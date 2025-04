Lucca Talent Garden: al via i nuovi corsi per coltivare i propri talenti

Lucca Talent Garden prosegue con un’ampia gamma di corsi di formazione gratuiti, progettati per sviluppare abilità preziose in diversi settori. Il progetto è rivolto a giovani di età compresa tra i 18 e i 34 anni che non lavorano o che sono in standby dagli studi.

In un contesto in cui la formazione continua è diventata un elemento chiave per il successo, Lucca Talent Garden si propone come un punto di riferimento per chi vuole investire nel proprio futuro, offrendo corsi di alta qualità e accessibili a tutti.

L’offerta formativa di Lucca Talent Garden è pensata per soddisfare interessi e aspirazioni diverse. Si ricorda che le iscrizioni per il corso “I 1000 mondi della carta” (50 ore) scadono il 10 aprile. Per chi è interessato al mondo del commercio e della sostenibilità, sono disponibili i corsi “Sale Management” e “Terra Madre: panificazione naturale e sostenibile” (80 ore), con scadenza il 15 aprile.

Chi desidera avvicinarsi al mondo digitale potrà scegliere tra corsi come “Disegna la tua app: user experience e progettazione digitale” e “Il viaggio e il suo racconto: pianificare e raccontare esperienze di viaggio” (50 ore), entrambi con scadenza il 15 aprile.

Per chi desidera migliorare le proprie capacità comunicative e relazionali, Lucca Talent propone i corsi “Ascolto, relazione, comunicazione tramite il teatro” e “Comunicazione efficace e Public speaking” (50 ore). Si ricorda che le iscrizioni per il corso “Comunicazione efficace e Public speaking” scadono il 28 aprile. Infine, per chi ama le esperienza outdoor, il corso “Nature rock: natura, sport e crescita personale” (50 ore), con scadenza il 15 aprile, offre un’esperienza unica di crescita personale e sportiva, invitando a riscoprire il contatto con la natura e a superare i propri limiti.

Lucca Talent Garden è un progetto finanziato dalla Regione Toscana sul bando Talenti in Azione che promuove percorsi di formazione gratuita su Lucca per giovani dai 18 ai 34. Il progetto, promosso dall’agenzia formativa Zefiro Società in partenariato con Comune di Lucca, Per-corso, Arcobaleno, Seform soc coop impresa sociale, Jam scuola musica, Odissea, Bogus Lab, Demcode SRL SB Hastega, si rivolge a 276 giovani.

Per ricevere maggiori informazioni sui corsi e sulle modalità di iscrizione, è possibile contattare l’Informagiovani di Lucca o scrivere una mail a luccatalentgarden@gmail.com o via Whatsapp al 344 227 0525.