Arezzo, bilancio positivo per la prima edizione dei Petrarca Summer Camp

Positivo bilancio per la prima edizione dei Petrarca Summer Camp. Il progetto, promosso dalla Ginnastica Petrarca con il contributo dell’assessorato alle politiche giovanili del Comune di Arezzo, ha coinvolto atleti agonisti e non agonisti a cui è stata proposta l’occasione di vivere un’estate all’insegna di sport, socializzazione e divertimento. La duplice volontà era infatti di fornire un supporto alle esigenze delle famiglie nel periodo senza scuola e, allo stesso tempo, di offrire l’opportunità di dar seguito all’attività fisica e motoria, facendo affidamento su disponibilità e professionalità dei tecnici della società aretina.

I Petrarca Summer Camp hanno coinvolto atleti e atlete di diverse fasce d’età, prevedendo un’alternanza tra momenti di allenamento in palestra e momenti di svago in più luoghi cittadini quali il Blue Team Multiparco. Il progetto ha preso il via all’indomani della conclusione della stagione sportiva della Ginnastica Petrarca e ha permesso di promuovere il periodo estivo come un’occasione per stare insieme, per misurarsi tra più discipline e per restare in movimento. Archiviata questa positiva esperienza, la società è ora proiettata verso la stagione sportiva 2024-2025 che prenderà il via da mercoledì 11 settembre quando, dalle 17.00, il palazzetto di San Lorentino ospiterà gli Open Day dove bambini e bambine, ragazzi e ragazze, potranno mettersi alla prova tra giochi, esercizi e percorsi delle diverse specialità delle sezioni di Ginnastica Ritmica, Ginnastica Artistica Maschile e Ginnastica Artistica Femminile.

Arezzo, lunedì 5 agosto 2024