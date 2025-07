Lucca, appuntamento con la banda della Società Filarmonica Giacomo Puccini di Montecarlo

«Puccini Marching Bands» che vedrà esibirsi nelle piazze e nelle vie di Lucca alcune delle più rappresentative bande musicali del territorio lucchese. Domenica 20 luglio dalle ore 11:00 si esibirà la Società Filarmonica «Giacomo Puccini» di Montecarlo . Secondo appuntamento della rassegnache vedrà esibirsi nelle piazze e nelle vie di Lucca alcune delle più rappresentative bande musicali del territorio lucchese. Domenica 20 luglio dalle ore 11:00 si esibirà la

Partenza da piazzale Verdi presso il centro d’accoglienza turistica alle 11.00 – sfilata in via San Paolino, prima esibizione al loggiato del Palazzo Pretorio, sfilata in via Vittorio Veneto – piazza Napoleone – piazza XX settembre, seconda esibizione in piazza San Giusto, sfilata in via Cenami, via santa Croce, terza esibizione in piazza Bernardini, sfilata in via Santa croce, via Roma, piazza San Michele in Foro, via di Poggio, quarta esibizione conclusiva intorno alle 12.00 davanti al monumento a Giacomo Puccini di piazza Cittadella, sfilata di uscita da via San Paolino e piazzale Verdi.

La Società Filarmonica “Giacomo Puccini” intitolata al grande operista lucchese ha origine negli anni fra il 1872 ed il 1875. Oggi la Filarmonica è un punto di riferimento nel panorama culturale e popolare della Provincia di Lucca, svolgendo numerose attività concertistiche, didattiche e di conservazione e diffusione della cultura popolare e tradizionale.