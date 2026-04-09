Leonardo, in Toscana con “Crescere Insieme” per sviluppare filiera dedicata a elicotteri civili

Si è tenuto nella sala Pegaso di palazzo Strozzi Sacrati l’incontro per il programma “Crescere Insieme”, con cui Leonardo punta a sviluppare una filiera nazionale dedicata agli elicotteri civili, valorizzare le eccellenze imprenditoriali italiane, ridurre la dipendenza dall’estero e rafforzare le competenze tecnologiche delle imprese del territorio.

L’incontro di match-making, a cui hanno partecipato 60 medie e piccole imprese toscane, si è svolto in modo interattivo, tramite una piattaforma di domande e risposte dal vivo da parte dei responsabili di Leonardo rispetto, ad esempio, alle esigenze di certificazione e standard produttivi necessari per poter essere qualificati come fornitori.

Leonardo Marras, assessore regionale all’economia, turismo e agricoltura della Regione, ha portato i saluti istituzionali della Regione: “Incontri come quello di oggi sono occasioni importanti per consolidare e far sviluppare le nostre filiere regionali, mettendo a sistema le eccellenze del territorio. È essenziale favorire un dialogo costante e produttivo tra i grandi player industriali, come Leonardo, e il variegato tessuto delle nostre micro, piccole e medie imprese: solo creando queste connessioni dirette possiamo generare reali occasioni di business e percorsi di crescita per le MPMI toscane. La Regione Toscana – ha aggiunto Marras – non si limita a facilitare questi momenti di confronto, ma sostiene attivamente le imprese nella loro evoluzione tecnologica e manageriale. Attraverso strumenti concreti, come il recente Bando STEP, ci impegniamo a fornire alle aziende sostegni concreti per innovare e rafforzarsi, affinché possano diventare attori sempre più competitivi e protagonisti all’interno delle catene globali del valore”.