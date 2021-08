AREZZO – Arriva in Toscana la rassegna di film che incontrano le espressioni del corpo Appuntamento con i film e gli interventi performativi domenica 22 agosto a Cortona e martedì 24 a Castiglion Fiorentino

AREZZO – Arriva in Toscana la rassegna di film che incontrano le espressioni del corpo

Dopo gli appuntamenti umbri la rassegna CinemaèDanza, a cura dell’Associazione Sosta Palmizi, prosegue in due splendidi borghi della provincia di Arezzo, in attesa della chiusura settembrina nel capoluogo di provincia.

Domenica 22 agosto, in collaborazione con il comune di Cortona, appuntamento alle 21:30 ai giardini del Parterre di Cortona con la proiezione di Une Joie Secrète, film del regista francese Jérôme Cassou che narra la storia di “resistenza poetica” della coreografa Nadia Vadori-Gauthier. Sotto choc per l’attentato a “Charlie Hebdo” del 2015, l’artista prende la decisione di danzare un minuto ogni giorno, cavalcano l’onda dell’attualità più bruciante (attentati, scioperi, manifestazioni, elezioni) o dei micro-avvenimenti della vita quotidiana. I filmati delle sue danze, condivisi sui social, diventano così una testimonianza danzata degli avvenimenti sociali, etici e politici del momento.

Nella stessa giornata di domenica, a partire dalle 17.30, i danzatori Elisabetta Lauro, Gennaro Lauro, Chiara Marolla, Sofia Nappi e Paolo Piancastelli abiteranno con gesti e danze le vie del borgo, portando nelle strade del centro storico di Cortona la bellezza del movimento dal vivo.

Martedì 24 agosto CinemaèDanza fa tappa a Castiglion Fiorentino con un evento gratuito. Grazie alla collaborazione con il Comune di Castiglion Fiorentino e Ass. L’ulcera del Signor Wilson, Sosta Palmizi presenta all’area del Cassero, una serata condivisa con due lavori che portano sul grande schermo il potere benefico della danza. Ad aprire, alle 21.00, L’ âge d’or, cortometraggio del pluripremiato coreografo e artista visivo Éric Minh Cuong Castaing. Un toccante esperimento coreografico nato dall’incontro tra un gruppo di bambini con disturbi motori e i danzatori del balletto di Marsiglia. Segue, per CinemaèDanza replay, Dancing dreams. Sui passi di Pina Bausch; una storia emozionante che mette in scena Kontakthof, capolavoro della coreografa tedesca adattato per un gruppo di adolescenti. Dalle 17:30 inoltre, la danzatrice Chiara Marolla incontrerà il pubblico tra le vie del borgo di Castiglion Fiorentino con un intervento performativo sul filo di un’immaginazione intima e arcaica.

Info e biglietti

Domenica 22

Ingresso intero 6€ / Biglietti acquistabili in prevendita on-line (7€) su http://ticketing.terretrusche.com/

Martedì 24

Ingresso gratuito, posti limitati. Prenotazione consigliata.

I film verranno presentati nella versione originale sottotitolata in italiano.

Maggiori informazioni su:

www.sostapalmizi.it/cinemaedanza

0575 630678 / 393 9913550 (anche WhatsApp) / info@sostapalmizi.it

Per accedere alle proiezioni è necessario mostrare il Green Pass in formato digitale e/o cartaceo (decreto legge 23/07/2021 n. 105).

La rassegna CinemaèDanza proseguirà:

> mercoledì 15 settembre – Arena Cinema Eden Arezzo, in collaborazione con Officine della Cultura: dalle 21:00, proiezione del film Cunningham preceduta dall’incontro con la giornalista Francesca Rosso autrice del volume “Cinema e danza, storia di un passo a due”.