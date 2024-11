Musica, Till Lindemann sul palco di Lucca Summer Festival 2025

TILL LINDEMANN, poeta, artista e frontman della celebre band industrial metal Rammstein, annuncia la prima data in Italia di sempre del suo progetto solista. TILL LINDEMANN salirà sul palco di Piazza Napoleone a Lucca Summer Festival domenica 6 luglio 2025.

Famoso in tutto il mondo per i suoi testi ricchi di immaginazione, per il suo esplosivo personaggio e per i suoi concerti senza freni, TILL LINDEMANN porterà anche nel nostro Paese i brani del suo recente album “Zunge” e dei precedenti “F & M” e “Skills In Pills”.

In apertura di serata si esibiranno i LACUNA COIL, affermata metal band italiana che pubblicherà a febbraio 2025 il nuovo album “Sleepless Empire”.

I biglietti saranno in vendita su www.LuccaSummerFestival.it dalle ore 16:00 di lunedì 18 novembre.

Virgin Radio e Metalitalia sono media partner del concerto di TILL LINDEMANN a Lucca Summer Festival.