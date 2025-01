Musica, Nick Cave sul palco del Lucca Summer Festival con Colin Greenwood

Nick Cave ha annunciato una nuova serie di acclamati spettacoli da solista per questa estate, con esibizioni in Svizzera, Germania, Italia, Norvegia, Lettonia, Bulgaria e Francia.

Lucca Summer Festival avrà l’onore di ospitare una data di questo evento il prossimo 17 Luglio quando Nick Cave salirà sul palco di Piazza Napoleone.

Cave sarà nuovamente accompagnato sul palco dal bassista Colin Greenwood. Insieme, eseguiranno brani che coprono l’eccezionale carriera di Cave. Questo tour segue una serie di spettacoli da solista sold out sia in Australia che in Europa nel 2024.

Lo scorso anno, Nick Cave & The Bad Seeds hanno pubblicato Wild God, il loro 18º album in studio. Prodotto da Cave ed Ellis, l’album nominato ai Grammy ha spinto i confini creativi, unendo audaci sperimentazioni a una narrazione avvincente.

L’album è stato seguito da un tour in arena nel Regno Unito e in Europa, accolto con grande successo dalla critica.

I BIGLIETTI SARANNO IN VENDITA DA VENERDI’ 31 GENNAIO ALLE ORE ore 10:00 su ticketone.itPer ulteriori informazioni, visita la pagina www.luccasummerfestival.it