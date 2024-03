Livorno, conferenza su Leonardo Da Vinci con il professor Beretta al Museo della Città

Lunedì 11 marzo alle ore 17.00 al Museo della Città con Scoperta e mitografia di Leonardo scienziato nell’Otto e Novecento di Marco Beretta e Gino Tarozzi dell’Università degli studi di Bologna sarà gettata luce sulle inclinazioni più sperimentali dell’artista vinciano. Introduce Sara Taglialagamba, curatrice della mostra al Museo della Città.

L’incontro è inserito nel calendario delle Pedretti lecture dedicate a Carlo Pedretti, uno dei più importanti studiosi e divulgatori di Leonardo da Vinci, cui è dedicata la sezione contemporanea della mostra Leonardo da Vinci. Bellezza e invenzione (fino al 1° aprile 2024 al Museo della Città di Livorno).

Marco Beretta

Marco Beretta è professore di Storia della Scienza e delle Tecniche presso l’Università degli studi di Bologna. Dopo il dottorato presso l’Università di Uppsala nel 1994 è borsista e poi, dal 2004 al 2012, vicedirettore del Museo Galileo di Firenze.

Nel 2000 diviene professore associato (ordinario nel 2005) di Storia della Scienza sempre presso l’Università di Bologna. Svolge ricerche sulla storia della chimica che ottengono riconoscimenti internazionali, quali il Dibner Prize for outstanding museum work (2006), e il Bunge Prize (2014). Dal 2004 al 2016 dirige Nuncius (Brill, Leida). Insieme a Sven Dupré dirige la serie di monografie Nuncius Series (Brill). Dal 2016 dirige (insieme a Elena Canadelli) la collana Storie di scienza promossa dalla Editrice Bibliografica di Milano. Dal 2019 è membro del Consiglio Scientifico del Museo Galileo.

Nel 2022 riceve l’Hist Award for Outstanding Achievement in the History of Chemistry e nello stesso anno diviene Presidente dell’Edizione Nazionale delle Opere di Ulisse Aldrovandi.

