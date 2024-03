Marcel Duchamp a Venezia con il potere seduttivo della copia

Venezia – Fino al 18 marzo 2024 la Collezione Peggy Guggenheim presenta “Marcel Duchamp e la seduzione della copia”, mostra curata da Paul B. Franklin, una personale interamente dedicata al rivoluzionario artista francese, amico e consigliere della collezionista e padrona di casa Guggenheim.

“Nudo (schizzo)” e “Giovane triste in treno” e “Scatola in una valigia” sono soltanto alcune – le più note – tra le opere che possiamo ammirare in questo viaggio sorprendente. I lavori dell’artista francese esposti sono circa 60 e arrivano dall’Italia e dagli Stati Uniti, da istituzioni museali e da collezioni private: circa metà della mostra, i lavori meno conosciuti ma forse per questo più sorprendenti, arrivano dalla collezione privata del collezionista veneziano Attilio Codognato.

Le opere esposte, realizzate con tecniche e dimensioni diverse, divise in sezioni correlate all’interno del percorso della mostra, raccontano il progetto estetico di un artista rivoluzionario che non accettò mai l’idea condivisa di Arte soltanto come creazione originale, sviluppando invece un nuovo approccio di duplicazione delle opere, tutte ugualmente importanti e godibili a livello estetico. Un pensiero che il curatore della mostra ha raccontato con sapienza, accompagnando i visitatori ma lasciando voce all’artista.