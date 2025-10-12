diabete scuola grosseto 01

Grosseto, formazione per gli insegnanti sul diabete pediatrico

Concluso il percorso dedicato al personale scolastico. In cinque anni coinvolti 5mila docenti

Foto di Redazione Redazione12 Ottobre 2025
1 minuto di lettura

Un progetto che contribuisce al benessere delle bambine e dei bambini con diabete di tipo 1 a scuola. È questo l’obiettivo del piano di formazione dedicato agli insegnanti che si è concluso all’auditorium dell’ospedale Misericordia. Nei giorni scorsi si è tenuta un’edizione in presenza del corso organizzato dalla Diabetologia pediatrica di Grosseto e dell’ospedale Meyer, insieme ai componenti dell’Associazione per l’Aiuto ai Giovani e Adulti con Diabete di Tipo 1 di Grosseto. 

L’evento è parte di una serie di corsi prevalentemente effettuati online che, in più edizioni ogni anno, a partire dal 2021 hanno formato circa 5000 insegnanti riguardo alla gestione in ambito scolastico del diabete di tipo 1. 

I corsi organizzati dalle varie «Agd» della Toscana avvengono grazie alla  collaborazione con la Diabetologia pediatrica del Meyer e delle altre diabetologie pediatriche Toscane. Lo scopo è quello di trasmettere al personale scolastico delle indicazioni quando più semplici e standardizzate possibile per aiutare i bambini e i ragazzi con diabete a vivere serenamente questa condizione anche in ambito scolastico, approfondendo aspetti relativi a alimentazione, sport, gestione complicanze acute e aspetti psicologici di questa condizione.

«Torna a saldarsi l’alleanza fra scuola e sanità, un aspetto cruciale per il futuro delle giovani generazioni, in particolare per quelle più fragili – dichiara Susanna Falorni, direttrice della Pediatria di Grosseto – Grazie a progetti come questo possiamo fornire agli insegnanti, ovvero a coloro che hanno un rapporto privilegiato e speciale con bambine e bambini, gli strumenti di base per gestire la patologia del diabete di tipo 1. La scuola è un ambiente fondamentale della loro vita ed è necessario fare in modo che chi sta vicino ai nostri giovani e in particolare a coloro che vivono con patologie croniche, sia consapevole e informato e sappia agire in modo appropriato anche nelle attività didattiche».

Foto di Redazione Redazione12 Ottobre 2025
1 minuto di lettura
Pulsante per tornare all'inizio