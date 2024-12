Firenze, per la Giornata mondiale della disabilità l’orchestra Ologramma al Teatro Cartiere Carrara

Non avrebbero potuto scegliere un modo migliore i Lions della Toscana promotori dello spettacolo “Ho conosciuto il dolore” – in programma martedì 3 dicembre alle 20,30 al Teatro Cartere Carrara di Firenze – per celebrare degnamente la Giornata Internazionale delle Persone con disabilità. Tutti sanno, infatti, che la celebre Orchestra Ologramma è composta da musicisti diversamente abili, impegnati a mettere al servizio del prossimo il proprio talento artistico con quella che unanimemente viene definita “una musica che incanta”.

Il prossimo 3 dicembre l’attesissima data che li vedrà finalmente sbarcare nel capoluogo toscano, dove l’ensemble “Ologramma” si esibirà come gesto d’amore verso i bambini affetti da patologie neuro degenerative che fanno capo all’Associazione Voa Voa Amici di Sofia Aps.

“Chi sceglierà di essere presente alla serata – è il commento del presidente del Lions Club Barberino Tavarnelle Mario Paoli – non assisterà semplicemente ad uno spettacolo, ma ad un incontro di magia e di emozione indescrivibile. Ci avviciniamo al Natale, un momento in cui tutto il mondo si ferma per celebrare la vita, la speranza che rinasce, la fratellanza tra gli uomini. Noi Lions, rispondendo all’appello lanciato dal nostro Governatore Francesco Cottini, abbiamo sentito il bisogno di richiamare e coinvolgere la cittadinanza in un progetto che ci riguarda tutti quanti strettamente da vicino: la diagnosi precoce e salvavita di malattie gravissime ed il finanziamento a quei progetti di ricerca che la rendono possibile.”

“Quest’anno – puntalizza il presidente di Voa Voa Guido De Barros – Voa Voa Amici di Sofia Aps si è rivolta ai Lions del Distretto 108LA per aiutarla a completare la raccolta fondi necessaria al finanziamento di “Gocce di speranza”, un progetto urgente e salvavita dedicato a tutti i neonati della nostra regione. Si tratta del Primo Progetto Pilota in Italia per la diagnosi precoce della MLD, una patologia genetica che, se non diagnosticata tempestivamente, consuma in pochi anni le competenze motorie e cognitive del bambino, fino alla morte…proprio come è accaduto alla nostra primogenita Sofia. Grazie Lions e grazie a tutti i cittadini che vorranno partecipare al concerto per aiutarci a raggiungere il grande traguardo di avere solo bambini curati, mai più condannati dalla MLD!”

“Sono onorato di ricoprire la carica di Responsabile del Service Voa Voa – spiega Tullio Parronchi -, perché grazie all’aiuto dei Lions Voa Voa potrà raggiungere i 300.000 euro che, da contratto con l’Ospedale Meyer, serviranno al Laboratorio di Screening neonatale per garantire la diagnosi precoce a 75.000 neonati della Toscana, e potrà allo stesso tempo sensibilizzare tutte le province della nostra regione sul fatto che il progetto pilota è già attivo e pienamente funzionante dal 13 marzo 2023. A partire da quella data, grazie a Gocce di speranza, i nostri bambini sono protetti da una patologia neurodegenerativa terribile che, se non diagnosticata alla nascita, uccide i nostri figli dopo anni di indicibili sofferenze.”

Ciascuno dei meravigliosi protagonisti dell’ensemble musicale merita il massimo dell’attenzione. Ecco perché di seguito riportiamo i nomi degli artisti che il prossimo 3 dicembre saliranno sul palco del Teatro Cartiere Carrara di Firenze:

Kateryna Makhnyk, soprano; Francesca Mercury, Francesco Guicciardi, Michele Iotti,

Lia Capitani, Camilla De Gaspari, Cristiano e Leo Luppi, Jole Famulari, Alberto Ventotto e Roberto Zanni saranno le voci; Luciano Diegoli alla tastiera; Luciano Gaddi e Filippo Taroni alla chitarra; il basso elettrico sarà suonato da Andrea Colella, al violoncello Pietro Orlandi; Claudio Colella, Eugenio Pozzi, Federico Magnani Samuele Mannelli alla batteria; Antonella Chiuchiolo al clarinetto e Andrea Tarabusi alla tromba.

I coristi saranno Piera Clò, Serena Lera, Benedetta Breschi, Lucia Frascadore, Zoe Baffour, Alberto Arletti, Sara Terenziani, Ilenya Asturaro, Siria Sampirisi, Alessia Bellentani, Alessia Corradi, Alessandra Profilo, Fatima Arletti e Elena Rovatti.

Alle percussioni Mara e Samuele Mannelli, Francesco Polla, Rachele Solieri, Federica Morresi, Sara Altieri, Emanuele Pampo, Simonetta Ingrosso, Carla e Luca Daidone, Danilo Campioni, Alessio e Mariella Lombardi, Francesca e Filippo Ferrari e Claudio Mazzucca.

Le voci narrante saranno quelle di Carlo Stanzani, Francesca Mercury e Francesco Gucciardi.

Ingresso 20 euro a persona

Info e prenotazioni sullo spettacolo: 320.8299910; 335.7094512; 335.6163064

Info sul progetto di ricerca scientifica su suwww.goccedisperanza.it