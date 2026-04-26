Impruneta, concerto per l’International Jazz Day al Circolo ARCI Ferrone

Giovedì 30 aprile 2026, alle ore 21:00, il Circolo ARCI Ferrone (via Chiantigiana per il Ferrone 227, Impruneta) ospita un concerto dedicato all’International Jazz Day, istituito dall’UNESCO nel 2011 e riconosciuto come evento ufficiale delle Nazioni Unite. L’iniziativa rientra nella 15ª edizione della ricorrenza mondiale che promuove il ruolo del jazz come linguaggio capace di unire culture e comunità.

Per l’occasione si esibirà il gruppo aperto “The Growing Jazz Factory”, con una formazione composta da Titta Nesti (voce), Franco Santarnecchi (pianoforte), Pierre Do Sameiro (sassofono), Filippo Pedol (contrabbasso) e Giuseppe Fioretto (batteria). I musicisti, provenienti da diverse città e con esperienze maturate accanto a figure di rilievo del panorama jazzistico, proporranno brani storici e repertori significativi della tradizione.

“The Growing Jazz Factory” si caratterizza per la capacità di costruire ensemble variabili in base al tema e al contesto, attraversando stili e percorsi differenti della musica jazz. La scelta di ospitare l’evento nella frazione del Ferrone risponde alla volontà di valorizzare il territorio e favorire la diffusione culturale anche al di fuori dei centri principali.

Il concerto è registrato sul sito UNESCO e su quello dell’International Jazz Day, dove resterà visibile con descrizione, nomi, materiali e documentazione fornita dagli organizzatori. L’iniziativa sarà promossa a livello locale e internazionale, contribuendo a dare visibilità al Comune di Impruneta all’interno del programma globale dedicato al jazz.

Il Comune invita la cittadinanza a partecipare a una serata che unisce musica, comunità e impegno culturale