Lucca, città in fermento per l’arrivo del cast del film di Greenaway

Mentre in città e sui canali social crescono trepidazione e fermento per l’arrivo del cast stellare del film di Peter Greenaway, accolto con grande calore ed entusiasmo così come la produzione, proseguono a Palazzo Santini le riunioni operative per il supporto alla logistica delle riprese.

Si terrà infatti domani (martedì 19 marzo) un nuovo tavolo tecnico, in cui i rappresentanti dell’amministrazione, degli uffici, delle forze dell’ordine e degli enti coinvolti redigeranno il piano di supporto alla produzione in vista dell’imminente primo ciak. E’ stato infatti consegnato all’amministrazione il piano delle riprese aggiornato, che vede le scene di via Beccheria ora in programma per lunedì 25 marzo, anziché giovedì 21 marzo come precedentemente comunicato.

Resta invariato il resto del piano, per il quale il Comune di Lucca ha emesso un’ordinanza al fine di consentire il regolare svolgimento delle riprese, con temporanee modifiche alla viabilità ed al traffico.

L’amministrazione comunale per ridurre i disagi ha inoltre autorizzato la sosta gratuita per i residenti negli stalli blu (a parcometro) dal 20 marzo 2024 al 2 aprile 2024, nonché l’uscita da altri varchi e la deviazione del TPL.

Con congruo anticipo, nelle location coinvolte dalle riprese nella prima settimana sono già stati posizionati i cartelli con gli avvisi delle modifiche, ovvero:

Il giorno 20/03/2024 con validità dalle ore 00:00 alle ore 24:00 (preparazione)

divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Bernardini per nr. 6 stalli di sosta

divieto di sosta con rimozione forzata in via del Gallo da intersezione piazza Bernardini a intersez via del Battistero ambo i lati

divieto di sosta con rimozione forzata in Corte del Gallo intera area

Il giorno 20/03/2024 con validità dalle ore 08:00 alle ore 18:00 (preparazione)

divieto di transito a tutti i veicoli, escluso veicoli manifestazione, in via del Gallo da intersezione piazza Bernardini a intersezione via del Battistero

Il giorno 21/03/2024 con validità dalle ore 00:00 alle ore 24:00 (preparazione)

divieto di sosta con rimozione forzata in via del Gallo da intersezione piazza Bernardini a intersezione via del Battistero ambo i lati

divieto di sosta con rimozione forzata in Corte del Gallo intera area

Il giorno 21/03/2024 con validità dalle ore 08:00 alle ore 18:00 (preparazione)

divieto di transito a tutti i veicoli, escluso veicoli manifestazione via del Gallo da intersezione piazza Bernardini a intersez via del Battistero

Il giorno 21/03/2024 con validità dalle ore 00:00 alle ore 24:00 (preparazione)

divieto di sosta con rimozione forzata in via Santa Giustina da n.c. 19 a n.c. 23 inclusi velocipedi e ciclomotori ambo i lati

Dal giorno 22/03/2024 al giorno 23/03/2024 con validità dalle ore 00:00 alle ore 24:00 (riprese)

divieto di sosta con rimozione forzata in via del Gallo da intersezione piazza Bernardini a intersezione via del Battistero ambo i lati

divieto di sosta con rimozione forzata in Corte del Gallo intera area

divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Bernardini intera area

divieto di sosta con rimozione forzata in via del Battistero da n.c. 28 a n.c. 32

Dal giorno 22/03/2024 al giorno 23/03/2024 con decorrenza dalle ore 08:00 alle ore 21:00

divieto di transito a tutti i veicoli, escluso veicoli manifestazione, in via del Gallo da intersezione Piazza Bernardini a intersezione via del Battistero ambo i lati

divieto di transito a tutti i veicoli, escluso veicoli manifestazione, in Corte del Gallo

controllo del flusso pedonale in modalità stop and go in via del Gallo da intersezione piazza Bernardini a intersezione via del Battistero

Il giorno 22/03/2024 con validità dalle ore 00:00 alle ore 24:00 (preparazione)

divieto di sosta con rimozione forzata in via Santa Giustina da n.c. 19 a n.c. 23 inclusi velocipedi e ciclomotori ambo i lati

Il giorno 23/03/2024 con validità dalle ore 00:00 alle ore 24:00 (preparazione)

divieto di sosta con rimozione forzata in via Beccheria da intersezione via Pescheria a intersezione Piazza Napoleone

divieto di sosta con rimozione forzata in Corte del Biancone intera area

divieto di sosta in piazza San Giusto per nr. 4 stalli di sosta

Il giorno 23/03/2024 con validità dalle ore 00:00 alle ore 24:00 (riprese)