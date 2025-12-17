Livorno, 19esima edizione per la Corsa degli Auguri – Memorial Fabrizio Cambi

Presentata questa mattina a Palazzo Comunale la XIX edizione della “Corsa degli Auguri – Memorial Fabrizio Cambi”, la tradizionale corsa/camminata non competitiva che ogni anno coinvolge sportivi, famiglie e cittadini.

L’evento si terrà domenica 28 dicembre.

Il ritrovo è previsto alle ore 8.00 in piazza Grande; qui i partecipanti potranno registrarsi prima di partire lungo un percorso cittadino che si concluderà nella suggestiva Terrazza Mascagni. L’iscrizione è ad offerta libera.

La partenza ufficiale sarà data alle ore 8.30.

All’arrivo, presso il gazebo allestito per l’occasione, è prevista la foto di gruppo e un brindisi augurale.

Alla presentazione sono intervenuti il sindaco Luca Salvetti, il presidente e il segretario di Avis Comunale Livorno rispettivamente Antonio Cucè e Giovanni Belfiore, Padre Gabriele, Paolo Falleni presidente di Atletica Amaranto e Claudio Mazzi presidente dell’associazione Sara Mazzi.

“Con piacere – ha dichiarato il sindaco Salvetti – abbiamo ospitato nella Sala Cerimonia del Comune la presentazione della diciannovesima edizione della Corsa degli Auguri che ha il patrocinio del Comune di Livorno e la collaborazione di soggetti come SVS Angeli Runners, Atletica Amaranto, Uisp e Sara Mazzi. Sport, solidarietà e condivisione sono gli aspetti principali di questo appuntamento che ha la caratteristica di coinvolgere sportivi e non solo e si svolge in luoghi a noi molto cari, a cominciare dalla Terrazza Mascagni e dal centro città”.

Sottolineato da tutti i presenti l’aspetto solidale e non competitivo della manifestazione.

La “Corsa degli Auguri”, organizzata da Avis Comunale Livorno, si svolge con il patrocinio del Comune di Livorno e vede la collaborazione delle seguenti associazioni partner:

• SVS

• Angeli Runners

• Atletica Amaranto

• UISP

• Sara Mazzi

L’iniziativa, aperta a tutti e a carattere non competitivo, rappresenta un momento di sport, solidarietà e condivisione, con l’obiettivo di promuovere uno stile di vita sano e di salutare insieme la fine dell’anno.

Tutte le offerte raccolte saranno devolute ad Avis Comunale di Livorno, a sostegno delle attività di promozione e sensibilizzazione sul territorio.