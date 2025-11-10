Lucca Orientando, porte aperte al Real Collegio per la scelta della scuola o del percorso formativo

Terza edizione quest’anno per Lucca Orientando, un luogo di condivisione per l’istruzione e la formazione, che intende sostenere i giovani e le loro famiglie nella scelta del percorso scolastico, universitario e della formazione professionale e che è in programma da venerdì 14 a domenica 16 novembre, al Real Collegio di Lucca.

L’appuntamento è promosso dal Comune di Lucca, ente capofila della Conferenza Zonale della Piana di Lucca, in collaborazione con l’amministrazione provinciale e l’Ufficio scolastico territoriale di Lucca e Massa Carrara e con una iniziativa della Regione Toscana nell’ambito del progetto GIOVANI Sì “Studiare e formarsi in Toscana: scegli la strada giusta per te”, finanziata con FSE+. Hanno contribuito alla realizzazione dell’evento la Fondazione Banca del Monte di Lucca, la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Fosber Spa. La terza edizione è stata presentata questa mattina (10 novembre) nel corso di una conferenza stampa a palazzo Orsetti, dove erano presenti l’assessore all’istruzione del Comune di Lucca Simona Testaferrata, insieme a Silvia Del Carlo- vicepresidente Fondazione Banca del Monte di Lucca, Madalina Elena Golea- assessore del Comune di Porcari, Maria Pia Mencacci- vicepresidente della Fondazione Crl, Giuseppe Lavenia- presidente Associazione Di.Te., Paolo Benedetti- dirigete della Provincia di Lucca, Eva Perini- presidente Sentiment of Beauty, Marco Paggi- Prorettore vicario IMT Alti Studi, Duccio Di Leo- Vicario dirigente Ust (Ufficio scolastico territoriale).

“L’esperienza positiva della collaborazione fra tutti i soggetti che si occupano di didattica, formazione e orientamento – ha dichiarato l’assessore Testaferrata – si sta consolidando all’interno di questa bella iniziativa di Lucca Orientando. I giovani studenti e le loro famiglie ci chiedono infatti di mettere a sistema le diverse capacità e competenze di tutti gli attori in gioco, in modo da offrire un’offerta didattica e formativa che possa essere la più ampia e articolata possibile. Scegliere la nuova scuola, l’università o il percorso di formazione professionale rappresenta uno snodo cruciale per il futuro di tanti ragazzi e se è vero che molto è già stato fatto nel corso degli anni per rendere più agevole e consapevole questa scelta, adesso, con questa terza edizione delle giornate dell’orientamento, noi vogliamo rafforzare questa azione di sostegno, oltre a realizzare una reale opportunità di scambio e dialogo fra le scuole, l’università e i soggetti deputati alla formazione professionale e all’apprendimento permanente”.

Le tre giornate di Lucca Orientando, che inaugureranno venerdì 14 novembre alle 15.00 nella sala del Capitolo al piano terra del Real Collegio con i saluti istituzionali e con una esibizione del coro Arcobaleno, saranno composte anche quest’anno di 3 macro aree.

L’area degli stand informativi, che apriranno al primo piano dal venerdì mattina alle 10.00 fino alla domenica pomeriggio fino alle 19.00. Tante le postazioni dove scuole, istituti scolastici superiori, istituti comprensivi, università, centro per l’impiego, avviamento professionale, enti e agenzie formative, consulta scolastica, Informagiovani forniranno informazioni di dettaglio sulla propria attività, in modo da offrire elementi utili alla scelta del percorso da intraprendere sia agli studenti che usciranno quest’anno dalle scuole secondarie di primo grado, sia per quanti usciranno dalle scuole secondarie di secondo grado.

L’area dei workshop (al piano terra) che saranno concentrati nella giornata di sabato 15 novembre. Il Centro Nazionale di Formazione- spinoff universitario del professore Giuseppe Lavenia- psicoterapeuta dipendenze digitali, propone anche quest’anno una serie di laboratori per giovani e giovanissimi studenti. “Esplora, Conosciti e Scegli. Giornate di Orientamento”. Dalle 10.00 alle 12.30 si svolgeranno 4 workshop dedicati agli studenti delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado: due di questi laboratori sono dedicati alla domanda “Scientifico o empatico?” (dalle ore 10.00 alle 11.00), mentre gli altri due avranno come tema il valorizzarsi e riconoscersi (dalle ore 11.30 alle 12.30). Nel pomeriggio sarà la volta degli studenti che frequentano le classi terze, quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado. Anche in questo caso 4 workshop, due dal titolo “STEM per tutti” (ore 15.00-16.00) e due dal titolo “Non sono solo il titolo che ho” (dalle 16.30 alle 17.30). I laboratori sono gratuiti. Per partecipare è necessario iscriversi.

L’area dei convegni, al piano terra, quest’anno offrirà diversi appuntamenti. Il primo, venerdì 14 novembre dalle 10.00 alle 13.00 in sala del Capitolo, propone una tavola rotonda su giornalismo, critica d’arte e intelligenza artificiale, a cura di Sentiment of Beauty Odv e rivolto alle scuole secondarie di secondo grado. Sempre venerdì 14 alle 10.00, nella sala al piano terra, ci sarà un incontro di orientamento in uscita per le scuole secondarie di secondo grado, con la presentazione a cura dell’Università di Pisa. A seguire, alle 11.30, sempre rivolto ai ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado, la presentazione dei corsi Its-Istituti tecnici superiori, a cura dell’Ufficio scolastico territoriale. Il pomeriggio alle 16.00, “Che scuola scelgo”, dedicato alle famiglie degli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado. L’iniziativa è realizzata dalla Regione Toscana. Per partecipare è necessario iscriversi. Sabato 15 novembre, sempre dalle 10.00 alle 13.00 in sala del Capitolo, tavola rotonda su luoghi di cultura, identità e aggregazione, a cura di Sentiment of Beauty Odv e rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Domenica 16 novembre alle 16.00. nella sala del Capitolo il professore Ennio Bilancini della scuola IMT Alti Studi Lucca terrà la conferenza dal titolo “Orientare alla ricerca fin dalla scuola primaria.

La giornata conclusiva di Orientando, domenica 16 novembre, sarà arricchita dalle esibizioni dei cori degli istituti comprensivi, dalle 10.00 alle 13.00, nella sala dl Capitolo e nell’altra sala del piano terra. Nelle giornate di sabato e domenica è previsto un buffet a cura della Ditta Del Monte Ristorazione Collettiva srl.