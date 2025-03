Grosseto, alla Provincia il riconoscimento Label di eccellenza Erasmus Plus

La Provincia di Grosseto ha ottenuto un prestigioso riconoscimento dall’Unione Europea per le buone pratiche di attuazione del programma Erasmus Plus: si tratta del Label di eccellenza, un’attestazione che certifica l’alta qualità del lavoro svolto in questi anni.

Il riconoscimento, che ha validità il prossimo triennio, dal 2025 al 2027, è stato assegnato, in particolare, sulla base dell’elevato punteggio, ottenuto dalla Provincia di Grosseto, pari a 85, sulle attività di mobilità svolte delle ultime due convenzioni in base alle disposizioni della Guida al Programma Erasmus+.

“La Provincia di Grosseto gestisce da tempo i progetti di mobilità giovanile – spiega il presidente della Provincia, Francesco Limatola – che consentono a tantissimi giovani studentesse e studenti del nostro territorio di fare esperienze formative all’estero. Quest’anno sono 74 i giovani che usufruiranno di questa opportunità, provenienti da diverse scuole: Isis Follonica, Isis Bernardino Lotti di Massa Marittima, Zuccarelli di Pitigliano e poi dalle scuole grossetane Pietro Aldi, Polo Bianciardi, Fossombroni, Leopoldo II di Lorena, Polo Tecnologico Manetti Porciatti, Liceo Rosmini. Inoltre, nel 2025 dieci neodiplomati parteciperanno ad Erasmus Pro per la durata di 4 mesi e 7 docenti ad un corso di formazione in lingua inglese di una settimana a Valencia.”

Le destinazioni di quest’anno sono Spagna, Portogallo, Francia, Irlanda.

“Siamo quindi estremamente orgogliosi di ricevere il Label di Eccellenza Erasmus Plus – commenta il presidente Francesco Limatola – un marchio di qualità che certifica la capacità della Provincia di Grosseto di garantire ai propri studenti opportunità formative in ambito internazionale di alta qualità. Continueremo a mettere il massimo impegno nei nostri programmi per continuare ad offrire standard elevati.”

Il prestigioso riconoscimento si aggiunge all’accreditamento al programma nazionale Erasmus da parte dell’Agenzia Nazionale Ersamus+ Inapp e conferma la capacità di tradurre in realtà concreta la realizzazione dei progetti presentati.