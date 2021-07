LIVORNO – Un tirocinio in Comune per giovani laureati in architettura

Entro martedì 3 agosto è possibile presentare domanda per un tirocinio formativo non curricolare (un posto) riservato a laureati in architettura , che il Comune di Livorno attiverà dal mese di settembre.

Il tirocinio si svolgerà nell’ambito di un progetto di studio e ricerca attivato dal settore Urbanistica congiuntamente con il settore Sviluppo economico, per la ricognizione di aree per insediamenti produttivi nel territorio del Comune di Livorno.

Avrà la durata di un anno ed è previsto un rimborso spese pari a 800 euro mensili al lordo delle ritenute.

I candidati non devono aver compiuto il 30° anno di età e non superato i ventiquattro mesi dal conseguimento della laurea (rispetto alla data di avvio del tirocinio, presunta per il primo settembre 2021), non devono aver avuto rapporti di lavoro o incarichi con il Comune di Livorno nei ventiquattro mesi precedenti l’attivazione del tirocinio. È altresì incompatibile lo svolgimento contemporaneo di un tirocinio e del servizio civile per conto della Regione.

È richiesta la laurea specialistica in Pianificazione e Progettazione della Città e del Territorio, facoltà di Architettura, oppure la laurea magistrale in Architettura o ancora aver conseguito la laurea triennale in Urbanistica e Pianificazione Territoriale sempre nell’ambito della facoltà di Architettura.

La domanda di partecipazione, accompagnata dal curriculum, dovrà essere redatta utilizzando i moduli allegati all’avviso pubblicato sul sito internet del Comune www.comune.livorno.it > Gare > Avvisi.

Le domanda devono pervenire a mezzo raccomandata entro martedì 3 agosto 2021 indirizzata a Comune di Livorno, piazza del Municipio n. 1. Non farà fede la data del timbro postale di spedizione. Le domande presentate oltre il termine di scadenza non saranno prese in considerazione.

Sull’esterno della busta dovrà essere riportata la dicitura: DOMANDA PER TIROCINIO URBANISTICA 2021

La domanda può essere presentata anche tramite PEC all’indirizzo: comune.livorno@postacert.toscana.it

Per informazioni contattare Paola Polidori (tel. 0586 820071) o Patrizia Branchetti (tel. 0586 820283) oppure scrivere a serviziocivile@comune.livorno.it.