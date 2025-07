Impruneta accoglie i bambini Saharawi per l’ospitalità 2025

Si rinnova anche per il 2025 il progetto “Piccoli Ambasciatori di pace Saharawi”, che vedrà l’ospitalità dei bambini e delle bambine Saharawi nel territorio di Impruneta e comuni limitrofi. Grazie al Comitato Selma 2.0, dal 21 luglio al 2 agosto si svolgeranno incontri e momenti di condivisione nei circoli, parchi e piazze di Impruneta, Bagno a Ripoli, Tavarnelle, San Casciano e Greve, con l’obiettivo di far conoscere la cultura Saharawi e la loro lotta per l’autodeterminazione.

Il Sindaco Riccardo Lazzerini accoglierà i bambini giovedì 24 luglio alle ore 9:30 nella Sala Consiliare del Comune di Impruneta.

Andrea Vitali, Delegato alle Relazioni Internazionali, ha dichiarato: “Un sentito ringraziamento alle Associazioni locali che rendono possibile questo progetto, un’occasione non solo di accoglienza ma anche di riflessione sulla difficile lotta del popolo Saharawi. Invitiamo tutta la comunità a partecipare agli eventi organizzati dal Comitato.”

Calendario eventi principali:

21 luglio: Festa di benvenuto al Palazzetto di Impruneta

27 luglio: Cena per il popolo Saharawi al Circolo Arci Bagnolo (Felnèn Vras)

29 luglio: Cena solidale alla Casa del Popolo di Mercatale

2 agosto: Festa della cultura Saharawi alla Casa del Popolo di Grassina

Chi desidera partecipare o collaborare può contattare il Comitato Selma 2.0.