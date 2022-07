FIRENZE – Sport: discipline sportive al via all’Isis Gobetti Volta, sottoscritto protocollo d’intesa

Sottoscritto ieri mattina in Palazzo Medici Riccardi un protocollo d’intesa per l’attuazione della materia ‘Discipline sportive’ nell’indirizzo sportivo del Liceo scientifico dell’Isis Gobetti Volta e per lo sviluppo dell’attività motoria e sportiva come strumento educativo, formativo ed inclusivo a beneficio degli studenti.

Presenti Nicola Armentano, consigliere delegato della Città Metropolitana di Firenze allo Sport, il dirigente scolastico del Liceo scientifico dell’Isis Gobetti Volta Prof. Simone Cavari e il coordinatore del liceo scientifico sportivo Prof. Alessandro Dei.

“Il tema della attività sportive come fattore di crescita sociale, culturale e valoriale della cittadinanza è più che mai attuale – ha sottolineato Armentano – alla luce anche del percorso per l’inserimento dello Sport in Costituzione. Obiettivo deve essere coinvolgere sempre di più le giovani generazioni nella pratica sportiva come leva di promozione di corretti stili di vita, strumento formativo ed educativo. La sinergia tra istituzioni è fondamentale, soprattutto dove ci sono le giovani generazioni, ‘sentinelle’ dei bisogni dei cittadini di domani.

Dobbiamo impegnarci a costruire percorsi valoriali che sappiano interpretare al meglio le esigenze della comunità, così come oggi stiamo facendo nel promuovere le discipline sportive nel mondo scolastico. Quanto realizziamo oggi è una collaborazione tra istituzioni capaci di leggere il futuro del nostro paese, andando ad ascoltare i bisogni dei giovani per cercare di renderli ancora più centrali nei processi partecipativi delle loro comunità”.

“Il protocollo d’intesa firmato oggi è molto importante per il nostro istituto e per tutti gli alunni che lo frequentano sia per la possibilità di usufruire di attività sportive ma anche di occasioni formative e di riferimento per la salute e il corretto stile di vita. – ha detto il dirigente scolastico del Liceo scientifico dell’Isis Gobetti Volta Simone Cavari – Auspico inoltre che questo protocollo sia anche un’occasione per la promozione di attività seminariali che vedano la collaborazione dell’Istituto Gobetti-Volta, dell’Ufficio Scolastico e della Città Metropolitana per lo sviluppo di tematiche di interesse per i nostri giovani e per il loro coinvolgimento attivo nella vita politica e sociale del nostro territorio”.

Obiettivi del protocollo sono i seguenti:

– favorire la crescita culturale, civile, sociale e sportiva degli studenti;

– promuovere e diffondere nei licei sportivi la pratica sportiva e le eccellenze, cooperando per implementare progetti di sviluppo dello sport in ambito scolastico;

– contribuire alla creazione di attività didattiche in grado di privilegiare la pluralità delle competenze e attitudini delle studentesse e degli studenti che frequentano l’Istituto;

– consentire azioni che abbiano come finalità l’attività Motoria Sportiva quale strumento educativo, formativo, inclusivo e di riferimento per la salute dell’adolescente e per un corretto stile di vita.