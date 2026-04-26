Campo estivo aziendale per i figli dei dipendenti Conad di Grosseto e Castiglione della Pescaia

Un centro estivo gratuito per i figli dei dipendenti dei supermercati Conad di Grosseto e Castiglione della Pescaia. Prosegue anche nel 2026 la misura di welfare aziendale, pensata per il benessere delle famiglie, promossa da Clodia Commerciale, la società che gestisce i supermercati Conad di Grosseto e Castiglione della Pescaia.

Il centro estivo è destinato ai bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni di età, figli dei dipendenti di Clodia Commerciale, ed è organizzato dalla Uisp, comitato territoriale di Grosseto. Si svolgerà dal 20 luglio al 7 agosto. Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il 30 aprile.

“Portiamo avanti anno dopo anno questa importante misura – sottolinea Paolo degli Innocenti, presidente e socio di Clodia Commerciale, la società proprietaria dei negozi Conad di Grosseto e Castiglione della Pescaia – che nasce con l’obiettivo di offrire un aiuto concreto ai nostri dipendenti nella gestione dei figli durante le vacanze scolastiche, proponendo ai ragazzi giornate di esperienza e divertimento. Nelle prime edizioni siamo partiti con un centro estivo della durata di una settimana, adesso il progetto è cresciuto a tal punto che nel 2026 siamo arrivati a coprire ben 3 settimane. La richiesta di prolungare il periodo è arrivata direttamente dai figli dei nostri collaboratori, a conferma del grande successo dell’iniziativa. È in via di definizione, insieme alla Uisp, il programma delle attività che sarà in linea con le precedenti edizioni. Lo staff esperto della Uisp guiderà i ragazzi nell’acquisizione delle abilità necessarie per affrontare in sicurezza tutte le esperienze”.

Per le famiglie tutto questo sarà completamente gratuito: Clodia commerciale coprirà tutti i costi, dalle spese di tesseramento e assicurazione Uisp dei ragazzi.

“Siamo felici di continuare questa importante collaborazione – aggiunge Massimo Ghizzani, presidente Uisp Grosseto – che ci vede impegnati ancora al fianco di Conad, quest’anno per una settimana in più. Siamo come sempre pronti a mettere in campo le nostre competenze, acquisite in numerose attività di centri estivi con i Comuni della provincia di Grosseto. Ringraziamo Conad per la fiducia: anche quest’anno avremo istruttori qualificati che garantiranno divertimento in sicurezza a tanti bambini”.