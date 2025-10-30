Lucca Summer Festival 2026 annuncia Katy Perry in concerto sulle Mura storiche

Dopo aver raggiunto il sold out nel concerto che la vedrà protagonista domenica prossima a Bologna, Katy Perry annuncia il suo ritorno in Italia con un nuovo, imperdibile appuntamento: domenica 19 luglio 2026 la superstar mondiale si esibirà al Lucca Summer Festival, nell’incantevole scenario delle Mura Storiche di Lucca. Sarà l’unico concerto italiano di Katy Perry nel 2026.

I biglietti saranno disponibili con la seguente modalità di vendita:

Radio 101 Pre-sale: da mercoledì 5 novembre ore 11:00 a giovedì 6 novembre ore 23:59 (previa registrazione su R101.it) On-Sale generale: da venerdì 7 novembre ore 11:00 su www.ticketone.it

Con oltre 115 miliardi di stream globali e più di 70 milioni di album e 143 milioni di singoli venduti nel mondo, Katy Perry è una delle artiste più iconiche e di successo della musica pop contemporanea.

Prima artista della storia di Capitol Records a ottenere 10 milioni di unità certificate RIAA per un singolo, Katy vanta oggi sette titoli certificati Diamond, tra cui gli intramontabili “Firework”, “Roar”, “Dark Horse”, “California Gurls” e “Teenage Dream”, oltre a una collezione di successi che hanno segnato un’intera generazione.

Dal debutto nel 2008 con One of the Boys fino agli album Teenage Dream, PRISM, Witness e Smile, Katy Perry ha conquistato ogni record possibile, raggiungendo miliardi di visualizzazioni su YouTube e oltre 57 milioni di ascoltatori mensili su Spotify. Il suo ultimo album, “143”, segna una nuova fase creativa per l’artista, che ancora una volta dimostra la sua straordinaria capacità di unire energia pop, emozione e visione artistica.

Oltre ai suoi traguardi musicali, Katy Perry è da sempre impegnata nel sociale: Goodwill Ambassador UNICEF dal 2013, ha ricevuto riconoscimenti da organizzazioni come The Trevor Project, Human Rights Campaign e amfAR per il suo impegno in favore dell’uguaglianza, della

tutela dei bambini e della sostenibilita’.

Imprenditrice e filantropa, ha fondato la Firework Foundation, che promuove l’accesso all’arte per i giovani di comunità svantaggiate, e sostiene progetti innovativi nel campo della sostenibilità e del benessere, tra cui Impossible Foods, Apeel Sciences e De Soi.