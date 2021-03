LUCCA – Da lunedì 22, ‘Leggere…che passione!’ per valorizzare la lettura ad alta voce

Lunedì 22 marzo iniziano, alle 17:30, i percorsi di approfondimento, laboratori, letture ad alta voce e incontri con gli autori con il primo appuntamento di ‘Leggere… che passione!’, appuntamenti online rivolti agli studenti, ai genitori, agli insegnanti, ai bibliotecari e agli educatori.

Un programma di iniziative dedicate alla didattica, all’importanza della lettura e alle tecniche per favorirne la fruizione da parte dei piccoli.

Il primo appuntamento è un laboratorio di lettura ad alta voce per aspiranti lettori, a cura dell’associazione culturale ‘La noce a tre canti’. Si tratta di percorso di approfondimenti sull’offerta letteraria per ragazzi e sulle modalità di lettura adulta voce di testi relativi alla fascia 0/6, attraverso analisi del testo, esperienze e metodi per fare della lettura ad alta voce una pratica imprescindibile e quotidiana anche ai bambini che già hanno acquisito gli elementi per la lettura individuale. Lo stesso laboratorio è in programma anche il 29 marzo, sempre alle 17:30.

A questi due appuntamenti fa seguito il laboratorio: ‘Coltivare lettori per il futuri’ (27 aprile, ore 17:30) e sono in programma delle letture appositamente studiate per bambini e genitori che saranno fruibili sulla pagina Facebook della Rete Bibliotecaria e Archivistica Provincia di Lucca e sul canale YouTube dell’amministrazione provinciale (playlist Rete Bibliotecaria e Archivistica). Il calendario prevede, inoltre, gli incontri con gli autori Bruno Tognolini (9 aprile, alle 17:30); Linda Griva (16 aprile, alle 17:30) e Alberto Briganti (22 aprile, ore 15).

Il progetto, realizzato dalla Rete Documentaria Lucchese in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo onlus, ha, infatti, l’obiettivo di individuare nuove forme di coinvolgimento delle famiglie e degli adulti per promuovere la pratica della lettura ad alta voce ai bambini da zero a sei anni, in grado di favorirne lo sviluppo cognitivo.

L’iscrizione ai laboratori e agli incontri con gli autori, gratuiti e fruibili online attraverso la piattaforma Zoom, è obbligatoria, scrivendo all’indirizzo di posta elettronica leggerechepassione.lu@gmail.com.

L’iniziativa è realizzata con il contributo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore – Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario 2020

Di seguito il calendario degli appuntamenti

GLI APPROFONDIMENTI

piattaforma zoom

lunedì 22 e lunedì 29 marzo, ore 17.30

LIBRI E LETTURA

Laboratorio di lettura ad alta voce per aspiranti lettori

a cura dell’associazione culturale – La noce a tre canti

Percorso di approfondimenti sull’offerta letteraria per ragazzi e sulle modalità di lettura ad

alta voce di testi relativi alla fascia 0/6, attraverso analisi del testo, esperienze e metodi per fare della lettura ad alta voce una pratica imprescindibile e quotidiana anche ai

bambini che già hanno acquisito gli elementi per la lettura individuale.

Partecipazione gratuita. Iscrizione obbligatoria all’indirizzo leggerechepassione.lu@gmail.com

martedì 27 aprile, ore 17.30

COLTIVARE LETTORI PER IL FUTURO

Laboratorio a distanza per adulti (insegnanti, educatori, genitori, bibliotecari)

a cura dell’Associazione Pratika

L’obiettivo generale è quello di trasmettere ad insegnanti, bibliotecari, librai, genitori buone pratiche per favorire lo sviluppo di competenze didattiche e progettuali che facilitino una didattica gradevole e coinvolgente, foriera di apprendimenti decisivi e che stimoli e produca nei giovani un rapporto personale e continuativo con la lettura.

Partecipazione gratuita. Iscrizione obbligatoria all’indirizzo leggerechepassione.lu@gmail.com

GLI INCONTRI CON GLI AUTORI

piattaforma zoom

venerdì 9 aprile, ore 17.30

BRUNO TOGNOLINI

Bruno Tognolini è nato a Cagliari nel 1951. Da bambino gli piaceva leggere e costruirsi i giocattoli con legnetti, chiodini e spago. Ha cominciato a scrivere quando ha capito, da lettore, che le storie erano come quei giocattoli: poteva costruirsele da sé. E così è diventato scrittore per bambini, a quarant’anni, ma neanche lui sa bene perché: per caso, per raccontare storie alla figlia Angela, perché così poteva scrivere in rima… chissà. Ha scritto libri, dal 1992 cinquantacinque, ha scritto testi per l’Albero Azzurro e la Melevisione, teatro e canzoni, videogiochi e Rime d’Occasione per chi gliele chiedeva. Ha vinto anche due Premi Andersen e ne è contento; il suo romanzo, IL GIARDINO DEI MUSI ETERNI, è Libro dell’Anno a Fahrenheit Radio Tre (prima volta di un libro per ragazzi), finalista del Premio Strega Ragazzi, e vincitore del Premio LiBeR Miglior Libro 2017; i suoi libri hanno venduto in Italia, solo con Salani, oltre centomila copie, e ne è ancora più contento: però è sempre lì chino sui suoi legnetti e spaghi di parole, perché la storia e la rima più bella, ne è convinto, la deve ancora costruire.

Partecipazione gratuita. Iscrizione obbligatoria all’indirizzo leggerechepassione.lu@gmail.com

venerdì 16 aprile, ore 17.30

LINDA GRIVA – IL REGALO PIU BELLO DEL MONDO

“Le strabilianti avventure di Olivia faranno il giro dell’universo e seguendo uno stormo di rondini raggiungeranno l’Isola delle Mammine Sperdute. Allora la mia mammina si addormenterà felice di sapere che, quando ha deciso di affidarmi al mio Papà e alla mia Mamma, mi ha fatto il regalo più bello del mondo!”

Il tema dell’adozione può essere spiegato ai bambini in modo semplice e naturale, come fa Linda Griva, scrittrice e narratrice che si occupa anche di teatro, formazione, e animazione alla lettura, con questo piccolo regalo prezioso.

Partecipazione gratuita. Iscrizione obbligatoria all’indirizzo leggerechepassione.lu@gmail.com

giovedì 22 aprile, ore 15

ALBERTO BRIGANTI – BECCO DI RAME

Tutto nasce da una storia realmente accaduta

e cioè un incidente avvenuto in una fattoria, episodio nel quale si trova coinvolta un’oca.

Durante una terribile nottata viene aggredita da una volpe, sia lei che tutto il pollaio. La coraggiosa oca difende e salva tutti i suoi amici ma la volpe riesce a romperle la parte superiore del becco. Il tipo di lesione non permetteva nessun tipo di cure e l’unica strada era quella di un’eventuale protesi che doveva essere completamente ideata in emergenza dal medico.

Il veterinario dal quale era stata portata l’oca, che da oltre dieci giorni non mangiava, si orientò ad allestire una protesi e, con una lamina di rame da un millimetro, ritagliò quello che sarebbe divenuto il nuovo becco.

Con una tecnica innovativa il becco di rame viene fissato con successo.

Da oltre un anno questa meravigliosa oca di razza Tolosa di oltre otto chili, mangia tranquillamente ed è la vera protagonista dell’incredibile mondo di Becco di Rame.

Partecipazione gratuita. Iscrizione obbligatoria all’indirizzo leggerechepassione.lu@gmail.com

LE LETTURE PER BAMBINI E GENITORI

sulla pagina Facebook Rete Bibliotecaria e Archivistica Provincia di Lucca

e sul canale Youtube della Provincia di Lucca – Playlist Rete Bibliotecaria e Archivistica

da sabato 3 aprile, ore 9

on demand per 48 ore

RE PIPI

fiaba popolare

lettura a cura de La Noce a tre canti

da sabato 17 aprile, ore 9

on demand per 48 ore

IL BUCO

di Anna Llenas

lettura a cura di Officine Tok

da sabato 1 maggio, ore 9

on demand per 48 ore

IL REGALO PIU BELLO DEL MONDO

di Linda Griva

lettura a cura di Linda Griva e Francesco Baldi

da venerdì 4 giugno, ore 15

da venerdì 18 giugno, ore 15

da venerdì 2 luglio, ore 15

da venerdì 16 luglio, ore 15

on demand per sei mesi

LETTURE AD ALTA VOCE

a cura dei lettori volontari di Nati per leggere

Info:

leggerechepassione.tu@gmail.com

tel. 392 165 1779