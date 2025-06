La Scuola Basket Arezzo vince la Coppa Toscana con l’Under13 femminile

Storico successo per la Scuola Basket Arezzo. La società aretina ha messo in bacheca il suo primo titolo in assoluto a livello femminile con le ragazze dell’Under13 che, al termine di una stagione di costante crescita, hanno conquistato la vittoria in Coppa Toscana. Le quindici cestiste di questa formazione hanno dimostrato carattere e talento a confronto con avversarie di tutta la regione e hanno scritto una pagina indelebile per la Sba che, con questo traguardo, corona anni di impegno per fondare, radicare e sviluppare il movimento femminile all’interno del proprio settore giovanile. Il valore di questo risultato è stato sottolineato anche dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani che, sui propri canali social, ha definito “splendide e grintose le ragazze della Scuola Basket Arezzo”.

L’Under13 aggrega atlete nate tra il 2012 e il 2014, alcune cresciute nel minibasket Nova Verta e altre arrivate direttamente all’inizio della stagione 2024-2025, che sono state guidate in un progressivo percorso di formazione tecnica, crescita personale e consolidamento dello spirito di squadra dal coach Michele Roggi con l’assistenza di Lamya Beryouni. Il girone iniziale del campionato toscano ha visto la Sba centrare un ottimo terzo posto con cui è rientrata tra le migliori della regione qualificate per la seconda fase dove, di vittoria in vittoria, ha meritato l’ulteriore accesso alle final four di Coppa Toscana andate in scena a Fucecchio. Le atlete aretine hanno debuttato con una convincente affermazione in semifinale per 50-37 sul Basket Femminile Porcari di Lucca, poi nell’atto conclusivo hanno superato per 49-45 il Costone Siena all’extra time dopo un match sul filo dell’equilibrio. Le ragazze protagoniste del trionfo sono state Elisa Caccialupi e Agata Pino, già nel giro della rappresentativa toscana, Yasmin Bisi, Corinne Ferrini, Emma Figliuzzi, Arianna Fruganti, Giulia Gallorini, Chiara Giabbanelli, Mia Marcantoni, Lisa Persechino, Julia Renzetti, Alessia Rossi e Giada Rossi.