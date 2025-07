Livorno, con Disco Mania la Fortezza Vecchia si accende con la storia della disco dance

La Fortezza Vecchia di Livorno si prepara a ospitare un evento che farà vibrare il cuore della città con le sonorità e l’energia di un’epoca indimenticabile. Domenica 6 luglio, alle ore 21:30, il grande spettacolo “Disco Mania” porterà in scena un coinvolgente tributo alla disco dance, ripercorrendo la sua storia dagli anni ’70 fino ai Duemila.

Sul palco di Disco Mania i Gary Baldi Bros frizzante band livornese da tempo conosciuta per i loro coinvolgenti show capitanata da Emiliano Geppetti che insieme a Celeste di Stefano sono pronti a portare in scena tutta l’energia di cui sono capaci e assicurare una vera festa di musica, colore, teatro per una serata adrenalinica.

“La musica disco non è solo un genere musicale, ma una vera e propria rivoluzione culturale che ha segnato intere generazioni, influenzando la moda, la società e l’industria musicale”, dichiarano gli organizzatori. Questo lo spirito con cui si presenta “Disco Mania”, una nuova e spettacolare produzione firmata S11 (Stage 11), agenzia con vent’anni di esperienza nell’intrattenimento dal vivo, nota per l’eccellenza artistica e tecnica dei suoi spettacoli. L’obiettivo è far rivivere al pubblico la magia di quel periodo, in un evento che è un autentico viaggio immersivo.

Lo show racconta la storia della disco music attraverso performance dal vivo e proiezioni video di grande impatto. Il percorso si snoda attraverso le tappe fondamentali del genere: dalla sua nascita negli anni ’70, un’esplosiva fusione di soul, funk e R&B che ha dato vita a brani iconici e leggendari; all’evoluzione elettronica degli anni ’80, che ha visto la disco influenzare artisti di fama mondiale dominando le piste da ballo; all’ascesa degli anni ’90, con l’emergere di generi come house, techno e trance, che hanno trasformato il panorama musicale globale e dato il via alla cultura rave; fino ad arrivare agli anni Duemila, quando la disco si è contaminata con suoni pop e ritmi elettronici, generando hit che continuano a lasciare il segno nella cultura contemporanea.

“Con ‘Disco Mania’, il nostro obiettivo è celebrare uno dei generi musicali più iconici e influenti di tutti i tempi”, spiega il regista Emiliano Galigani. “La musica disco ha abbattuto barriere sociali, unito persone di ogni provenienza e trasformato la pista da ballo in un luogo di libertà e celebrazione. Abbiamo lavorato per ricreare l’energia e la magia delle discoteche leggendarie, e vogliamo offrire un’esperienza unica. Invitiamo tutti a unirsi a noi in questo viaggio straordinario, per ballare e vivere insieme il ritmo e la gioia di una musica che non smetterà mai di farci sognare.”

Lo spettacolo unisce il meglio della musica live, con una band di otto elementi, a effetti visivi coinvolgenti, ricreando l’atmosfera vibrante che ha caratterizzato le discoteche. “Disco Mania” è concepito non solo come un omaggio al passato, ma come un’esperienza dinamica che celebra il presente e proietta nel futuro la musica dance. È un evento pensato per gli appassionati della musica senza tempo, per i nostalgici delle serate sotto la sfera a specchi, e per tutti coloro che desiderano scoprire le radici profonde della musica dance moderna.

Non perdete l’occasione di rivivere i momenti indimenticabili che hanno fatto la storia della disco e di scatenarvi sulle note di successi immortali, nella splendida cornice della Fortezza Vecchia di Livorno.

Biglietti disponibili su Ticketone: https://www.ticketone.it/event/disco-mania-fortezza-vecchia-di-livorno-20236312/