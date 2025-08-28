Firenze, Move First by BiAuto KIA: anteprima esclusiva del nuovo Sportage, tra sport e solidarietà

Un evento unico che unisce emozione, innovazione e impegno sociale. Il 9 e 10 settembre, presso l’ASD La Fiorita Tennis Club di Scandicci, va in scena MOVE FIRST by BiAuto KIA Firenze, due giornate all’insegna dell’innovazione della mobilità sostenibile, dello sport e della solidarietà.

L’ANTEPRIMA PIÙ ATTESA: IL NUOVO KIA SPORTAGE

Protagonista assoluto dell’evento sarà il nuovissimo KIA Sportage, presentato per la prima volta a Firenze, in esclusiva, da BiAuto. Un’occasione imperdibile per scoprire dal vivo il design rinnovato e le tecnologie di ultima generazione del SUV icona della casa coreana.

Durante entrambe le giornate, dalle 15.00 alle 17.30, il pubblico potrà provarlo su strada con sessioni di test drive dedicate. Accanto al nuovo Sportage, sarà possibile vivere l’esperienza di guida a bordo del crossover 100% elettrico KIA EV3 e ammirare da vicino le avveniristiche KIA EV4 e KIA PV5, simboli della rivoluzione elettrica del marchio.

SPORT E SPETTACOLO: IL TORNEO E LA PARTITA VIP

MOVE FIRST non sarà solo motori. Il 9 settembre, alle ore 16.30, i tornei di tennis e padel, con oltre sessanta partecipanti, saranno inaugurati con un match di padel d’eccezione che vedrà protagonisti volti noti dello sport e dello spettacolo: Veronica Angeloni brand ambassador della Savino del Bene Volley insieme agli ex calciatori Alberto Di Chiara, Alberto Malusci, Lorenzo Amoruso e Aldo Firicano. Il 10 settembre le finali e le premiazioni saranno celebrate con apericena e concerto live, in un clima di festa aperto a tutta la città. Tra i premi in palio anche un long test drive di tre giorni a bordo del nuovo KIA Sportage.

MOVE FIRST ha anche un cuore solidale. Parte del ricavato delle iscrizioni ai tornei sarà devoluto alla Fondazione Tommasino Bacciotti, impegnata a sostenere le famiglie con bambini in cura presso l’Ospedale Pediatrico Meyer. BiAuto KIA Firenze conferma così la propria vicinanza al territorio con una donazione diretta alla Fondazione.

👉 Prenotazione test drive già attiva: https://biauto.it/movefirstbiautokia/

Per iscriversi ai due tornei scrivere a: info@lafioritatc.it entro il 4 settembre prossimo.

📅 Martedì 9 e mercoledì 10 settembre 2025

📍 ASD La Fiorita Tennis Club – Via Alfiero Gemmi 2, Scandicci (FI)