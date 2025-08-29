Livorno Music Festival, nella chiesa di San Ferdinando in scena le musiche di Mozart e Brahms
Sabato 30 agosto alle 21.00 accanto a due interpreti d’eccezione, il grande violista Danilo Rossi e la violoncellista Xenia Jankovic, si esibiranno i giovani archi del Festival
Nella suggestiva cornice della Chiesa di San Ferdinando, il Livorno Music Festival propone un raffinato incontro cameristico tra la grazia viennese e la profondità romantica. Le celebri serenate di Wolfgang Amadeus Mozart, la luminosa Eine kleine Nachtmusik K.525 e la rara Ganz kleine Nachtmusik K.648, aprono il concerto con leggerezza e trasparenza. In chiusura, il Sestetto op.18 di Johannes Brahms, primo grande cimento cameristico del giovane compositore, affascina con la sua ricchezza timbrica e il suo slancio lirico, tra nostalgia e ardore giovanile.
Accanto a due interpreti d’eccezione, il grande violista Danilo Rossi e la violoncellista Xenia Jankovic, si esibiscono i giovani archi del Festival, in un dialogo vivo tra maestri e nuove promesse della musica.
Programma:
Wolfgang Amadeus Mozart – Serenata in sol maggiore “Eine kleine Nachtmusik” K.525 per 2 violini, viola e violoncello
Wolfgang Amadeus Mozart – Serenata in do maggiore “Ganz kleine Nachtmusik” K.648 per 2 violini e violoncello
Johannes Brahms – Sestetto n.1 in si bemolle maggiore op.18 per archi
Artisti:
Danilo Rossi, viola
Xenia Jankovic, violoncello
Giovani talenti del LMF:
Silvia Brusini, Celia Liras Dantart, Joaquin Hernando Cabello, Giovanni Viola – violini
Dragana Gajic – viola
Francesco Abatangelo, Virginia Haeusl – violoncelli
INFO E BIGLIETTI
€ 12,00: posto unico non numerato a sedere per tutti i concerti (acquistabile anche online);
Ingresso gratuito: under 12 (non acquistabile online).
Pacchetti concerti a scelta (acquistabile anche online):
€ 50,00: 5 concerti
€ 70,00: 8 concerti
I BIGLIETTI sono acquistabili:
– online su Vivaticket in prevendita (fino all’orario di inizio concerto) link:
https://www.vivaticket.com/it/tour/livorno-music-festival/3832
– presso i punti vendita Vivaticket in tutta Italia al link: https://shop.vivaticket.com/ita/ricercapv
– tramite call center Vivaticket 892.234 (numero a pagamento)
– il giorno stesso nel luogo dell’evento dalle ore 20:00.
Per maggiori informazioni scrivere a:
Email: promozionelivornomusicfestival@gmail.com
Whatsapp, SMS, Tel +393284799974.