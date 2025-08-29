Livorno Music Festival, nella chiesa di San Ferdinando in scena le musiche di Mozart e Brahms

Nella suggestiva cornice della Chiesa di San Ferdinando, il Livorno Music Festival propone un raffinato incontro cameristico tra la grazia viennese e la profondità romantica. Le celebri serenate di Wolfgang Amadeus Mozart, la luminosa Eine kleine Nachtmusik K.525 e la rara Ganz kleine Nachtmusik K.648, aprono il concerto con leggerezza e trasparenza. In chiusura, il Sestetto op.18 di Johannes Brahms, primo grande cimento cameristico del giovane compositore, affascina con la sua ricchezza timbrica e il suo slancio lirico, tra nostalgia e ardore giovanile.

Accanto a due interpreti d’eccezione, il grande violista Danilo Rossi e la violoncellista Xenia Jankovic, si esibiscono i giovani archi del Festival, in un dialogo vivo tra maestri e nuove promesse della musica.

Programma:

Wolfgang Amadeus Mozart – Serenata in sol maggiore “Eine kleine Nachtmusik” K.525 per 2 violini, viola e violoncello

Wolfgang Amadeus Mozart – Serenata in do maggiore “Ganz kleine Nachtmusik” K.648 per 2 violini e violoncello

Johannes Brahms – Sestetto n.1 in si bemolle maggiore op.18 per archi

Artisti:

Danilo Rossi, viola

Xenia Jankovic, violoncello

Giovani talenti del LMF:

Silvia Brusini, Celia Liras Dantart, Joaquin Hernando Cabello, Giovanni Viola – violini

Dragana Gajic – viola

Francesco Abatangelo, Virginia Haeusl – violoncelli

