Lucca, lo storico chiosco ‘Specialità da Piero’ chiude dopo 70 anni di attività

Era il lontano 1955 quando mio nonno aprì questa attività. Era il lontano 1955 quando mio nonno aprì questa attività.

Oggi, a 70 anni di distanza, siamo qui ad annunciare con grande rammarico la chiusura definitiva del “chiosco dei bomboloni di Piero”, come è stato chiamato da generazioni di lucchesi e non solo.

Allora, appena fuori Porta Santa Maria, batteva il cuore della comunità popolare lucchese: un lungo susseguirsi di banchi e venditori ambulanti che collegavano la città a Borgo Giannotti, trovando la loro massima espressione nei festeggiamenti del Settembre Lucchese, con il parco giochi e i mercati delle fiere lungo tutto il tratto dagli spalti da Porta Santa Maria fino a Porta San Iacopo.

Un ricordo ormai lontano, ma sempre vivo nella memoria e nella cultura cittadina.

E proprio qui, per 70 anni, la nostra famiglia ha custodito l’ultimo avamposto di quella tradizione popolare.

Frati, bomboloni e cannoli sono stati non solo dolci, ma simboli di un pezzo di Lucca: i ragazzi della vicina scuola, i commessi e gli artigiani che parcheggiavano nel polveroso sterrato degli spalti, le famiglie lucchesi e i visitatori di passaggio… tutti hanno trovato qui un sapore che sapeva di casa e di ricordi.

Generazioni intere si sono date appuntamento davanti a questo chiosco: nonni che riportavano i nipoti ai sapori della loro giovinezza, genitori che regalavano ai figli la stessa emozione vissuta da bambini.

Non un semplice luogo, non una semplice attività che tutti i lucchesi conoscono,ma un punto di riferimento della memoria collettiva di Lucca.

Dopo una lunga battaglia legale con l’ente comunale, iniziata nel 2018 con la richiesta di demolizione e il successivo blocco delle concessioni, nel 2024 è arrivata la conferma dell’impossibilità di proseguire e, di conseguenza, della chiusura definitiva.

Non avendo trovato nessuna soluzione alternativa dopo incontri che di certo non davano niente di definito, dove nemmeno nostre proposte di spostamento con strutture adeguate nell’immediato circondario sono state prese al vaglio e pertanto dopo un ulteriore richiesta di rimozione del manufatto, abbiamo dovuto nostro malgrado annunciare la chiusura di questa attività nata chiosco e che così doveva rimanere.

Per questo, fieri di aver svolto quest’attività totalmente a conduzione familiare, con orgoglio e infinita gratitudine per l’affetto che la nostra clientela (e non solo) ci ha sempre dimostrato, prima dello smantellamento definitivo vogliamo lasciare un ricordo condiviso.

Vogliamo festeggiare insieme a tutta la cittadinanza la nostra 70nnale storia con una foto collettiva davanti a questo ultimo avamposto, proprio nel primo giorno dei festeggiamenti del tradizionale Settembre Lucchese, che per la prima volta non ci vedrà partecipi.

Vi invitiamo tutti il 30 agosto alle ore 18, davanti al chiosco, per l’ultima grande foto insieme: uno scatto che racchiuda questa lunga storia d’amore tra la nostra attività e la città di Lucca, che ci ha ospitato e ci ha sempre dimostrato tanto affetto.

Famiglia Pepi