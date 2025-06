Il Club Nautico Versilia e Viareggio salutano Nave Amerigo Vespucci

È stato un pomeriggio indimenticabile quello vissuto dai Soci e dagli amici del Club Nautico Versilia, che ieri hanno avuto il privilegio di assistere al passaggio ravvicinato di Nave Amerigo Vespucci davanti a Viareggio. Una vera e propria festa, con tante imbarcazioni in mare e grande entusiasmo anche a terra, grazie all’iniziativa promossa dal sodalizio viareggino.

Il CNV, infatti, dopo aver richiesto e ottenuto -con l’intervento del Comando Interregionale Marittimo Nord di La Spezia- che nel pomeriggio di domenica, Nave Amerigo Vespucci, nell’ultimo tragitto del suo tour nel Mediterraneo, effettuasse un passaggio ravvicinato davanti a Viareggio, aveva ha invitato i propri Soci Armatori ad uscire in mare con le proprie imbarcazioni per tributare da vicino un caloroso saluto alla Nave più bella del mondo vivendo un momento indimenticabile, e tutti gli altri Soci sulla terrazza panoramica del Circolo, aperta appositamente per l’evento.

La terrazza si è trasformata in uno splendido palcoscenico, perfetto per vivere e condividere un momento tanto suggestivo quanto simbolico, all’insegna della passione per il mare e dell’orgoglio nazionale.

L’iniziativa ha voluto essere un gesto di benvenuto e riconoscenza del Club Nautico Versilia nei confronti di un autentico simbolo della Marina Militare Italiana, un’ulteriore dimostrazione del rapporto di stima, sinergia e collaborazione che da sempre lega il sodalizio viareggino alla Marina, un’occasione unica per celebrare insieme la tradizione navale italiana e condividere con la città di Viareggio un momento indimenticabile, di forte valore identitaria.