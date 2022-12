Moda, Pitti Uomo celebra il lifestyle dedicato agli amici a quattro zampe con PITTIPETS

Collari come gioielli, pettorine luxury, sofisticate mantelline per quando fuori piove. Gli outfit per gli amici animali, che ogni giorno ci regalano gioia e affetto, non sono stati mai così fashion e a gennaio – per la prima volta – arricchiranno il percorso espositivo di Pitti Uomo, ampliando gli orizzonti del lifestyle contemporaneo.

PITTIPETS è la grande novità della prossima edizione: la potrai scoprire alla Polveriera, in uno spazio disegnato da Ilaria Marelli, architetto e designer che ha firmato importanti allestimenti per brand lifestyle internazionali.

PITTIPETS presenta quindici brand internazionali, selezionati tra i più innovativi e attenti nel coniugare benessere e stile degli animali da compagnia: un mondo morbido ed elegante, funzionale e pratico. Cucce, borse e cuscini diventano elementi di design domestico. Guinzagli, collari e cappottini soddisfano mood e stili diversi. Tra i must have, le collezioni che abbinano gli accessori del pet con quelli del suo compagno. Senza dimenticare le proposte per la cura e la bellezza del manto e per un’alimentazione sana e completa.