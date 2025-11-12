Lucca, all’Orto botanico tante iniziative dedicate all’autunno

L’autunno all’Orto botanico di Lucca porta con sé tanti appuntamenti legati agli alberi, alle piante da coltivare nei nostri giardini, ai funghi e alle loro complesse interazioni con gli altri esseri viventi.Tre saranno gli incontri divulgativi a ingresso libero (fino ad esaurimento posti) che si svolgeranno nella Casermetta San Regolo.

Il primo venerdì 14 novembre alle ore 21:00 con il Gruppo micologico e naturalistico lucchese su “Le api come bioindicatori della salute ambientale. importanza delle simbiosi fungine radicali per la produzione di nettare”. Interviene Giuseppe Ferrari apicoltore, divulgatore. Sabato 15 novembre alle 15:00 con Adipa si parlerà di “Piante versatili. Piante erbacee che si adattano a condizioni climatiche ondivaghe e che ci permettono qualche (involontaria) negligenza”. Interviene Valeria Parea. architetto, vivaista. Venerdì 21 novembre alle ore 20:30 con il Gruppo Micologico e Naturalistico Lucchese sarà la volta dei “Tartufi: i diamanti della terra. Scienza, gusto e mistero, come il tartufo unisce il sottosuolo alla tavola”. Interviene Nicolò Oppicelli micologo, giornalista e autore di libri e guide sui funghi.

In occasione della Giornata Nazionale degli Alberi, che si celebra ogni 21 novembre per promuovere la cura e la valorizzazione degli alberi e ricordare il ruolo essenziale dei boschi e del verde urbano per il nostro ecosistema, l’Orto botanico organizza guide tematiche e attività per bambini. Le visite guidate si svolgeranno sabato 22 novembre con partenze alle ore 11:15 e alle ore 14:45 (con operatori/guide A.Di.P.A.) – durata circa 1 ora; domenica 23 novembre con partenze alle ore 11:15 e alle ore 14:45 (con operatori/guide A.Di.P.A.) – durata circa 1 ora. Ogni visita potrà accogliere massimo 25 partecipanti e i minori potranno partecipare se accompagnati da un genitore o adulto che ne fa le veci. La partecipazione alla visite guidate non prevede costi aggiuntivi al biglietto di ingresso dell’Orto botanico e il ritrovo è previsto 15 minuti prima della partenza presso la Biglietteria lungo la Rampa del Baluardo San Regolo. Prenotazione consigliata. Laboratorio per bambini e bambine da 6 a 10 anni che si svolgerà domenica 23 novembre alle 15.00 all’aperto nell’Orto botanico e al chiuso nella Casermetta San Regolo. Con gli operatori di Adipa i bambini e le bambine scopriranno i segreti del Ginkgo biloba, una specie davvero affascinante e un albero monumentale dell’Orto botanico. Si consiglia abbigliamento comodo e ‘sporcabile’. In caso di pioggia le attività saranno svolte per intero nella Casermetta San Regolo. Il laboratorio è gratuito ed è necessaria l’iscrizione fino a esaurimento posti (max 15 partecipanti). I genitori dovranno compilare e sottoscrivere apposito modulo di autorizzazione alla partecipazione del minore.

Il 24, 25, 27 novembre dalle ore 21:00 alle 23:00 con il Gruppo Micologico e Naturalistico Lucchese ci sarà un “Corso propedeutico alla raccolta e riconoscimento dei funghi”, previsto dalla Regione Toscana e rivolto alla popolazione per formare il cercatore di funghi sulle modalità di comportamento da tenere nel bosco, sui pericoli di avvelenamento e sulle principali specie commestibili e non. il corso è gratuito fino a esaurimento posti (30). La durata complessiva è di 6 ore suddivise in 3 incontri serali (lunedì 24, martedì 25 e giovedì 27 novembre) di 2 ore ciascuno.

Per informazioni consultare il sito www.ortobotanicodilucca.it. Le iscrizioni alle iniziative legate alla Giornata Nazionale degli Alberi saranno attivate da lunedì prossimo (17 novembre), sempre sulla pagina web dell’Orto botanico.