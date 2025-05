Managerialità nei servizi alla persona, un convegno a Pistoia

Fondazione Filippo Turati e Ansdipp, l’associazione nazionale dei manager del sociale e del sociosanitario, promuovono con la compartecipazione del Comune di Pistoia il convegno «Managerialità nei servizi alla persona: analisi e prospettive del settore sociosanitario tra riforme, incognite e buone prassi residenziali e territoriali», in programma nell’auditorium Terzani della biblioteca San Giorgio giovedì 8 maggio 2025, dalle ore 9.

L’evento rientra nel tour nazionale con il quale Ansdipp si propone, attraverso una serie di incontri organizzati nelle diverse regioni italiane, di promuovere la cultura dei servizi di cura nel mondo dei servizi alla persona, in particolare di quelli sociosanitari. In un periodo di incertezza come quello attuale, con una riforma della non autosufficienza ancora debole e in attesa dei decreti attuativi, l’appuntamento offrirà l’occasione di riflettere sullo stato dell’arte giuridico e sul panorama generale delle strutture del settore, in particolare delle Rsa.