“Lo sport è vita”: il tenente colonnello Gianfranco Paglia ospite al Tennis Giotto

Una serata dedicata ai valori umani e sportivi. Martedì 1 aprile, alle 18.00, il Tennis Giotto sarà sede dell’incontro dal titolo “Lo sport è vita” che vedrà per protagonista il tenente colonnello Gianfranco Paglia che racconterà la sua storia di coraggio, determinazione e perseveranza, offrendo una testimonianza di forza e ispirazione su come portare concretamente un contributo al territorio e alla comunità nonostante difficoltà e ostacoli della quotidianità. Medaglia d’Oro al Valor Militare, capitano del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa e consigliere del Ministro della Difesa: l’appuntamento, a partecipazione gratuita e aperta a tutti, permetterà di ascoltare le parole di un uomo che ha incarnato l’amor di patria prima nel suo ruolo al servizio dell’esercito e poi nello sport paralimpico, con un’esperienza che ha ispirata la fiction “Le ali” trasmessa su Rai1.

L’incontro, aperto dai saluti del presidente del Tennis Giotto Luca Benvenuti e delle autorità presenti, sarà moderato dal giornalista Luigi Alberti con l’obiettivo di approfondire il tema dei valori declinati nella vita quotidiana e nella pratica sportiva. Comandante di plotone paracadutisti, Paglia fu impegnato nel 1993 nell’operazione umanitaria in Somalia voluta dalle Nazioni Uniti e partecipò alla battaglia di Mogadiscio dove, dopo aver portato in salvo dei militari, fu colpito da tre proiettili e gravemente ferito alla colonna vertebrale. Questa azione è valsa il conferimento della Medaglia d’Oro al Valor Militare perché “soccorso e trasferito presso una struttura sanitaria di Mogadiscio, reagiva con sereno e virile comportamento alla notizia che le lesioni riportate gli avevano procurato menomazioni permanenti, con un chiarissimo esempio di altruismo, coraggio, altissimo senso del dovere e saldezza d’animo”. Paglia ha poi continuato a servire l’Esercito, è stato eletto nel 2008 alla Camera dei Deputati e nel 2013 è stato chiamato come consulente del Ministro della Difesa, avviando nel frattempo anche un percorso sportivo nel tennistavolo che lo ha portato a diventare capitano della prima squadra paralimpica della Difesa, a essere eletto consigliere nazionale della Federazione Italiana Tennistavolo e a raggiungere importanti affermazioni tra cui la recente vittoria ai Mondiali Master. Queste esperienze saranno condivise nel corso della serata al Tennis Giotto per offrire ai presenti un’occasione unica di riflessione su come sport e valori umani possano trasformare la vita di ogni individuo e della collettività.