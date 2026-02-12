Firenze, Una Favola di Mortadella: presentato il libro di Davide Paolini

In occasione di Taste a Firenze , sabato 7 febbraio al Circo-lo Teatro del Sale , all’interno del calendario Fuori di Taste , è stato presentato il volume Una Favola di Mortadella , curato dal giornalista e scrittore Davide Paolini.

Il libro nasce a trent’anni dall’ideazione e dal brevetto della mortadella Favola e ripercorre la storia di un’intuizione che ha segnato la salumeria italiana, raccontando il territorio d’origine, il percorso della famiglia Palmieri e l’evoluzione di un prodotto divenuto simbolo di alta qualità gastronomica.

La presentazione si è svolta durante l’evento “Favola & Champagne” , un appuntamento che prende ispirazione dall’articolo con cui Paolini, nel 2002, fece conoscere Favola al grande pubblico, proponendo un abbinamento allora spiazzante: mortadella e champagne, ostrica e lambrusco. Un cambio di prospettiva che ha contribuito a riscrivere il linguaggio del gusto contemporaneo.

Una Favola di Mortadella , edito da Gruppo Editoriale, attraversa quattro generazioni della famiglia Palmieri: dalla bottega del bisnonno Emilio a Modena, al brevetto del 1996, fino allo sviluppo dell’azienda dopo il terremoto del 2012. Un racconto di memoria, impresa e cultura gastronomica, arricchito dalle immagini inedite del fotografo Dario Garofalo.