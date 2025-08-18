Grosseto, torna Arcidò 2025 la festa di fine estate della comunità
Un programma tra musica, arte e tradizione: Eugenio Finardi in concerto,
spettacoli e laboratori Sogni d’Ora per bambini e famiglie, il ritorno
dell’opera lirica e il suggestivo concerto all’alba sul Monte Amiata
Dal 26 al 31 agosto torna Arcidò, la festa di fine estate di Arcidosso,
giunta alla sua terza edizione, che trasforma il borgo amiatino in un
grande spazio collettivo fatto di parole, incontri, sapori, musica,
spiritualità, riflessione e sogni.
Un programma che abbraccia tutte le generazioni e che si snoda tra
luoghi simbolici e spazi ritrovati del paese: Piazza della
Riconciliazione, il Parco del Pero, le frasche del centro storico, il
Monte Labbro, la chiesa della Madonna Incoronata e i musei cittadini.
“Arcidò è la festa della comunità – commenta Jacopo Marini, sindaco di
Arcidosso –.
È un momento in cui Arcidosso si racconta attraverso i suoi valori più
autentici: la convivenza, la riconciliazione, l’accoglienza. Il tema di
quest’anno ci invita a riflettere sul senso dello stare insieme, su come
ricostruire legami in un tempo che spesso ci vuole divisi.
La musica di un grande artista come Eugenio Finardi, la processione
dell’Incoronata, che vedrà la partecipazione del Cardinale Augusto Paolo
Lojudice, la tombolata dal Palazzo comunale, il ritorno dell’opera
lirica in piazza con Cavalleria Rusticana, e la nuova narrazione visiva
del videomapping rappresentano le diverse anime di Arcidò: una festa che
guarda avanti, senza dimenticare le sue radici.”
Il programma di Arcidò 2025 prevede momenti culturali e musicali di
grande rilievo, ma anche esperienze partecipative, legate al territorio
e alla sostenibilità.
“Prosegue l’impegno nella valorizzazione dei prodotti tipici, come già
avvenuto lo scorso anno e con le ultime edizioni della Castagna in Festa
– dichiara Ugo Quattrini, assessore alla cultura –. Eventi come
Aperifrasca, il percorso enogastronomico tra le frasche, il Sorgenti
Film Festival con Lorenzo Baglioni, e il concerto all’alba sul Monte
Labbro con Stefano Corsi, rappresentano momenti di forte connessione tra
cultura, paesaggio e comunità.
In questa edizione, vogliamo anche accendere una luce sulla natura e il
nostro impegno per proteggerla con la presentazione del progetto
Arcidosso, il Comune dell’Albanella Minore, che unisce Salaiola, Merigar
e il Sahel in un ideale ponte di biodiversità e cooperazione.”
“Sogni d’Ora rappresenta uno dei cuori pulsanti di Arcidò – aggiunge
Rachele Nanni, vicesindaca del Comune di Arcidosso –. Un ricco
calendario di laboratori e spettacoli pensati per i più piccoli e per le
famiglie, che trasforma ogni giorno il Parco del Pero in un luogo di
gioco, apprendimento, relazione e creatività. Crediamo profondamente in
un’offerta culturale che sappia coinvolgere tutte le età e rendere i
bambini protagonisti della vita della comunità.
Arcidò è promosso da:
Il Comune di Arcidosso, con il contributo e la collaborazione della Pro
Loco, dei Cantinieri, del CCN Arcidosso in Vetrina, della Libreria
Soffiasogni, dell’associazione Chissà Dove, della Marcia del Capercio e
di numerose realtà associative e imprenditoriali locali.
Con il sostegno di Enel Green Power, del Distretto Biologico del
Montecucco e di tante altre realtà del territorio.
Tutti gli spettacoli e i concerti sono a ingresso gratuito
Gli eventi per bambini sono gratuiti con prenotazione obbligatoria:
347 0143348 (Sara) – 348 5640409 (Emanuela) – anche WhatsApp
Info: locoarcidosso@yahoo.it – 366 7472612
Seguici sui canali social del Comune di Arcidosso e della Pro Loco
PROGRAMMA DI DETTAGLIO
Martedì 26 agosto
Ore 21.30 – Piazza della Riconciliazione
Incontro pubblico: Arcidosso il Comune dell’Albanella minore. Da
Salaiola e Merigar al Sahel
A cura di Giampiero Sammuri, saluti di Jacopo Marini, introduzione di
Fabiola Favilli
Mercoledì 27 agosto
Dalle 19.30 – Centro storico
Aperifrasca: cena itinerante con ticket
Ore 22.00 – Piazza della Riconciliazione
Concerto di Eugenio Finardi
Giovedì 28 agosto
Ore 17.00 – Parco del Pero: Laboratorio per bambini 4–6 anni
Ore 18.30 – Parco del Pero: Spettacolo di giocoleria comica
Dalle 19.30 – Centro storico: Aperifrasca
Ore 21.30 – Piazza della Riconciliazione
Cavalleria Rusticana di P. Mascagni – regia di Cristina Ferri
Venerdì 29 agosto
Ore 17.00 – Santa Messa con il Cardinale Augusto Paolo Lojudice
Ore 17.00 – Parco del Pero: Laboratorio su David Hockney
Ore 18.00 – Piazza della Riconciliazione: Incontro “Convivenza e
Riconciliazione”
Ore 18.30 – Parco del Pero: Laboratorio di street art
Dalle 19.30 – Aperifrasca
Ore 21.00 – Processione della Madonna delle Grazie
Ore 22.00 – Concerto del soprano Cristina Ferri
A seguire: Videomapping “Laudato si’: origine”
Dalle 23.00 – Musica nelle frasche
Sabato 30 agosto
Ore 11.30 – Parco del Pero: Giochi a squadre per famiglie
Ore 14.30 – Corso Toscana: 50ª Marcia del Capercio
Ore 18.30 – Parco del Pero: Spettacolo di circo contemporaneo
Dalle 19.30 – Aperifrasca
Dalle 21.00 – Apertura notturna del Castello Aldobrandesco
Ore 23.00 – Dance night – Time Machine Party
Domenica 31 agosto
Ore 6.00 – Monte Labbro: Concerto all’alba (Stefano Corsi)
Ore 16.30 – Corso Toscana: Esibizione di bande musicali
Ore 18.00 – Palazzo Comunale: Tombolata
Ore 18.30 – Piazza Indipendenza: Sorgenti Film Festival con Lorenzo
Baglioni
A seguire: Concerto della Leggera Electric Folk Band