FIRENZE – La Metrocittà aderisce alle ‘Vie di Leonardo da Vinci’ Per una rete tra i territori in cui ha vissuto il grande scienziato, inventore e artista

La Città Metropolitana di Firenze ha aderito, con voto unanime del Consiglio di Palazzo Medici Riccardi, all’associazione di promozione sociale internazionale ‘Le vie di Leonardo da Vinci’.

La proposta è stata illustrata da Letizia Perini, consigliera della Metrocittà delegata alla Cultura.

L’associazione, che ha sede a Vinci, si propone di istituire un ‘Itinerario culturale europeo’ intitolato ‘Le vie di Leonardo da Vinci’ e di inserire questo itinerario nella lista degli Itinerari predisposta dal Consiglio d’Europa.

L’Associazione, a cui aderiscono già il Comune di Vinci e l’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa, si propone di costituire un network europeo per sostenere e promuovere i territori che sono stati oggetto della presenza di Leonardo da Vinci durante la sua vita e che sono attualmente depositari delle sue opere.

“Si tratta di un progetto che mira a favorire lo sviluppo del turismo legato ai luoghi della vita di Leonardo, in particolare del turismo culturale, sociale, giovanile e religioso, e gli interscambi tra le città – ha spiegato Letizia Perini – per promuovere il loro sviluppo socio-economico, attività formative per gli operatori dei servizi di interesse culturale e turistico, la conoscenza e la valorizzazione dei patrimoni e degli archivi storici ed ecclesiastici”.