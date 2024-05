Livorno, un tirocinio per giovani laureati presso il settore Servizi Finanziari del Comune

Scade alle ore 14 di venerdì 14 giugno il termine per presentare domanda per un tirocinio formativo rivolto a giovani laureati che il Comune di Livorno, in collaborazione con il Centro per l’Impiego A.R.T.I., intende attivare presso il proprio settore Servizi Finanziari, ufficio Gestione e Rendicontazione.

Il tirocinio avrà la durata di sei mesi prorogabili a un anno, per 30 ore di impegno settimanale. È previsto un rimborso spese di 800 euro mensili al lordo delle ritenute (il Comune provvederà comunque alle coperture assicurative per responsabilità civile e Inail).

Per partecipare al bando occorre non aver ancora compiuto 30 anni al momento della data prevista per l’inizio del tirocinio (luglio 2024) e aver conseguito la laurea da meno di 24 mesi, non aver svolto lavori o incarichi con il Comune di Livorno nei 24 mesi precedenti, non aver svolto in passato tirocini presso amministrazioni comunali per lo stesso profilo professionale. È inoltre incompatibile lo svolgimento contemporaneo di un tirocinio e del servizio civile per conto della Regione.

Le lauree richieste (vanno bene sia le triennali sia le magistrali) si riferiscono ai settori di studio di giurisprudenza, economia, scienze politiche, scienze dell’amministrazione. L’elenco completo dei titoli di studio accettati è riportato nell’ Allegato A al bando , pubblicato sul sito del Comune www.comune.livorno.it nella sezione Gare – Avvisi .

Nell’Allegato A sono inoltre elencate le competenze che potranno essere acquisite grazie al tirocinio. Si tratta di competenze trasversali in ambito contabile amministrativo, che spaziano dal ciclo della spesa alla liquidazione delle fatture, al funzionamento della Piattaforma dei Crediti commerciali. Un periodo di formazione all’interno di un realtà lavorativa che darà modo al tirocinante di acquisire un’esperienza importante per i propri futuri orizzonti professionali.

Le domande, insieme al curriculum, dovranno pervenire entro le ore 14 di venerdì 14 giugno tramite PEC all’indirizzo comune.livorno@postacert.toscana.it oppure tramite raccomandata (in questo caso non farà fede la data di spedizione ma l’arrivo) o ancora con consegna a mano all’URP del Comune, negli orari di apertura al pubblico.