattura lo spirito della West Coast attraverso texture sbiadite dal sole e silhouette senza tempo, con elementi di ispirazione vintage e accenni navy.

_GUESS MAN

Guess Man presenta a Pitti Uomo l’esclusiva capsule NORTH SAILS. La collezione nasce da una collaborazione inedita che fonde l’estetica audace di GUESS con l’innovazione tecnica e l’attenzione alla sostenibilità di North Sails. Felpe e T-shirt celebrano i colori del mare. Gilet trapuntati con il collo alto, giacche a vento fluide e pantaloni cargo rilassati riflettono la sinergia tra i due marchi assicurando comfort e stile impeccabile.

_WP Lavori In Corso

WP Lavori in corso porta a Pitti Uomo le collezioni Primavera/Estate 2026 dei brand Baracuta, Barbour, BD Baggies, Spiewak, Filson e Blundstone. Oltre a questi marchi, anche un’importante new entry: Universal Overall, di cui WP sarà a partire proprio dalla prossima stagione estiva distributore esclusivo per l’Europa. Il menswear di Universal Overall, marchio di abbigliamento da lavoro fondato nel 1924 a Chicago, si esprimerà attraverso due temi-chiave: “Vintage” e “Dig”.

_ SEBAGO

In anteprima a Pitti la collezione Spring/Summer 2026, una proposta che si sviluppa attraverso quattro universi stilistici distintivi, ognuno con una personalità unica. Dallo stile preppy, ispirato alla tradizione, a quello evocativo della vita in mare, passando per outfit estivi più rilassati e per look funzionali, legati al mondo della pesca e della natura.

_SUPERGA

Superga presenta in anteprima la collezione Spring/Summer 2026 che celebra le radici italiane del marchio, rendendo omaggio all’estate e al suo vivere autentico — fatto di semplicità, leggerezza e funzionalità. Una proposta rinnovata, costruita su materiali pregiati, nuove silhouette e lavorazioni raffinate, alcune delle quali ispirate direttamente allo storico archivio del brand. Una collezione che guarda al futuro senza dimenticare il proprio DNA.

_PRO-Keds

PRO-Keds debutta a Pitti Immagine Uomo nella storica Sala Ottagonale – Area Monumentale – con la sua nuova proposta di sneakers per la Spring Summer 2026.

Nata a Boston nel 1949, PRO-Keds ha attraversato generazioni, accompagnando miti dello sport, icone dell’hip-hop e movimenti urbani che hanno definito la cultura americana. A 75 anni dalla sua fondazione, il brand torna a parlare al mondo con una voce nuova e decisa, guidata dalla visione di Patrizio di Marco e Jay Schottenstein: un linguaggio che intreccia la forza dell’heritage con l’energia del presente.

In occasione di Pitti Immagine Uomo il brand ci introduce in un’esperienza immersiva in cui sneakers, arte e tecnologie d’avanguardia si fondono per raccontare una nuova idea di lifestyle, cultura e innovazione.



_ THEBE MAGUGU X PANTOFOLA D’ORO

Pantofola d’Oro celebra a Pitti Uomo i suoi 140 anni di attività e presenta in Sala delle Nazioni una capsule con il designer sudafricano Thebe Magugu.



_ CHAMPION

Per la seconda stagione consecutiva Champion sceglie Pitti Uomo per presentare un progetto espositivo che mette in scena il perfetto equilibrio tra sport e lifestyle, da sempre al centro dell’identità del brand. I capi selezionati esprimono il dialogo tra tradizione e contemporaneità, confermando quanto l’estetica “retro-modern” stia guidando l’evoluzione di questo iconico marchio.



_ ECOALF

Dopo oltre 15 anni di pulizia dei fondali oceanici, Ecoalf ora si occupa anche della rigenerazione del suolo. Per la collezione Primavera-Estate 2026 riporta il colore dove sta scomparendo, risanando gli oceani e restituendo vita al suolo. Realizzata con materiali innovativi e disegnata in tonalità ispirate all’oceano, presenta la prima Woven Collection realizzata al 100% in cotone rigenerativo.

_PSYCHO BUNNY

Dopo il successo della scorsa edizione, Psycho Bunny torna a Pitti Uomo per lanciare in anteprima la nuova collezione Primavera/Estate 2026. Come commenta Adam Ray, vicepresidente wholesale management Team di Psycho Bunny: “La nostra prima apparizione a Pitti è stata un enorme successo. Ci ha dato l’opportunità di mostrare il nostro stile a chi ci conosceva, e ha lasciato un segno indelebile nei buyer alla ricerca di qualcosa di nuovo, audace ed entusiasmante”.

_ DRYKORN

Il menswear di Drykorn torna a Pitti Uomo con la nuova collezione Primavera/Estate 2026.

_ LA MARTINA

La Martina lancia, dal palcoscenico di Pitti Uomo, un segnale forte e concreto del percorso di rebranding in atto. Il rinnovamento si legge in uno stile e in un fit più contemporanei, pensati per rispondere alle esigenze del mercato attuale, pur rimanendo fedeli all’identità e alle proprie origini.

_ PÉRO x HELLO KITTY

L’iconica gattina cartoon della Sanrio compie 50 anni e il suo stile kawai diventa l’occasione per celebrare anche i 15 anni di attività di Péro. Un mondo di fiocchi, mele e cupcake irrompe su abiti e accessori per un guardaroba super ironico che gioca con effetti oversize e accostamenti giocosi. La collezione verrà raccontata attraverso un’installazione negli spazi di Futuro Maschile.

_ BELOWTEN

In anteprima a Pitti Uomo la prossima collezione del brand che sta rivoluzionando l’outdoor urbano. I capi, progettati in Svezia e realizzati in Corea del Sud, offrono diversi livelli di pesantezza e si adattano a ogni temperatura senza rinunciare al comfort e all’eleganza.

_ PARADOX introduces RAQUEDO

Debutto assoluto a Pitti Uomo per Paradox, una realtà consortile che crea e promuove brand con l’obiettivo di raccontare il mondo dello sport attraverso specifiche capsule. A giugno, protagonista è RAQUEDO, marchio ispirato allo stile del tennis. Un salto indietro negli Anni Trenta con una collezione “retro modern” di capi e accessori total white. All’interno della sezione Futuro Maschile al Piano Attico.

_ MANIFATTURA CECCARELLI X SUGARKANE

Dopo la partecipazione all’edizione invernale di Pitti Uomo, a giugno Manifattura Ceccarelli e Sugarkane di Nicolò Cerioni e Leandro Manuel Emede presentano una capsule nata dalla collaborazione tra i due brand. Sei capi, ispirati dai classici senza tempo del workwear e pensati per essere indossati ogni giorno e senza distinzioni di genere compongono la collezione Manifattura Ceccarelli x Sugarkane: un completo workwear giacca/pantalone in tela di cotone massaua, un completo bomber e pantalone ampio in tela cerata e lavato in capo, un pantalone carpenter da abbinare ad una t-shirt in cotone con maniche a contrasto, una shopper ed una borsa/marsupio.

_ FLOWER MOUNTAIN

Partono da Pitti Uomo i festeggiamenti per i 10 anni del brand di sneaker Flower Mountain, nato nel 2015 dall’amicizia tra gli stilisti Keisuke Ota di Tokyo e Yang Chao di Pechino, accomunati dalla passione per il trekking in montagna, il campeggio e, ovviamente, le calzature.

_ LF LUIS FIGO

Dopo il lancio all’ultima edizione, il brand della leggenda del calcio torna a Pitti Uomo e oltre alla sua linea di abbigliamento presenta gli occhiali della capsule collection LOZZA x LF LUIS FIGO.



_ TOMBOLINI

Ospiterà allo stand, il 18 giugno, le new generation di sportivi emergenti e talentuosi con il progetto TMB RUNNING.

In occasione di Pitti Uomo anche:

_TOMMY HILFIGER

Riconosciuto per il suo stile audace e autenticamente preppy, TOMMY HILFIGER torna a Pitti Uomo con un evento in città martedì 17 giugno e con una nuova visione dell’abbigliamento maschile sartoriale: un perfetto equilibrio tra heritage e modernità, arricchito da dettagli inaspettati. I capi iconici della linea Tommy Icons si rinnovano con un’energia vibrante, coniugando struttura e leggerezza, tradizione e prospettiva contemporanea. Questa nuova espressione dello stile maschile si ispira a un approccio rilassato all’eleganza americana, pensato per chi conosce i codici del preppy – e sa come reinterpretarli con personalità. Un’eleganza senza tempo, da vivere con la libertà di distinguersi

In Fortezza in collaborazione con Pitti Immagine:



_ CONSINEE presenta The Body Is A Playground

Consinee presenta il progetto “The Body Is A Playground”, curato da Angelo Flaccavento con il fashion designer Luca D’Alena. Consinee, eccellenza cinese delle fibre di cashmere e dei filati preziosi, continua ad offrire un libero spazio di espressione e sperimentazione per mostrare le possibilità e la malleabilità dei materiali attraverso capi di pura ricerca. Il giornalista e critico Angelo Flaccavento collabora ancora una volta con Luca D’Alena per creare una capsule collection di pezzi di maglieria, concentrandosi adesso sul rapporto tra abito e corpo, gestualità e fisicità. La collezione si compone di capi modulari, estensibili, grafici. Al fine di illustrare il processo progettuale e l’intento ludico, il progetto verrà presentato, oltre che con una installazione, attraverso due azioni performative, previste per il 18 giugno. The Body Is a Playground celebra il gesto quotidiano del vestire come atto dinamico, di continua narrazione e reinvenzione.

_ PIONEER DENIM

Pioneer Denim, uno dei maggiori produttori mondiali di filati, tessuti e capi in denim, presenterà una capsule collection disegnata da Adriano Goldschmied e sviluppata con una specifica tecnologia di Soko, società specializzata nella ricerca di soluzioni innovative per il trattamento dei tessuti ed il lavaggio dei capi. Inoltre, Pioneer Denim lancerà un progetto solidale a favore di AMREF, organizzazione sanitaria no-profit attiva in Africa, con la collaborazione di tre aziende italiane, per le quali Pioneer Denim ha messo a disposizione uno specifico tessuto, derivato esclusivamente da cotone africano: Oceano Oltreluce (officina italiana dell’illuminazione, che svelerà il modello “Delight”); Pianegonda (storico brand italiano di gioielleria di design, esporrà il suo gioiello esclusivo); e Sturlini (marchio fiorentino di calzature artigianali, che presenterà la sua sneaker). Le tre aziende destineranno una percentuale delle vendite dei prodotti presentati a supporto delle attività di AMREF.



_ FABRICS ON THE GO DI CARNET-GRUPPO RATTI

La divisione Carnet del Gruppo Ratti (parte del Gruppo Marzotto), eccellenza nel tessile italiano e internazionale, presenta un distributore automatico interattivo – installato nel cuore del Piano Inferiore del Padiglione Centrale – per celebrare la bellezza senza tempo della sartoria. Grazie a uno schermo touch, i visitatori possono partecipare a divertenti quiz e giochi. In palio: tessuti pregiati, tote bag, pochette, bandana, portadocumenti, box-kit per sarti e uno speciale tessuto “friends of Carnet”, in numero limitato.

_GIGLIO.COM

Al Piano terra del Padiglione centrale, per la prima volta sarà presente a Pitti Uomo la boutique online GIGLIO.COM, e-retailer multibrand con oltre 700 marchi fashion e luxury. La presenza di GIGLIO.COM al fianco dei più prestigiosi brand globali sarà un’occasione strategica per condividere con i principali stakeholder del settore moda l’innovativo ecosistema del Community Store (una community di boutique indipendenti) e del Community Shopping (il catalogo di moda infinito omnicanale powered by GIGLIO.COM messo a disposizione dei negozi multimarca affiliati).

In collaborazione con Pitti Immagine:



_ HISTORES

L’associazione che raggruppa 40 multibrand italiani, che quest’estate spegnerà le sue prime 5 candeline, sarà protagonista di un evento realizzato insieme a Pitti Immagine, martedì 17 giugno, nei giardini di Villa Vittoria a due passi dalla Fortezza da Basso. Inoltre, durante le giornate di Pitti sarà presentata la capsule con Flower Mountain, grazie alla quale l’associazione si è potuta confrontare con un’azienda solida e prestigiosa come FALC. La capsule di calzature sarà nelle vetrine tra febbraio e marzo 2026.

«Pensando al tema dei saloni, Pitti Bikes, la nostra associazione si riflette benissimo nell’immagine della bicicletta, che coniuga tradizione e dinamismo: da un lato quindi capacità, esperienza e storicità, dall’altro la voglia di rinnovarsi e la costante spinta verso il confronto e il miglioramento» dice Marco Inzerillo, presidente Histores.

_ CAMERA BUYER ITALIA

Prosegue anche la consolidata collaborazione di Pitti Immagine con Camera Buyer Italia, l’associazione che riunisce e rappresenta i migliori luxury multi-brands stores sul territorio italiano e internazionale, per offrire agli associati una serie di servizi di welcome alla Fortezza da Basso durante la loro visita al salone.

In occasione di Pitti Uomo 108, Camera Buyer Italia festeggia anche i 25 anni di associazione: il 18 giugno, dalle 17.00 alle 21.00 da LuisaViaRoma.

In Fortezza nel calendario di Pitti Uomo

_SAKS GLOBAL SVELA LA PROPRIA STRATEGIA DI VENDITA

Sbloccare il potenziale del mercato del lusso maschile. È questo l’obiettivo che Saks Fifth Avenue and Neiman Marcus perseguono promuovendo un’esperienza retail innovativa che combina la profonda conoscenza del cliente alla capacità di espandersi. Una strategia rivolta al menswear che sarà svelata il 18 giugno alle ore 15,30 in un incontro con Emily Essner (Saks Global President & Chief Commercial Officer), Paolo Riva (Saks Fifth Avenue and Neiman Marcus Chief Brand Partnerships & Buying Officer), Joo Woo (SVP, Brand Partnerships & Buying, Men’s) e Bruce Pask (Senior Director Men’s Fashion).

_IL FOGLIO DELLA MODA e BANCA IFIS

Mercoledì 18 giugno, in Fortezza da Basso alla Sala della Scherma, Il Foglio della Moda, inserto mensile di cultura e industria della moda del Foglio, e Banca Ifis presentano “WHAT PEOPLE WANT NOW”: una ricerca comparativa tra Italia, Francia e Germania, i due paesi stranieri con i quali l’Italia vanta un rapporto di scambio privilegiato in Europa, sui temi della moda, del food, benessere/cura della persona e tempo libero.

Tra gli eventi in città segnaliamo:

_U.S. POLO ASSN. 135TH CELEBRATION

In occasione di Pitti Uomo 108, U.S. Polo Assn. ha deciso di celebrare a Firenze il suo 135° anniversario con l’evento speciale dal titolo “Play for the moment live for the legacy”. Un party esclusivo che vedrà la partecipazione di ospiti e artisti nazionali e internazionali, in una location davvero unica: il Chiostro grande del Complesso di Santa Maria Novella. L’evento inizierà alle ore 19.30 e vedrà le live performance di due artisti della scena musicale italiana e internazionale e a seguire, uno spettacolo immersivo curato da Luca Agnani e Pietro Terzini.

_D.A.T.E PRESENTA “L’AMORE A 20 ANNI”

D.A.T.E organizza un immersive dinner all’interno della Cattedrale dell’Immagine (piazza Santo Stefano, Firenze). Un’esperienza coinvolgente per una rivisitazione contemporanea delle radici del brand (Cattedrale dell’Immagine, 17/06 dalle ore 20.00. Solo su invito

_ ROY ROGER’S WORKWEAR ENGINEERED GARMENTS

In occasione di Pitti Uomo 108 la presentazione della collaborazione tra Roy Roger’s e Engineered Garments. Roy Roger’s Workwear unisce la sua visione vintage di abiti da lavoro alla costruzione innovativa di Engineered Garments per creare una capsule collection SS26 che reinterpreta dettagli workwear, militari e del mondo outdoor in 14 pezzi estremamente essenziali e contemporanei dal design pratico e funzionale.

_CORRI LA VITA, CHIARA BONI E DRUSILLA FOER: SFILATA EVENTO NEL SALONE DEI CINQUECENTO

Corri La Vita Onlus e la stilista Chiara Boni, mercoledì 19 giugno alle ore 18, daranno vita a una straordinaria sfilata-evento per sostenere la lotta contro il tumore al seno. Nel Salone dei Cinquecento, a Palazzo Vecchio, sfileranno circa 70 abiti iconici firmati dai più prestigiosi stilisti italiani indossati da ragazze e ragazzi di tutta Italia. Un omaggio alla moda italiana e alla sua storia, reinterpretata in chiave solidale e di sostenibilità. Ad arricchire la serata, la presenza straordinaria di Drusilla Foer, che accompagnerà la sfilata raccontando i singoli capi e rievocando il fascino delle presentazioni negli storici atelier di alta moda. Il ricavato dell’evento andrà a sostenere i progetti di prevenzione e cura del tumore al seno promossi da Corri La Vita.

_CUOIO DI TOSCANA

Presenta un evento esclusivo nella magica cornice dei giardini del Four Seasons Hotel Firenze: un’esperienza immersiva dove glamour, arte e sostenibilità si fondono in uno spettacolo unico e indimenticabile. Un appuntamento d’élite, pensato per celebrare l’eccellenza italiana in un contesto di rara bellezza. Evento 18 Giugno 18.30-23.30 @Four Season Hotel, Borgo Pinti 99, Firenze.

_ All’ISTITUTO DEI BARDI “Moda in movimento | L’artigianato italiano verso la couture”

La ricercatrice e docente di storia della moda Chiara Faggella presenta il libro “Becoming couture. The Italian fashion industry after the Second World War” (Manchester University Press, 2024), in dialogo con Claudio Marenco Mores (Istituto de’ Bardi, via Michelozzi 2, 19/06 ore 18:00).



Tra le iniziative delle scuole di moda in città

_ POLIMODA: GRADUATE SHOW 2025

Il 16 giugno alle 17.00, in una location di Firenze ancora da svelare, Polimoda presenta il Graduate Show 2025. La nuova generazione di designer, all’esordio della propria carriera, utilizza la moda per dar forma a un profondo senso di sé e di realizzazione artistica. L’identità fa da filo conduttore tra visioni personali e collettive. Dalle connessioni spirituali con la natura alle influenze coloniali su religioni passando per le identità etniche e la libertà nella letteratura distopica del Novecento, fino all’impatto dell’AI sulla percezione del corpo, l’evoluzione delle identità di genere e del ruolo della donna nella società occidentale: ogni collezione racconta un viaggio di auto scoperta. Insieme, danno vita a un caleidoscopio di visioni che anticipa il dibattito contemporaneo sulla moda.

Su invito.

_INTERGALACTIC by IED Istituto Europeo del Design + C2C Festival

In collaborazione con Mirror Digital Agency, IED Istituto Europeo del Design e C2C Festival presentano INTERGALACTIC, un evento speciale che esplora le intersezioni tra moda, arti visive e musica. L’installazione immersiva, sviluppata dagli studenti del network internazionale di IED e curata dal musicista e designer berlinese Bill Kouligas, andrà in scena il 18 giugno all’ex Teatro dell’Oriuolo (via dell’Oriuolo 35, press preview ore 11.30; inaugurazione ore 18 e performance di Bill Kouligas ore 20.00).

_ISTITUTO MARANGONI

Il 18 giugno, negli spazi della Borsa Valori di Firenze, Istituto Marangoni Firenze presenta TEXT(S) TURE(S): un fashion show che celebra l’eterogeneità delle visioni creative che animano la scuola. Un dialogo armonico tra arte, moda, heritage e innovazione si traduce in un racconto corale che anticipa i linguaggi della moda del futuro. Il progetto fonde dimensione concettuale e savoir-faire: “testo” come narrazione visiva e intellettuale, “texture” come espressione materica e progettuale. In scena, le collezioni dei migliori fashion designer emergenti e i progetti interdisciplinari degli studenti delle aree fashion design e accessori, fashion business, fashion styling e fragranze.

PITTI CONNECT

In parallelo al salone fisico, Pitti Immagine continua a valorizzare sulla piattaforma globale PITTI CONNECT le proposte, le novità e le iniziative speciali degli espositori.