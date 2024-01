A Pitti la ristorazione firmata Filippo rinnova l’incontro tra moda e cucina

A Firenze è tempo di Pitti, o meglio Pitti Time! Questo il concept dell’edizione 105 della manifestazione internazionale dedicata alla moda maschile. Tempo ciclico, tempo non lineare, tempo di riflessione. Tempo che ritorna. L’intreccio eterno tra tempo, moda e stile non poteva tener fuori la cucina. Con piatti che fanno moda e resistono alle mode, piatti dal forte carattere identitario, che parlano di Toscana, di antiche trattorie e di cucina confortevole. Su questa alchimia Filippo Di Bartola, imprenditore della ristorazione, ha elaborato le proposte food in occasione di Pitti Immagine Uomo dal 9 al 12 gennaio alla Fortezza da Basso a Firenze.

Alla Fortezza da Basso Filippo avrà due postazioni: un vero e proprio ristorante al Piano Attico con servizio asporto, delivery, caffetteria e gastronomia bistrot; un angolo dedicato all’Easy Lunch, con piccola cucina e take away nel Salone delle Nazioni. A supporto della brigata ci saranno i ragazzi dell’Istituto Alberghiero Marconi di Viareggio, mentre paste e caffé saranno a cura della pasticceria Bonotti di Montignoso, per rimarcare l’attenzione che da sempre Filippo ha per i giovani e per il territorio.

L’importante novità di quest’anno è la collaborazione con Dubl, il metodo classico di Feudi San Gregorio risultato di decenni di ricerca nella tecnica di spumantizzazione con uve autoctone sul territorio irpino. Ordinando attraverso l’apposita app, espositori e addetti ai lavori potranno ricevere l’aperitivo direttamente presso lo stand. Ma non finisce qui, Mercoledì 10 gennaio a partire dalle 16, nel Salone delle Nazioni si svolgerà un party ad invito per celebrare la collaborazione tra Dubl e Filippo. Alla console ci sarà il dj e sound designer Leo Tolu, che ha iniziato proprio nei primi anni ’90 nella mitica discoteca fiorentina Meccanò.

La riconferma per l’imprenditore versiliese passa anche per un altro evento a marchio Pitti che si svolgerà il mese prossimo: Di Bartola è stato ingaggiato per gestire la ristorazione anche di Taste 2024, che si svolgerà dal 3 al 5 febbraio.