La Toscana tra regioni leader del Turismo DOP

La Toscana si conferma come una delle regioni italiane leader nel Turismo DOP, un modello che integra patrimonio culturale, offerta turistica sostenibile ed eccellenze agroalimentari. La classifica, elaborata nel primo rapporto sul Turismo DOP dalla Fondazione Qualivita, ente che valorizza e tutela le produzioni agroalimentari e vitivinicole di qualità europee, vede la Toscana in seconda posizione dietro al Veneto e davanti a Emilia Romagna e Lombardia. Punti chiave del rapporto gli indicatori che riguardano eventi, infrastrutture, riconoscimenti, formazione, peso del settore agricolo e delle filiere DOP/IGP, e flussi turistici.

“Il Turismo DOP è un modello vincente – sottolinea il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani – che attira viaggiatori alla ricerca di autenticità, legame con il territorio e esperienze di qualità. La Toscana si posiziona come eccellenza italiana, capace di coniugare tradizione e innovazione. Un risultato che conferma la nostra regione come meta di turismo autentico, dove cultura, paesaggio e enogastronomia si fondono”.

“Un riconoscimento – dichiara l’assessore regionale al turismo Leonardo Marras – perfettamente in linea con il nostro progetto Vetrina Toscana e con il primo posto della nostra regione tra le mete enogastronomiche predilette dai visitatori internazionali. Premia il lavoro su sostenibilità e valorizzazione delle identità locali che quotidianamente portiamo avanti con operatori e produttori evidenziando i settori di massima qualità della Toscana: i prodotti DOP e IGP, le destinazioni turistiche, gli eventi legati al territorio e i riconoscimenti internazionali. Sarà una bella sfida mantenere questo primato, cercheremo di farlo continuando ad investire sulla promozione della destinazione, dell’enogastronomia che ci caratterizza e dell’offerta, sempre più ricca e variegata che proponiamo. Un grazie infine alla Fondazione Qualivita per il lavoro svolto, a supporto del sistema DOP IGP italiano e in collaborazione con i consorzi di tutela e le istituzioni”.

“La Toscana, prima regione per numero di DOP e IGP e con un 38% di produzioni bio, è terra di cultura e identità anche enogastronomica e questo bel posizionamento oltre che renderci felici ci conferma la bontà delle nostre scelte volte a tutelare e valorizzare i prodotti DOP e IGP e le storie che raccontano e rappresentano – ha detto la vicepresidente e assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi – La nostra agricoltura di qualità punta su olio, vino e quindi su enoturismo e oleoturismo e anche sulle nostre carni, allevate con la cura che deriva dalle misure messe in campo per il benessere animale. Il turismo legato a questi prodotti, e soprattutto mi riferisco agli agriturismi, è una forma di fruizione turistica che non genere overtourism, che valorizza i territori, che genera economia anche in realtà dove i volumi non consentirebbero di aggredire i mercati internazionali e integra la sostenibilità sociale con quella economica, ambientale, ma anche culturale e identitaria. Insomma contribuisce a costruire quel brand “Toscana” che parla di autenticità, qualità e attenzione e che ci rende una delle regioni più attrattive nel mondo”.