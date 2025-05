Firenze, mostra di Dieter Nuhr: l’incontro con l’artista a Palazzo Medici Riccardi

Apertasi lo scorso 1º maggio nella Galleria delle carrozze di Palazzo Medici Riccardi a Firenze, la mostra Altrove è ovunque dell’artista tedesco Dieter Nuhr ha vissuto stamani un altro momento importante.

Davanti alle grandi opere in esposizione si è svolto infatti il midissage – un evento di metà percorso della mostra – alla presenza dello stesso Nuhr, del curatore Dirk Geuer, del presidente della Fondazione Brost, Bodo Hombach, e di Carlo Francini, direttore dei musei civici fiorentini e già responsabile del sito Unesco di Firenze.

Da sempre sensibile alle tematiche ambientali, l‘artista tedesco Dieter Nuhr è infatti tornato in Italia per presentare le sue opere con l’obiettivo di evidenziare la bellezza del mondo, i rischi che esso corre e il desiderio di creare un ponte ideale verso la sostenibilità.

Dopo il grande successo delle sue esposizioni alla 59ª Biennale d’Arte di Venezia presso la Biblioteca Nazionale Marciana in Piazza San Marco (2022) e al Museo MAXXI di Roma (2023), Nuhr arriva per la prima volta a Firenze con questa nuova mostra personale a ingresso gratuito curata da Geuer, sostenuta dalla Fondazione Brost e che rimarrà visitabile fino al 2 giugno.

Con questa iniziativa, Nuhr invita i visitatori a impegnarsi per il mondo e, in collaborazione con l’Unesco, promuove una maggiore sostenibilità, perché “rendere visibile la bellezza del mondo in nome dell’arte” è il mantra che l’artista ripete all’inizio di ogni nuova avventura artistica.

Prendendo la parola, Hombach ha detto: «È per me un grande piacere dare il benvenuto a tutti voi e al lavoro artistico di Dieter Nuhr qui a Palazzo Medici Riccardi. La mostra, che la Fondazione Brost ha il piacere di sostenere, ha già avuto un riscontro straordinario e Firenze per me è indubbiamente il punto culminante di questo viaggio. La città sull’Arno è l’ultima, ed eternamente, fiorente capitale culturale dell’arte europea. ‘Altrove è ovunque’, ma in nessun posto è più vivo che qui».

«È un grande onore per me poter curare questa mostra di respiro internazionale in un’istituzione così prestigiosa come Palazzo Medici Riccardi – ha aggiunto Geuer, curatore dell’Association for Art in Public –. Dieter Nuhr si è affermato a livello internazionale come artista multimediale. Il suo vasto portfolio artistico, esposto in musei e gallerie di tutto il mondo, riflette sia il suo legame profondo con la Ruhr sia i suoi viaggi in angoli remoti del mondo. Inoltre, la mostra ‘Altrove è ovunque’ a Palazzo Medici Riccardi evidenzia la capacità di Nuhr di creare un dialogo affascinante tra classico e contemporaneo, utilizzando una tecnica estremamente personale».

Da parte sua, l’Artista afferma: «Il mio lavoro è un’esplorazione degli spazi abitativi. Mi muovo nel mondo dalla mia terra natale a terre straniere e ritorno; osservo e cerco di ricavarne qualcosa. all’estero e viceversa; osservo e cerco di ricavarne qualcosa. Non c’è altro da fare».

Arte, sviluppo sostenibile e un omaggio

Il variegato lavoro artistico di Nuhr sottolinea la necessità di uno sviluppo sostenibile del pianeta. Con il sostegno della Fondazione Brost, una delle più importanti organizzazioni culturali e artistiche della Germania, la mostra presenta circa 40 opere, tra dipinti e disegni basati su fotografie, alcune di grande formato, realizzate con una tecnica mista che combina strumenti digitali e pittura acrilica.

Il risultato è una sequenza di immagini con un’impronta unica, capace di creare suggestioni e dotata di gran fascino.

Al centro della mostra c’è la bellezza del nostro mondo: tre quarti delle opere raccontano luoghi vicini e lontani, a partire dalla terra natale di Nuhr, la regione della Ruhr.

Una volta dominata da miniere e industria estrattiva, quest’area della Germania occidentale è oggi simbolo di sviluppo sostenibile, rinaturalizzazione e trasformazione culturale. In breve, un modello. Crocevia di culture diverse e esempio di integrazione, diversità e tolleranza, la Ruhr rappresenta anche una guida per l’attuazione dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, i cui 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile sono condivisi anche dall’UNESCO. Non a caso, il complesso industriale minerario della Zollverein di Essen è patrimonio dell’umanità dal 2001.

Le altre opere di Nuhr parlano di Sudan e Thailandia, Arabia Saudita e Senegal, Norvegia e Georgia, Laos, Bhutan, India e Grecia, di fiori esotici e bambini provenienti da terre lontane.

Infine, tre opere si distaccano da questi temi e rappresentano un omaggio a Firenze: si tratta di reinterpretazioni contemporanee (per stile e tecnica) di tre famosi dipinti, come l’Adorazione del Bambino di Filippo Lippi, il David di Donatello (entrambi un tempo conservati a Palazzo Medici Riccardi) e Dante con la Divina Commedia di Domenico di Michelino, visibile nella Cattedrale di Santa Maria del Fiore.

Questa mostra fa parte di un prestigioso progetto quadriennale che include oltre 120 opere e tocca diverse sedi internazionali. Sostenuta dalla Fondazione Brost e organizzata dall’Associazione per l’Arte nello Spazio Pubblico, la mostra si evolve ad ogni tappa. È già stata esposta all’Artforum di Vienna e al Museo Nazionale Bavarese di Monaco. Le opere selezionate saranno successivamente presentate al Museo Nacional de Bellas Artes e L’Avana.

La tecnica di Nuhr

Attraverso la reinterpretazione artistica di opere contemporanee e classiche, unita alla sovrapposizione di tecniche cromatiche digitali e analogiche, Nuhr rende esotica la propria terra e avvicina i luoghi e le persone lontane. Il suo intento è creare un’equivalenza estetica tra questi due mondi, mettendoli sullo stesso piano artistico. Allo stesso tempo, dà voce al messaggio profondo della sua arte: ciò che rischia di essere irrimediabilmente perduto se non protetto – la bellezza e la diversità della natura, dai ghiacciai ai fiumi, dai laghi alla vegetazione e agli ecosistemi terrestri e acquatici.

Oltre ai dipinti, la mostra presenta anche ritratti realizzati con iPad. Anche qui, l’intento è quello di stabilire un’equità artistica rappresentando figure della Madonna accanto a persone di origine, classe sociale ed età differenti, tutte sullo stesso piano.

L’Artista

Dieter Nuhr, nato nel 1960 a Wesel, vive e lavora tra Düsseldorf, Berlino e Ibiza. Attivo come artista su varie piattaforme, è stato per anni uno dei più noti satirici tedeschi.

Tuttavia, la sua carriera come artista visivo è iniziata ancor prima: tra il 1981 e il 1987 ha studiato pittura all’Università di Essen (ex Scuola Folkwang). Inizialmente concentrato sulla pittura, ha iniziato a sperimentare la fotografia nei primi anni ’90 – una passione che ancora oggi influenza profondamente il suo lavoro.

Con le sue opere più recenti, Nuhr ha sviluppato uno stile artistico riconoscibile e unico, che gli ha guadagnato un grande successo tra i professionisti del settore. Lo dimostra la sua storia espositiva: negli ultimi tre anni, istituzioni prestigiose come l’Osthaus Museum di Hagen, la Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia, il Musée Théodore Monod d’Art Africain di Dakar, il MAXXI di Roma, il Ludwig Museum di Coblenza, il Bank Austria Kunstforum di Vienna e il Museo Nazionale Bavarese di Monaco hanno ospitato mostre personali delle sue opere.

Per maggiori informazioni: www.dieternuhr.de.

La Fondazione Brost

La Fondazione Brost, con sede a Essen, è stata fondata nel 2011 secondo la volontà di Anneliese Brost, più volte premiata in vita per il suo impegno sociale. Oggi, nel suo spirito, la fondazione sostiene progetti legati all’arte e alla cultura, al sostegno ai giovani e agli anziani, all’educazione pubblica e alla formazione professionale, alla sanità pubblica e a cause di beneficenza.

Il suo focus principale è sulla regione della Ruhr, terra natale di Anneliese Brost, con l’obiettivo di rafforzarne l’identità. La fondazione promuove collaborazione, sostegno reciproco e iniziativa individuale, puntando su progetti solidi, basati sulla conoscenza e orientati al futuro, capaci di avere un impatto anche al di fuori del territorio.

Dal 2022, la Fondazione Brost sostiene Dieter Nuhr e, in collaborazione con l’Associazione per l’Arte nello Spazio Pubblico, ha reso possibile la mostra itinerante “Circondati da Distanze Lontane”, che ha viaggiato per Europa e Africa negli ultimi due anni, richiamando oltre 60mila visitatori.

Per maggiori informazioni: www.broststiftung.de.

Informazioni su Dirk Geuer

Dirk Geuer è curatore dell’Association for Art in Public e rinomato esperto d’arte di Düsseldorf. Ambasciatore culturale per la Musica e l’Arte Sacra in Vaticano, nonché curatore capo di IGA Ruhr 2027 ed Expo Berlino 2035, vanta una vasta esperienza nella creazione di progetti artistici internazionali.

Nel 2024 è stato anche curatore capo di tutte le mostre d’arte alla Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia nell’ambito della 60ª Biennale d’Arte. Attivo nel mercato internazionale dell’arte dal 1989, mantiene legami diretti con molti dei più importanti artisti contemporanei, con una rete solida che abbraccia arte, cultura, affari, politica e media.

INFO MOSTRA

Dieter Nuhr

ALTROVE È OVUNQUE

mostra a cura di Dirk Geuer

sostenuta dalla Fondazione Brost

Fino al 02.06.2025

Galleria delle carrozze, Palazzo Medici Riccardi

Via Camillo Cavour 5, Firenze

Ingresso gratuito

Aperta tutti i giorni (ME escluso) ore 10-19

www.dieternuhr.de

www.oncevents.com/home

info@oncevents.com