Giornate internazionali delle case museo, porte aperte in 39 case museo della Toscana

C’è tanta Toscana nelle Giornate Internazionali delle Case della Memoria e dei Musei di personalità illustri: sono 39 le realtà della regione che prendono parte all’iniziativa che si terrà il 18 e 19 aprile 2026 e vedrà, per il secondo anno consecutivo, case museo di tutto il mondo aprire simultaneamente le porte per consentire al pubblico di scoprire i luoghi vissuti dai Grandi. In totale sono oltre 400 le realtà che hanno aderito nel mondo; in Italia, oltre 150 in 18 regioni. Fino al 15 aprile, su www.casedellamemoria.it, saranno aperte le prenotazioni per il pubblico, per poter visitare i luoghi dove sono nati o hanno vissuto personaggi illustri in ogni campo del sapere, dell’arte, della letteratura, della scienza, della storia.

Come da format, all’iniziativa sono state infatti invitate ad aderire tutte le case, i luoghi abitati dai grandi, i musei che testimoniano l’attività letteraria, artistica o musicale dei personaggi illustri internazionali. Le due giornate vedranno tutti i continenti uniti nel segno della cultura e della memoria alla scoperta di piccole abitazioni o ville monumentali, studi d’artista e veri e propri musei, residenze stabili, “rifugi” estivi, case di collezionisti, dove sono nati o hanno vissuto personaggi illustri in ogni campo del sapere, dell’arte, della letteratura, della scienza, della storia.

«Fare rete è fondamentale per promuovere la cultura rendendola anche strumento di dialogo fra Paesi diversi del mondo – ha dichiarato Adriano Rigoli, presidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria -. Le Giornate Internazionali sono uno strumento eccezionale in questa direzione». «Quella del 18 e 19 aprile non è solo un’apertura al pubblico – ha spiegato il vicepresidente Marco Capaccioli – ma un atto di affermazione culturale. Vogliamo dimostrare che esiste una rete solida e coordinata che permette di scoprire i nostri territori e la nostra storia in modo nuovo».

Ecco tutte le realtà della Toscana che aderiscono all’iniziativa. A Firenze, la Casa museo di Franco e Lidia Luciani, il Museo del Ciclismo Gino Bartali, lo Studio di Piero Bargellini, Villa La Pietra – New York University (qui è nato Sir Harold Acton), Casa Guidi – Casa della Memoria di Elizabeth Barrett e Robert Browning (visitabile solo lunedì 20 aprile), la Fondazione Spadolini Nuova Antologia – Villa “Il Tondo dei Cipressi”, il Cimitero Evangelico Agli Allori. In provincia di Firenze ecco la Casa del Pontormo e Casa natale Ferruccio Busoni a Empoli; Museo Casa di Giovanni Boccaccio a Certaldo Alto; Museo Casa Enrico Caruso di Lastra a Signa; la Casa natale di Leonardo da Vinci ad Anchiano (Vinci); la Casa di Filippo Dobrilla a Pontassieve; la Fondazione Montanelli Bassi di Fucecchio; il Castello Sonnino a Montespertoli; Villa Pozzolini di Bivigliano a Vaglia.

Ad Arezzo aprirà la Casa Museo Ivan Bruschi e, in provincia, la Casa natale di Michelangelo Buonarroti a Caprese Michelangelo, la Casa Venturino Venturi di Loro Ciuffenna, il Museo Pietro Annigoni ad Anghiari.

A Lucca, il Puccini Museum – Casa natale e in provincia, la Casa Museo Giovanni Pascoli a Castelvecchio Pascoli (Barga), la Casa Museo Ugo Guidi a Forte dei Marmi, la Casa Natale Giosuè Carducci a Pietrasanta, le Stanzette di Mario Tobino a Maggiano, la Villa Museo Giacomo Puccini di Viareggio, la Villa Reale di Marlia a Capannori.

Prato è presente con la Casa Museo Leonetto Tintori a Figline; in provincia, la Casa Studio Quinto Martini a Seano (Carmignano) e la Villa Buonamici a San Gaudenzio di Vaiano.

Per Pistoia ecco lo Studio dell’artista Flavio Bartolozzi e, nel Comune di Lamporecchio, la Villa di Papiano (legata alla figura di Laura Towne Merrick).

Nella provincia di Livorno sarà possibile visitare la Casa Museo Carducci e il Museo Archivio Giosuè Carducci a Castagneto Carducci, oltre all’Open Air Museum Italo Bolano di Portoferraio.

Infine, il Museo “Casa Carducci” di Santa Maria a Monte nel pisano, Villa Brandi a Vignano (Siena), la Casa di Dante in Lunigiana a Mulazzo (Ms) e il Museo Collezione Gianfranco Luzzetti a Grosseto.

L’evento è promosso dall’Associazione Nazionale Case della Memoria, che mette in rete 120 case museo italiane, on il patrocinio del Ministero della Cultura, con il supporto e la collaborazione dei comitati Icom Demhist (Comitato Internazionale per le Case Museo Storiche) e Iclcm (Comitato Internazionale per i Musei Letterari e dei Compositori), Icom International, Icom Italia e la Rete Europea delle Case Museo dei Personaggi Illustri. L’evento ha inoltre la media partnership di Rai Italia e TgR Rai. Per la Toscana, vede UniCoop Firenze come sponsor tecnico e si tiene nell’ambito del progetto Memorie di Cultura, realizzato con il contributo della Fondazione CR Firenze.

A seguire, l’elenco delle case aderenti per la Toscana:

Casa del Pontormo

Via Pontorme 97 – 50053 Empoli (Fi)

Email: c.gelli@virgilioempoli.edu.it

Descrizione: la casa natale di Jacopo Carucci, detto il Pontormo, uno dei massimi esponenti del Manierismo fiorentino. L’edificio conserva l’atmosfera della dimora cinquecentesca e ospita edizioni antiche del “Diario” dell’artista e riproduzioni dei suoi capolavori.

Date di apertura: 18 e 19 aprile 2026

Tipo di attività: ingresso gratuito

Programma: apertura straordinaria della casa natale con possibilità di ammirare i disegni e i documenti legati alla vita del Maestro.

Casa di Dante in Lunigiana

Via Pompeo Signorini 2 – 54026 Mulazzo (Ms)

Email: lunigianadantesca@libero.it

Telefono: 3283875652

Sito web: www.lunigianadantesca.it

Facebook: Amici Del Centro Lunigianese Di Studi Danteschi

Descrizione: la Casa-museo è ospitata nel piano nobile di una casa-torre del sec. XIII. L’allestimento offre una galleria artistica, un percorso didattico e la biblioteca storica dantesca.

Date di apertura: 19 aprile 2026

Tipo di attività: visita guidata gratuita, Dante, la Lunigiana e la nascita della Divina Commedia

Programma: apertura museo 10,00-12,30; 15,00-17,30. Prenotazioni: 3283875652. In omaggio la guida al percorso esegetico (italiano/inglese).

Casa di Filippo Dobrilla

Via San Eustachio in Acone 94 – 50065 Pontassieve (Fi)

Email: martina.engaz@gmail.com

Telefono: 370 3760710

Descrizione: il Podere Brucoli è stata la casa di Filippo Dobrilla, scultore e uomo legato ai cicli della natura. Un luogo dove ogni cosa toccata dall’artista germinava, dagli ulivi alle statue di marmo. Per vedere la sua opera bisogna salire sul Monte Giovi, dove l’arte si fonde con il paesaggio.

Date di apertura: 18 e 19 aprile 2026

Tipo di attività: visita guidata gratuita Filippo Dobrilla: amico e scultore

Programma: camminata dal paese di Acone (ritrovo ore 10:00 presso la chiesa). Percorso di circa 40 minuti a piedi su strada sterrata facile (disponibile auto per chi ha difficoltà motorie). Segue visita guidata alla casa e possibilità di workshop ad offerta libera.

Casa Museo Carducci (Castagneto Carducci)

Via Carducci 59 – 57022 Castagneto Carducci (Li)

Email: c.rosi@convoi.coop

Descrizione: aperto al pubblico nel 1992, il Centro intende rievocare il legame che per molto tempo unì Carducci a Castagneto. Il poeta venne ospitato nella casa tra il 1879 ed il 1894; la stanza interna ed il mobilio evocano il fascino degli antichi interni familiari.

Date di apertura: 18 e 19 aprile 2026

Tipo di attività: estensione orario di apertura: 10:00-13:00 / 14:00-18:00

Programma: apertura straordinaria. Costo: Intero 5 euro, Gratuito fino a 12 anni e invalidi. Audioguida disponibile su dispositivo.

Casa Museo di Franco e Lidia Luciani

Via Niccolò da Uzzano 11 – 50126 Firenze

Email: casalucianifirenze@libero.it

Telefono: 3497235906

Sito web: https://www.casedellamemoria.it/it/le-case-associate/franco-e-lidia-luciani.html

Facebook: Casa Museo Franco e Lidia Luciani

Instagram: @casafrancoelidialuciani

Descrizione: Casa Museo in cui hanno vissuto Franco e Lidia Luciani, collezionisti d’arte.

Date di apertura: 18 e 19 aprile 2026

Tipo di attività: visita guidata gratuita

Programma: visita guidata di circa un’ora alla collezione privata di dipinti macchiaioli.

Casa Museo Giovanni Pascoli

Località Caprona, 6 – 55051 Castelvecchio Pascoli (Lu)

Email: f.guidi@comunedibarga.it

Telefono: 583724791

Sito web: https://www.fondazionepascoli.it/

Facebook: Comune di Barga / Fondazione Pascoli

Descrizione: la casa situata sul Colle di Caprona fu costruita nella metà del 1700.

Date di apertura: 18 e 19 aprile 2026

Tipo di attività: ingresso libero

Programma: nelle due Giornate si potrà vedere la dimora del poeta con visita guidata.

Casa Museo Ivan Bruschi

Corso Italia 14 – 52100 Arezzo

Email: info@fondazioneivanbruschi.it

Telefono: 0575 354126

Sito web: https://www.fondazioneivanbruschi.it/

Facebook: https://www.facebook.com/casamuseo.ivanbruschi/

Instagram: @casamuseobruschi

Descrizione: parte del patrimonio di Intesa Sanpaolo, è la dimora del celebre antiquario fondatore della Fiera dell’Antiquariato di Arezzo. È possibile ammirare oltre 8.000 oggetti dalla Preistoria al XX secolo in una realtà culturale polivalente.

Date di apertura: 18 e 19 aprile 2026

Tipo di attività: visita alla Casa Museo Ivan Bruschi

Programma: sabato 18 aprile l’ingresso alla Casa Museo sarà regolarmente a pagamento ma alle ore 16:30 sarà offerto il percorso didattico gratuito dal titolo “Piccoli esploratori a Casa Bruschi” per bambini e ragazzi alla scoperta della collezione di Ivan Bruschi. Domenica 19 ingresso gratuito con la possibilità di visitare la dimora del grande antiquario, collezionista e mecenate aretino.

Casa Museo Ugo Guidi

Via Civitali 33 – 55042 Forte dei Marmi (Lu)

Email: museougoguidi@gmail.com

Telefono: 348 3020538

Sito web: www.museougoguidi.it

Facebook: MUSEO UGO GUIDI

Descrizione: l’ultima testimonianza della stagione culturale del secondo ‘900 a Forte dei Marmi. La casa-atelier conserva oltre 500 opere tra sculture, disegni e tempere che testimoniano il passaggio del maestro Ugo Guidi dallo stile classico alle forme astratte.

Date di apertura: 18 e 19 aprile 2026

Tipo di attività: ingresso libero – Visita guidata al Museo e alla mostra “211”

Programma: sabato 18: aperto ore 10:30–12:30 e 16:00–19:30 con visita guidata dal figlio dell’artista. Domenica 19: presentazione del libro di Mario Ruffini su Luigi Dallapiccola (ore 17:00 presso Villa Bertelli). Ingresso gratuito su prenotazione.

Casa Natale di Michelangelo Buonarroti

Via Capoluogo, 1 – 52033 Caprese Michelangelo (Ar)

Email: info@casanatalemichelangelo.it

Telefono: +390575793776

Sito web: www.casanatalemichelangelo.it

Descrizione: arroccato sull’Appennino toscano, questo castello è il luogo natale di Michelangelo.

Date di apertura: 19 aprile 2026

Tipo di attività: visita guidata gratuita

Programma: immergiti nella storia visitando la Casa Natale di Michelangelo Buonarroti.

Casa Natale Giosue Carducci (Pietrasanta)

Via Valdicastello Carducci, 186 – 55045 Pietrasanta (LU)

Email: istituti.culturali@comune.pietrasanta.lu.it

Telefono: 0584 795500

Descrizione: dichiarata monumento nazionale nel 1907, è la casa dove il Premio Nobel nacque nel 1835. Il borgo di Valdicastello prese il nome di Valdicastello Carducci nel 1950 in onore del poeta.

Date di apertura: 18 e 19 aprile 2026

Tipo di attività: visita guidata gratuita (Alla scoperta della Casa Natale del Poeta con visite guidate e animate)

Programma: apertura 15:00-18:00. Sabato 18: Visite guidate ore 15, 16 e 17. Domenica 19: Visite animate con letture ore 15, 16 e 17.

Museo “Casa Carducci” (Santa Maria a Monte)

Via Giosue Carducci, 29 – 56020 Santa Maria a Monte (Pi)

Email: m.boschi@comune.santamariaamonte.pi.it

Telefono: 3333495168

Sito web: https://www.valdarnomusei.it/smam-casa-carducci/

Descrizione: dimora in cui i Carducci vissero dal 1856 al 1858. Il museo ospita la mostra permanente “Tenero Gigante” di Antonio Possenti, con opere dedicate alle poesie di Giosuè in uno stile tra sogno e realtà.

Date di apertura: 18 e 19 aprile 2026

Tipo di attività: visita guidata gratuita, Il soggiorno della famiglia Carducci a Santa Maria a Monte

Programma: visita guidata gratuita alla mostra e alle lettere di Michele Carducci. Aperture Sabato (10-13 e 15-18) e Domenica (15-18). I partecipanti riceveranno una stampa in omaggio.

Casa Studio di Quinto Martini

Via Baccheretana, 306 – 59015 Seano Carmignano (Po)

Email: cultura@comune.carmignano.po.it

Telefono: +393386335362

Sito web: https://www.museoquintomartini.it/

Descrizione: lo scultore e pittore Quinto Martini rimase legato tutta la vita alla sua terra natale.

Date di apertura: 18 e 19 aprile 2026

Tipo di attività: visita guidata gratuita

Programma: la Casa Studio è visitabile su prenotazione con la guida della nipote dell’artista.

Casa Venturino Venturi

Via Martiri della Libertà 7 – 52024 Loro Ciuffenna (Ar)

Email: archivioventurinoventuri@gmail.com

Telefono: 3917473597

Sito web: www.archivioventurinoventuri.com

Descrizione: la casa fu costruita su disegno di Venturino Venturi e su progettazione di Anne Marie Maheu.

Date di apertura: 18 e 19 aprile 2026

Tipo di attività: mostra

Programma: 18 e 19 Aprile, dalle 11 alle 18 visite guidate gratuite alla Casa.

Castello Sonnino

Via Volterrana nord 6/a – 50025 Montespertoli FI

Email: info@castellosonnino.it

Telefono: uff. +39/0571608760; mob.+39/3482629419

Sito web: www.castellosonnino.it

Date di apertura: 19 aprile 2026

Tipo di attività: enoteca dove è possibile fare degustazioni di vino, pranzi e merende

Programma: domenica 19 aprile, dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 17. Gruppi max di 14 pax, la visita (40 min circa) comprende le storiche stanze della fattoria Vinsantaia e Cantina monumentale del XVII sec), il cortile e Archivi, biblioteca, cucina. Prenotazione obbligatoria. Costo 10€ a persona (prezzo speciale per la giornata) e ridotto del50% per i clienti dell’Enoteca. Prenotazione obbligatoria

Cimitero Evangelico Agli Allori

Via Senese 184 – 50024 Firenze (FI)

Email: cimiteroevangelicoallori@gmail.com

Telefono: 347 7863000

Sito web: http://www.cimiteroevangelicoallori.it

Descrizione: aperto nel 1878, rappresenta la Firenze cosmopolita tra Ottocento e Novecento. Ospita personalità come Oriana Fallaci, Arnold Böcklin e Frederick Stibbert. È un luogo di memoria tutelato dal Ministero dei Beni Culturali.

Date di apertura: 18 aprile 2026

Tipo di attività: visita guidata gratuita (Visita guidata gratuita “Dalle dimore all’ultima Dimora”)

Programma: sabato 18 aprile ore 11:00. Contributo volontario per i restauri dell’Emiciclo. Chiuso il 19 aprile.

Fondazione Montanelli Bassi Ets

Via G. di San Giorgio 2 – 50054 Fucecchio (Fi)

Email: info@fondazionemontanelli.it

Telefono: 3281289087

Sito web: www.fondazionemontanelli.it

Facebook: Fondazione Montanelli Bassi

Descrizione: esempio di abitazione aristocratica, ospita le “Stanze” di Indro Montanelli. Dopo la scomparsa del giornalista nel 2001, i suoi studi di Milano e Roma sono stati trasferiti qui, conservando gli arredi e i libri nella disposizione originale.

Date di apertura: 18 e 19 aprile 2026

Tipo di attività: visita guidata gratuita, Visite guidate alla Fondazione Montanelli Bassi a Fucecchio

Programma: visita ai locali della Fondazione, inclusa la biblioteca e le Stanze di Milano e Roma. Si potrà visitare anche la collezione Arturo Checchi e salire sulla torre panoramica (dalle 15 alle 19 su prenotazione).

Museo Archivio Giosuè Carducci

Via Marconi, 8 – 57022 Castagneto Carducci (LI)

Email: museo.archivio@comune.castagneto-carducci.li.it

Telefono: 377 3209198

Sito web: https://www.museocarducci.it/

Descrizione: centro di documentazione sulla vita del poeta, conserva bozze di poesie, lettere e giornali d’epoca. È il cuore pulsante del legame profondo tra Carducci e il territorio maremmano.

Date di apertura: 18 aprile 2026

Tipo di attività: visita e laboratorio per bambini

Programma: “La casa dei ricordi”: ore 16:30 visita al museo e laboratorio creativo per bambini (6-10 anni). Attività gratuita. Massimo 10 partecipanti, prenotazione obbligatoria.

Museo Casa di Giovanni Boccaccio

Via Boccaccio n.18 – 50052 Certaldo (Fi)

Email: musei@comune.certaldo.fi.it

Telefono: 571661219

Sito web: www.comune.certaldo.fi.it

Descrizione: ricostruita in gran parte dopo la Seconda guerra mondiale, la Casa di Giovanni Boccaccio oggi è un Museo dedicato al grande letterato del Trecento. All’interno si trova un grande affresco del poeta di Pietro Benvenuti (1826) e una biblioteca specialistica che conserva svariate traduzioni delle opere di Boccaccio, in particolar modo il Decameron.

Date di apertura: 18 e 19 aprile 2026

Tipo di attività: consegna pubblicazione in omaggio ai visitatori del Museo, Alla scoperta della Casa Giovanni Boccaccio – Giornate Internazionali delle Case Museo

Programma: il 18 e 19 Aprile si potrà visitare il Museo Casa del Boccaccio e ricevere in omaggio un catalogo. Biglietteria aperta dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 19:00 (ultimo ingresso ore 18.30).

Museo Ciclismo Gino Bartali

Via Chiantigiana 175 – 50126 Firenze

Email: info@ciclomuseo-bartali.it

Telefono: 392 6277248

Sito web: www.ciclomuseo-bartali.it

Descrizione: situato a Ponte a Ema, proprio davanti alla casa natale del leggendario Gino Bartali, il museo raccoglie e narra la storia della bicicletta dal 1870 ai giorni nostri. Espone numerosi cimeli appartenuti al campione e pezzi storici dell’evoluzione tecnica del mezzo.

Date di apertura: 18 aprile 2026

Tipo di attività: ingresso libero, Visite guidate gratuite

Programma: i volontari del museo guideranno i visitatori attraverso 150 anni di storia del ciclismo e delle due ruote, raccontando le imprese di Bartali e l’evoluzione tecnologica della bicicletta.

Museo Collezione Gianfranco Luzzetti

Via Vinzaglio 27 – 58100 Grosseto

Email: mauropapa69@gmail.com

Telefono: 349 3178737

Descrizione: situato nell’ex convento delle Clarisse, il museo ospita la donazione dell’antiquario Gianfranco Luzzetti. La collezione vanta circa 70 capolavori dal Rinascimento al Settecento, con opere di artisti del calibro di Antonio Rossellino, Giambologna e Corrado Giaquinto.

Date di apertura: 18 e 19 aprile 2026

Tipo di attività: visita guidata gratuita Visite guidate alla Collezione Luzzetti

Programma: in entrambi i giorni di apertura verranno organizzate visite guidate gratuite alla scoperta dei tesori d’arte antica donati dal mecenate alla città di Grosseto.

Museo Enrico Caruso

Via di Bellosguardo 54 – 50055 Lastra a Signa (Fi)

Email: info@villacaruso.it

Telefono: 0558721783

Sito web: www.villacaruso.it

Facebook: https://www.facebook.com/villa.caruso/

Instagram: https://www.instagram.com/villamuseocaruso/

Descrizione: il primo impianto della villa risale alla fine del Cinquecento. Nel 1906 la proprietà è acquisita dal famoso tenore Enrico Caruso. Dal 1995 la villa e il parco sono di proprietà del comune di Lastra a Signa mentre il museo, inaugurato nel 2012, accoglie cimeli appartenuti al tenore grazie alla donazione di Luciano Pituello.

Date di apertura: 18 e 19 aprile 2026

Tipo di attività: visita guidata gratuita – biglietto ridotto

Programma: sabato 18 aprile: visita guidata gratuita (turni ore 11 e 15) con biglietto ridotto a 4 euro. Domenica 19 aprile: accesso con biglietto ridotto (4 euro) comprensivo di audioguida (9-13 e 15-17). Prenotazione consigliata per sabato.

Museo Pietro Annigoni ad Anghiari

Via Nova 38 – 52031 Anghiari (Ar)

Email: alessandro.bartolomei@bccas.it

Telefono: 575787688

Sito web: www.museopietroannigoni.it

Descrizione: il museo permanente Pietro Annigoni ad Anghiari è stato inaugurato il 13 Dicembre 2025. Le opere esposte sono quelle rimaste al maestro nella sua casa di Firenze in via degli Albizi. Nella villa sono esposte oltre 150 opere.

Date di apertura: 18 e 19 aprile 2026

Tipo di attività: visita guidata gratuita, Conoscere l’uomo Annigoni

Programma: nei due giorni di apertura la banca omaggia ogni visitatore con una stampa raffigurante un’opera del maestro.

Open Air Museum Italo Bolano

Via Scotto, 14 – 57037 Portoferraio (Li)

Email: arte@italobolano.com

Telefono: 338 6996406

Facebook: Fondazione Italo Bolano ETS

Descrizione: fondato nel 1964 come “Giardino dell’Arte”, questo museo all’aperto conserva più di 30 monumenti di Italo Bolano e installazioni contemporanee. Situato all’Isola d’Elba, rappresenta un connubio unico tra Arte e Natura, offrendo laboratori di ceramica Raku e residenze d’artista.

Date di apertura: 19 aprile 2026

Tipo di attività: visita guidata gratuita Con gli occhi della poesia

Programma: domenica 19 Aprile, dalle 16:00 alle 19:00. Visite guidate alla collezione accompagnate da testi poetici e racconti per scoprire l’ispirazione dietro la nascita di questo luogo “sospeso tra realtà e sogno”.

Stanzette di Mario Tobino

Via di Fregionaia n. 692, loc. Maggiano – 55100 Lucca (LU)

Email: info@fondazionemariotobino.it

Telefono: 0583 327243

Sito web: https://fondazionemariotobino.it/

Descrizione: lo studio e la camera dove lo psichiatra e scrittore Mario Tobino visse per oltre quarant’anni nell’Ospedale Psichiatrico di Maggiano. Qui videro la luce capolavori come “Le libere donne di Magliano” e “Per le antiche scale”.

Date di apertura: 18 aprile 2026

Tipo di attività: visita guidata gratuita (Visita guidata alle Stanzette di Mario Tobino)

Programma: sabato 18 aprile, ingressi ogni 30 min dalle 10:00 alle 12:30. Richiesta oblazione volontaria. Prenotazione telefonica obbligatoria.

Studio dell’artista Flavio Bartolozzi

Via Alberto Chiapelli, 1 – 51100 Pistoia

Email: scelsinazario@gmail.com

Telefono: 320 9605554

Descrizione: lo studio si trova all’ultimo piano di un condominio vicino alle mura storiche. Contiene bozzetti, sculture, bassorilievi in cotto e un archivio bibliografico che ripercorrono la carriera del maestro Bartolozzi dagli anni ’60 al 2000.

Date di apertura: 18 e 19 aprile 2026

Tipo di attività: visita guidata gratuita

Programma: apertura e visite guidate dalle ore 15.30 alle 19.00 a cura di Nazario Scelsi, curatore dell’Archivio.

Studio di Piero Bargellini

Via delle Pinzochere 3 – 50122 Firenze

Email: bargellini.studio@libero.it

Telefono: 347 0104441

Descrizione: lo studio del “Sindaco dell’Alluvione” all’interno di Palazzo Da Cepparello. Custodisce migliaia di lettere, manoscritti e la biblioteca personale di uno dei protagonisti della vita culturale fiorentina del Novecento.

Date di apertura: 19 aprile 2026

Tipo di attività: visita guidata gratuita

Programma: domenica 19 aprile ore 17.00. Visita guidata gratuita condotta dai familiari dello scrittore. Prenotazione obbligatoria via email o telefono.

Villa Brandi

Strada di Busseto, 42 – 53100 Siena (Si)

Email: mn-si.villabrandi@cultura.gov.it

Telefono: 0577 41246

Sito web: https://www.pinacotecanazionalesiena.it/villa-brandi/

Descrizione: residenza dello storico dell’arte Cesare Brandi, ritrovo di intellettuali e artisti. La struttura cinquecentesca conserva arredi tipici senesi e una collezione di opere d’arte contemporanea donate a Brandi da amici come Manzù, Burri e Leoncillo.

Date di apertura: 18 aprile 2026 ore 14, 15.30, 17; 19 aprile 2026 ore 9, 10:30, 12:

Tipo di attività: ingresso e visita guidata gratuiti, “Nessuna vista è più bella”: Siena da Vignano nello sguardo di Cesare Brandi

Programma: apertura eccezionale con visita guidata gratuita focalizzata sulla figura di Cesare Brandi e sul legame tra la villa e il paesaggio senese. Prenotazione obbligatoria via email.

Villa Buonamici a San Gaudenzio

Via di Sofignano – 59021 Vaiano (PO)

Email: adriano.rigoli@gmail.com

Telefono: 3286938733

Sito web: Lorenzo Bartolini

Facebook: https://www.facebook.com/AssociazioneCaseDellaMemoria/?locale=it_IT

Instagram: https://www.instagram.com/casedellamemoria.it/

Descrizione: la rinascimentale Villa di San Gaudenzio fu residenza estiva dei Buonamici e ospitò Galileo Galilei e Sem Benelli. La Casa Natale di Lorenzo Bartolini si trova a Savignano. Bartolini, considerato il successore di Canova, sosteneva l’imitazione della natura (es. Fiducia in Dio, 1835).

Date di apertura: 18 aprile 2026

Tipo di attività: convegno, letture, concerto e degustazione

Programma: sabato 18 aprile ore 16:30. Relazioni su Bartolini di Giulia Coco, Gregorio Nardi, Nicoletta Lepri e Alexandra Michelozzi. Letture di M.G. Caramella e intermezzi musicali al violoncello di Elettra Gallini. Degustazione finale. Partecipazione libera e gratuita.

Villa di Papiano

Via Montalbano 1745 – 51035 Lamporecchio (Pt)

Email: villadipaiano@virgilio.it

Sito web: www.villadipapiano.it

Descrizione: la villa di Papiano è rimasta immutata nel tempo: i mobili, i tappeti, i quadri e gli effetti personali di Laura Towne Merrick sono ancora nelle stanza come Laura li aveva collocati. Un viaggio per conoscere nell’intimità Miss Merrick, filantropa e benefattrice.

Date di apertura: 18 e 19 aprile 2026

Tipo di attività: visita guidata gratuita (Visita guidata con story telling)

Programma: sabato 18 e domenica 19 aprile ore 16:30 visita guidata con story telling; richiesto un contributo di €5 a persona. Prenotazione obbligatoria via WhatsApp al 3205304070.

Villa La Pietra

Via Bolognese, 120 – 50139 Firenze (FI)

Email: villa.lapietra@nyu.edu

Telefono: 055 5007210

Sito web: https://lapietra.nyu.edu/

Descrizione: dimora acquistata nel 1907 da Hortense Mitchell e Arthur Acton. La famiglia creò un centro di vita intellettuale internazionale, arricchendo la casa e il giardino con una straordinaria collezione d’arte che spazia attraverso i secoli.

Date di apertura: 18 aprile 2026

Tipo di attività: ingresso gratuito (The Acton Collection: a theatrical display?)

Programma: visite guidate alla Villa disponibili mattina e pomeriggio (ore 10:00 – 11:30 – 14:00 – 15:30). Prenotazione obbligatoria via email. Tour in italiano e inglese.

Villa Museo Giacomo Puccini

Viale Puccini 266 – 55049 Torre del Lago, Viareggio (Lu)

Email: info@fondazionesimonettapuccini.it

Telefono: 0584 341445

Sito web: https://www.giacomopuccini.it/

Descrizione: Giacomo Puccini acquistò la casa nel 1899 trasformandola in stile Liberty. Conserva il pianoforte Forster e la maschera funebre. Nel 1926 Puccini fu sepolto nella cappella ricavata da un salottino della villa, dove riposa con i familiari.

Date di apertura: 18 e 19 aprile 2026

Tipo di attività: visita guidata a tema inclusa nel prezzo del biglietto, All’alba della modernità

Programma: visite guidate incluse nel biglietto del piano terra nei giorni 18 e 19 Aprile alle ore 11:20 e 16:20. Le visite tratteranno del rapporto tra Puccini e le innovazioni tecnologiche (auto, yacht, fotografia).

Villa Pozzolini di Bivigliano

Via del Viliani 84 – 50036 Vaglia (Fi)

Email: visite.villadibivigliano@gmail.com

Telefono: 335 1368989

Sito web: www.villadibivigliano.it

Descrizione: dimora storica appartenuta alla famiglia Ginori e acquistata nel 1859 da Luigi Pozzolini. Legata alla storia delle scuole rurali fondate da Gesualda Malenchini Pozzolini nel 1868, rappresentò una delle prime esperienze di educazione popolare post-unitaria.

Date di apertura: 19 aprile 2026 – Turni ore 15, 16 e 17

Tipo di attività: visita guidata gratuita

Programma: Gesualda, Cesira e Antonietta Pozzolini e le scuole rurali di Bivigliano. Visita della Villa accolti e accompagnati dalla famiglia Pozzolini.

Villa Reale di Marlia

Via Fraga Alta 2 – 55014 Capannori (Lu)

Email: info@villarealedimarlia.it

Telefono: 0583 30108

Sito web: https://villarealedimarlia.it/

Descrizione: antica residenza di Elisa Baciocchi, sorella di Napoleone, la Villa è immersa in un parco di 16 ettari. Oltre ai raffinati appartamenti in stile impero, la tenuta ospita il più antico teatro di verzura d’Europa, la Grotta di Pan e le eclettiche collezioni della Contessa Mimì Pecci Blunt.

Date di apertura: 18 e 19 aprile 2026

Tipo di attività: biglietto ridotto parco e musei

Programma: ingresso a tariffa speciale di €15 dalle ore 10:00 alle 18:00. È obbligatoria la prenotazione via email entro il 17/04/26. Disponibile l’app “Villa Reale” per audioguida multilingua; non è previsto servizio guida.

Casa Guidi

Piazza San Felice, 8 – 50125 Firenze

Email: ecapolino@landmarktrust.org.uk

Telefono: 347 6968528

Sito web: www.casedellamemoria.it

Descrizione: il piano nobile di Palazzo Guidi dove si stabilirono i poeti Robert Browning ed Elizabeth Barrett nel 1847. L’appartamento conserva l’arredamento originale del periodo in cui la coppia compose alcune delle loro opere più celebri.

Date di apertura: 20 aprile 2026

Tipo di attività: ingresso gratuito

Programma: lunedì 20 aprile, apertura straordinaria dalle 15:00 alle 18:00. Ingresso libero alle stanze dei poeti con assistenza informativa da parte del personale.

Fondazione Spadolini Nuova Antologia Villa “Il Tondo dei Cipressi”

Via Pian dei Giullari n. 139 – 50125 Firenze

Email: fondazione@nuovaantologia.it

Telefono: 055 2336071

Sito web: www.nuovaantologia.it

Descrizione: dimora storica di Giovanni Spadolini immersa nelle colline fiorentine. Custodisce biblioteche specializzate su Napoleone e il Risorgimento, oltre a importanti collezioni di pittura del Novecento italiano (Rosai, Morandi, Soffici).

Date di apertura: 18 aprile 2026

Tipo di attività: visita guidata gratuita

Programma: solo sabato 18 aprile: visite guidate ogni ora (10-12 e 15-17) per gruppi di massimo 20 persone. Prenotazione obbligatoria via email.

Casa natale Ferruccio Busoni

Piazza della Vittoria 16 – 50053 Empoli (Fi)

Email: csmfb@centrobusoni.org

Telefono: 0571 711122

Sito web: www.centrobusoni.org

Descrizione: trasformata in museo nel 1961, la casa dove nacque il musicista empolese espone spartiti originali, foto, lettere e cimeli che delineano la complessa personalità artistica di Busoni, oltre al fondo Walter Boccaccini.

Date di apertura: 18 e 19 aprile 2026

Tipo di attività: visita guidata gratuita

Programma: apertura pomeridiana (15.30 – 19.00) in entrambe le giornate. Prenotazione necessaria tramite il Centro Studi Musicali Busoni.

Casa natale di Leonardo da Vinci

Via di Anchiano, 6 – 50059 Vinci (Fi)

Email: info@museoleonardiano.it

Telefono: 0571 933284

Sito web: www.museoleonardiano.it

Descrizione: abitazione quattrocentesca legata alla famiglia Vinci. Il percorso museale utilizza ologrammi e installazioni multimediali per raccontare l’universo personale di Leonardo e il suo legame con il paesaggio della Valdinievole.

Date di apertura: 18 aprile 2026

Tipo di attività: visita guidata gratuita (inclusa nel biglietto)

Programma: sabato 18 aprile, turni ore 16.00 e 17.30: “Alle origini di Leonardo”, visita accompagnata per piccoli gruppi (max 15 persone). Prenotazione obbligatoria.

Puccini Museum Casa Natale

Piazza Cittadella 5 – 55100 Lucca

Email: info@puccinimuseum.it

Telefono: 0583 584028

Sito web: www.puccinimuseum.it

Descrizione: appartamento nel cuore di Lucca dove Giacomo Puccini nacque nel 1858. Tra i tesori esposti: il pianoforte Steinway su cui compose Turandot, bozze di Tosca e il celebre costume di scena della principessa di ghiaccio.

Date di apertura: 18 e 19 aprile 2026

Tipo di attività: visita guidata gratuita (inclusa nel biglietto)

Programma: sabato e domenica alle ore 12:00: visita guidata gratuita a cura del personale del museo. Prenotazione consigliata.

Casa Museo Leonetto Tintori

Via di Vainella n. 1/g – 59100 Prato

Email: info@laboratoriotintori.prato.it

Telefono: 347 8293472

Sito web: Link Museo

Descrizione: residenza del restauratore Leonetto Tintori, conservata intatta secondo le sue volontà. Ospita una collezione di reperti dal ‘300 al ‘900 e un parco con un singolare mausoleo a forma di Arca di Noè.

Date di apertura: 18 e 19 aprile 2026

Tipo di attività: visita guidata + workshop (con contributo)

Programma: sabato ore 10.00 e Domenica ore 15.00: visita guidata di 2 ore alla casa seguita da una dimostrazione pratica sulla tecnica della pittura ad affresco.