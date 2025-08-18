Impruneta, la voce intensa di Ginevra Di Marco in concerto in Piazza Buondelmonti

La voce intensa di Ginevra Di Marco, insieme alle sue atmosfere sognanti e poeticamente evocative, approda a Impruneta con un concerto che ripercorre i suoi più grandi successi e presenta numerosi brani tratti dal nuovo album Kaleidoscope, realizzato grazie a una campagna di crowdfunding che ha reso possibile la produzione dei suoi più recenti progetti.

L’appuntamento è per sabato 23 agosto, a partire dalle ore 21.00, in Piazza Buondelmonti, all’interno del programma dell’Estate Imprunetina, organizzata dalla Pro Loco di Impruneta con il patrocinio del Comune e in collaborazione con il Circolo San Giuseppe.

“Kaleidoscope” ha ottenuto il premio Targhe Tenco 2025 come “Migliore album di interprete” e sarà protagonista di un concerto live, accompagnato dalla band di Ginevra di Marco. Il repertorio includerà brani dall’ultimo lavoro e i suoi più grandi successi come “Respiro”, “Donna”, “Il fiume” e “Malarazza”.

“Kaleidoscope nasce da un intenso percorso di ricerca musicale e personale, segnato da incontri significativi e riflessioni profonde. L’album vuole raccontare le ferite e le speranze della nostra storia, restituendo voce a un’umanità complessa e spesso contraddittoria. La musica si muove tra diversi generi e influenze, con l’obiettivo di rappresentare le molteplici sfaccettature del presente attraverso emozioni sincere e autentiche.”, commenta Ginevra di Marco.

“Siamo orgogliosi di ospitare un’artista di calibro nazionale come Ginevra di Marco, che con la sua musica racconta storie profonde e di grande valore culturale. Questo evento arricchisce l’estate imprunetina, offrendo un momento di riflessione e bellezza aperto a tutta la comunità.”, commenta Riccardo Lazzerini, sindaco di Impruneta.

L’ingresso al concerto è libero fino a esaurimento posti, nel rispetto delle normative vigenti.

BIOGRAFIA:

Ginevra Di Marco (Firenze, 1970) debutta nei primi anni ’90 come voce dei CSI, accanto a Giovanni Lindo Ferretti, diventandone presto interprete di riferimento. Dal 1999 affianca a quell’esperienza una carriera solista con Francesco Magnelli, vincendo subito la Targa Tenco e il Premio Ciampi. La sua ricerca unisce canzone d’autore e tradizioni popolari, spaziando dai canti mediterranei a repertori lontani, dal Messico ai Balcani.

Ha collaborato con artisti come Max Gazzè, Cristiano Godano, Cristina Donà e l’Orchestra di Piazza Vittorio, dando vita a progetti sempre aperti al dialogo culturale. Con Margherita Hack ha portato in scena lo spettacolo L’anima della terra vista dalle stelle, con Luis Sepúlveda Poesie senza patria, mentre con La Rubia canta la Negra ha reso omaggio a Mercedes Sosa, conquistando ancora il Premio Tenco.

Negli anni ha costruito un percorso coerente e appassionato, dove la sua voce intensa e visionaria continua a intrecciare suoni, memorie e culture diverse.

