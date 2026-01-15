Firenze, la Trattoria 4 Leoni apre le porte ai meno fortunati con il Pranzo della Solidarietà

Il tradizionale Pranzo della Solidarietà si è tenuto il 14 gennaio alla Trattoria 4 Leoni in piazza della Passera a Firenze.

Come ogni anno dal 1997, grazie all’impegno del titolare Stefano Di Puccio, la storica trattoria ha aperto le proprie porte ai meno fortunati della città: persone senza fissa dimora, persone sole, giovani e anziani, ma anche cittadini in difficoltà economica che faticano ad arrivare a fine mese, pensionati e persone separate che, improvvisamente, si sono trovate senza una casa.

Un momento di autentica convivialità e condivisione che ha coinvolto oltre cento persone, sedute ai tavoli della trattoria, regalando sorrisi, dialogo e un prezioso senso di comunità.

Il Pranzo della Solidarietà si replicherà il prossimo 18 febbraio, per offrire ancora una giornata di calore umano, amicizia e vicinanza durante questo freddo inverno.