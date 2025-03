Maltempo, Anas: limitazioni al transito su alcune statali toscane

In Toscana sulla strada statale 67 “Tosco Romagnola” nel tratto dal km 64,000 al km 64,100, a Lastra a Signa (Firenze) si circola a senso unico alternato in via precauzionale per pericolo frana; chiuso per frana il tratto dal km 59,000 al km 61,000 a Montelupo Fiorentino (Firenze); per allagamento del sottopasso chiuso il tratto dal km 46,000 al km 47,100 a Empoli (Firenze); il tratto dal km 113,800 al km 114,200 a Rufina (Firenze) è chiuso, su richiesta della Protezione Civile, per facilitare l’intervento nelle abitazioni interessate dalla piena; corsia chiusa tra il km 124,550 e il km 125,000 a San Godenzo (Firenze) per frana.

Sulla statale 12 “dell’Abetone e del Brennero” sono percorribili a senso unico alternato i tratti dal km 65,000 al km 66,000 e al km 69,800 nel territorio di San Marcello Piteglio (Pistoia).

La statale 65 “della Futa” è chiusa in entrambe le direzioni per allagamento, in località Vaglia (dal km 15 al km 17) nella città metropolitana di Firenze.

La strada statale 68 “di Val Cecina” è chiusa dal km 43,300 al km 43,800 a Volterra (Pisa).

Anas invita gli automobilisti a prestare massima prudenza durante gli spostamenti e a consultare gli aggiornamenti sulla viabilità per affrontare i viaggi in maniera sicura.

