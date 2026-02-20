Firenze, la 20esima edizione di Danzainfiera sbarca alla Fortezza da Basso

Dal 20 al 22 febbraio 2026 la Fortezza da Basso di Firenze ospita la 20ª edizione di Danzainfiera, evento internazionale dedicato al mondo della danza, organizzato da Pitti Immagine. Una formula unica in Europa che fonde alta formazione, spettacolo, concorsi e una sezione espositiva commerciale, mettendo in dialogo artisti, scuole, compagnie, brand e pubblico.

L’edizione 2026 coinvolge in qualità di espositori 62 accademie tra italiane ed estere, organizzatori di eventi coreutici, compagnie ed enti di promozione sportiva che andranno in scena al Padiglione Cavaniglia; 75 brand specializzati che nell’area Brand & Store, al Piano Terra del Padiglione Centrale presentano le proprie novità, metà dei quali arrivano dall’estero, selezionati sulla base della qualità manifatturiera e dell’innovazione stilistica, che portano prodotti e servizi per il palco ma anche per il dietro le quinte e la vita di tutti i giorni.

370 gli eventi in programma, 21.845 posti in aula, 13 sale e 3 palchi attivi dalla mattina alla sera; 1.000 coreografie in scena e 54 appuntamenti dedicati solo agli insegnanti. L’obiettivo è superare le 20.000 presenze dello scorso anno.

Un programma di eventi e attività che si svolge in un layout della manifestazione completamente rinnovato: dall’ingresso visitatori da Porta Faenza, all’utilizzo per la prima volta del Padiglione delle Ghiaia come teatro, fino alla novità assoluta del Salone M che ospiterà tre aule, assieme alla Sala delle Nazioni e Sala della Ronda, e a questa edizione anche la Sala della Volta in cui si colloca l’UniCredit Talk Arena.

Previsti 500 buyer da 50 paesi. La manifestazione, accanto alla componente artistica, preserva infatti la missione aziendale al servizio dei sistemi produttivi e commerciali di qualità. Una borsa della danza made in Pitti Immagine insomma, che garantisce un incontro tra offerta e domanda organizzato secondo logiche curatoriali e non puramente quantitative.

Confermata la presenza delle grandi accademie internazionali, dall’Accademia Teatro alla Scala fino alle prestigiose istituzioni statunitensi, tra le quali The Ailey School e il Joffrey Ballet School di New York, a DanceHaus Più, eccellenza italiana che integra formazione, residenze artistiche e produzione di spettacoli di danza contemporanea. Nella tre giorni saranno presenti ballerini professionisti, allievi e star, come quelle del talent Amici e da Ballando con le Stelle.

Lo slogan 2026 è “Believe. Dance to become”: un invito a credere nel talento e nel futuro della danza. Un evento per tutti, dagli appassionati di ogni età ai professionisti.

“In un mondo sempre più tecnologico, con lo sviluppo accelerato della AI, la danza resta uno spazio umano. Danzainfiera è per noi una manifestazione centrale – dice Raffaello Napoleone, amministratore delegato di Pitti Immagine – perché è dedicata in maniera particolare ai giovani che aspirano a realizzare il proprio sogno, partecipando a provini che possono cambiare la vita, come lo slogan 2026 suggerisce, ovvero Believe. Dance to become, invito a credere in noi stessi e a realizzare le proprie aspirazioni”.

DIF è stato promosso nelle settimane precedenti alla manifestazione anche attraverso le tappe del contest itinerante Dif On Tour – organizzato da Megagenio di Giuseppe Veggia in collaborazione con Jets – all’interno dei centri commerciali di tutta Italia, alla ricerca di talenti che si esibiranno nelle rassegne coreografiche storiche come “Dance Parade” e “Junior Parade”.

La sezione Brand & Store



Al Piano Terra del Padiglione Centrale sarà possibile scoprire 75 brand di abbigliamento, quali Capezio, Bloch, Gaynor Minden, Grishko, So Danca, Harlequin, Dinamica Ballet, Ballet Rosa, Merlet Dance, Dellalò Milano, Fuego, Apliépus, Danza Creazioni, Mara Dancewear, Mario Ferrari Ballet Couture. Tra i nuovi ingressi, Balance, brand di abbigliamento maschile per la danza, creato dal ballerino ucraino Denys Cherevychko, vincitore di premi internazionali e primo ballerino del Balletto di Stato di Vienna, che a Dif terrà una speciale lezione di tecnica maschile; Imperfect Pointes, nuova azienda britannica specializzata nella produzione di body con focus sulla sostenibilità; e Dance Inked, azienda attiva da oltre 60 anni nel settore dei costumi e dell’abbigliamento tecnico per danza, pattinaggio artistico, ginnastica e divise.

L’area di Academy & ShowBiz



Il Padiglione Cavaniglia accoglie invece le istituzioni coreutiche e a Dif sarà possibile entrare in contatto diretto con i Direttori Artistici delle più importanti realtà che offrono una preparazione alla professione di ballerino, performer, docente.

Accademia Teatro alla Scala, Accademia Ucraina di Balletto, Russian Ballet Society Italia, Ateneo della Danza, Centro Opus Ballet, Balletto di Roma, Balletto di Parma, Art Village, casa di Roma City Ballet Company e Roma City Musical e centro italiano del dipartimento Performing Arts della University of the West of Scotland, Modulo Academy che formano per una carriera nel settore dell’entertainment (con il direttore artistico Laccio e la sua esperienza in X Factor Italia), Centro di Produzione Nazionale della Danza DanceHaus Più, riconosciuto dal Ministero della Cultura, che sostiene la produzione di spettacoli e la stagione Exister, Accademia Il Sistina con sessioni individuali di audizioni e lezioni con special guest come Rossella Brescia, protagonista del musical “Il ragazzo dai pantaloni rosa” di Massimo Romeo Piparo in scena al Teatro Sistina di Roma.

Molte istituzioni provenienti dagli Stati Uniti e in particolare da New York, tra le quali citiamo The Ailey School, Joffrey Ballet School, Peridance New York City, Fini Dance e poi Open Jar Institute, MMG Events, Ajkun Ballet Theatre.

Tra gli Enti di Promozione Sportiva del Coni il settore Danza di ACSI, partner Dif 2026 con un’aula dedicata, un’area di approccio alla danza aerea e la vetrina Top Dance, ASI Danza Italia con lezioni e la rassegna Dance wih ASI, MSP Danza Italia, i Comitati Regionali di CSEN Toscana con Dance On OPES Toscana con Danzando con il Cuore in tour, ASC Toscana con Talentissima, MSP Eventi Lazio e il Comitato Italiano Ballo Sportivo.

Tornano a Dif gli eventi più attesi sui palchi: le storiche rassegne coreografiche “Dance Parade” e “Junior Parade”, e le più importanti competizioni, con una giuria internazionale di altissimo livello che assegna oltre al montepremi, numerose borse di studio per le principali istituzioni di danza del mondo. Tra queste, la 20/a edizione di “Expression International Dance Competition”, il più grande concorso internazionale di danza organizzato da International Dance Association (IDA) per oltre 2500 ballerini; la 14/a edizione del più importante concorso di Musical in Italia, promosso da Professione Musical e aperto a performer non professionisti, e il 10/o Pop Tap Festival, l’unico concorso italiano dedicato alla tap dance, Irish e Clog dance.

Molti gli incontri Showbiz con i più importanti direttori artistici internazionali. Oltre 30 “Guest Teacher” di fama internazionale coinvolti, nomi come Guy Salim (STOMP, BTS, Coldplay, The Black Eyed Peas), i pluricampioni del mondo di tap Daniel Leveillé, Daniel Borak e D’Angelo Brothers, Daniel Leveillé (STOMP), Daniel Borak (CHRP Chicago Human Rhythm Project), Judine Somerville (Hairspray, The Ailey School), Jeff Whiting (Wicked, Open Jar Institute), Tracy Inman e Michela Boschetto (The Ailey School), Diego Salterini, TRIX e Jamal Callender (Joffrey Ballet School), Chiara Ajkun (Ajkun Ballet Theatre), Patience J (Major Lazer), Arben Giga (Mika, Kylie Minogue), MC Momo, Lala Bhlite (Just Dance), Dmitry Semionov (Mariinsky,Semperoper Dresden, Staatsballett Berlin, Theater Dortmund), Raffaele Paganini (Étoile del Teatro dell’Opera di Roma), Monica Perego (English National Ballet), Giovanna Spalice (Teatro San Carlo), Mia Molinari, Brian Bullard, Jacqueline Bulnes (José Limón), Abby Silva (Parsons Dance), Antonio Fini (Martha Graham Dance Company), Tamás Solymosi (Hungarian National Ballet), Fréderic Olivieri (Teatro alla Scala), Daniela Rapisarda e Alessandro Vacca (Oniin Dance Company), Simona Ferrazza (Dutch National Ballet), Ilenia Montagnoli e Tommaso Renda (Staatsballet Berlin, Monreart), Claudia Pompili (Excursus), Denys Cherevychko (Wiener Staatsoper), Igal Perry (Peridance), i giudici di Expression, Afshin Varjavandi, Ashley Brown, Baby Roc 1,Deadhomies, Filip Barankiewicz, Gina Storm-Jensen, Josh Slater, Julien Desplantez, Mariana Giustina Baravalle, Tatiana Seguin.

Tra i “Guest” presenti scoperti dal talent Tv ”Amici” o protagonisti di ”Ballando con le Stelle”, ci sono: Daniele Doria, Carola Puddu, Umberto Gaudino, Sofia Cagnetti, Francesco Fasano, Serena Marchese, Andreas Muller, Lucia Ferrari, Francesca Bosco, Marcello Sacchetta, Samuel Peron, Roly Maden, Matteo Addino.

Borse di studio e Casting

Danzainfiera è un luogo dove scoprire e incontrare talenti. In questi 20 anni, attraverso le borse di studio, molti di loro sono diventati professionisti e lavorano in tutto il mondo, in Europa come a New York, inseriti in compagnie di primo piano come il Balletto Ispanico e la Martha Graham Dance Company, per citarne solo un paio. Molti degli eventi in calendario, infatti, tra lezioni, audizioni, concorsi e rassegne, rilasciano borse di studio.

A DIF 2026 anche i Casting, curati da Samuel Peron per la trasmissione “I fatti vostri”, per i protagonisti giovani di “Saremo Famosi” e meno giovani di “Avanzi di Balera”; curati da Matteo Addino per un nuovo programma TV Rai in primavera; si terranno le selezioni ufficiali di Ballando On The Road, il progetto di Rai Uno con Milly Carlucci; curati da Laccio quelli rivolti agli aspiranti professionisti che desiderano far conoscere il loro talento ed entrare in Modulo Agency. Ci saranno anche le sessioni in anteprima ed esclusiva di audizioni attitudinali individuali con la commissione dell’Accademia Il Sistina e i casting Performer Cup Italy, il circuito nazionale che unisce arte, sport e formazione.

Gli highlights e le novità

Tra le novità centrali di quest’anno, l’attenzione al mondo healthy e wellness con una serie di attività concentrate sul corpo e sul potenziamento delle prestazioni. Ne sono esempio le nuove tecniche di danza viscerale, tra cui la Danza Somatica ® che permette di danzare per il corpo, ascoltandolo e prendendo coscienza degli stati emozionali che lo abitano, brevettata da Daniela Rapisarda. E ancora l’innovativa Sbarra Integrata sul Reformer, un concetto nuovo per un lavoro che massimizza l’attivazione del core e la tonificazione muscolare, o lo Spine postural dance support, allenamento posturale con focus su core stability, rinforzo profondo e correzione degli squilibri muscolari tipici nei danzatori con gli spine corrector – queste e molte altre tecniche innovative all’interno dell’aula Dance Body Care curata da I.D.A., luogo dove corpo, mente, movimento e didattica si incontrano.

Da non perdere lo speciale K-CODE dedicato a K-Pop e cultura coreana, con una serie di eventi, workshop e iniziative. Tra questi, Demon Hunters Special Workshop tenuto da Francesca De Filippis Campionessa Nazionale ed Europea di K-pop per ballare su alcune coreografie dell’omonimo film, un successo mondiale unico nel suo genere, esagerato, coloratissimo e ricco di stile.

Presenti a Dif tutte le ultime tendenze del mondo coreutico, un settore in continua espansione. Dal classico al moderno, contemporaneo, jazz, street, tap, musical, andando oltre e lanciando le novità e tendenze, come la “Body Percussion Choreography”, in cui il corpo si usa come uno strumento; “Afro in Heels”, fondata dall’ispirante Patience J, community vibrante e inclusiva che celebra la diversità e accoglie tuttə – genitori, nonni, persone con disabilità e non; “NY Broadway’s Dynamite Dance“, con Judine Somerville, pensata per chi vuole avvicinarsi al genere musical theater; “Commercial Choreography”, “Not Just Hip Hop”, per citarne solo alcune e “Afro Fusion on Set”, il workshop per chi aspira a lavorare in videoclip, TV o cinema, con Lala Blhite, ballerina e autrice audiovisiva, o ancora FitFlamc la nuova disciplina ideata da Maria Carrillo, che fonde divertimento, benessere e cultura flamenca.

Danzatricità in gravidanza, Danza in Fascia e Danza con la Fantasia offrono ai docenti percorsi metodologici unici per l’infanzia e la maternità, unendo sviluppo psicomotorio, legame genitoriale e narrazione creativa. Parallelamente, Danz-Up insegna ai docenti a comunicare meglio con gli allievi e Danza Impresa completa la formazione professionale con strumenti essenziali di marketing e management per la gestione della scuola.

All’interno del THEPOLE Village, l’area dedicata alla Pole Dance, la danza si fa verticale con la nuova disciplina, Flying pole, o palo volante. Una pertica sospesa che permette agli artisti di librarsi nell’aria, trasformando il gesto atletico in esperienza visiva. La disciplina nasce dall’incontro tra la pole dance e le arti aeree, e oggi conquista palestre, teatri e produzioni artistiche in tutto il mondo. Sarà svelata insieme alla Campionessa Mondiale 2025 di Pole Sport, Francesca Prini.

FiniDance New York, diretto dal coreografo e imprenditore Antonio Fini (tra i partner più longevi di Danzainfiera), porterà l’American Modern Dance, con le tecniche Limón, e la tecnica Graham, per celebrare il centenario della Martha Graham Dance Company, la compagnia più antica d’America, per cui sta strutturando – insieme alla direttrice della scuola Ashley Brown – un programma internazionale.

Oltre 50 tra seminari di aggiornamento, master didattici e presentazioni mirate al pubblico degli insegnanti, lezioni pratiche e teoriche su temi nuovi in cui la danza si colloca, come la Danzatricità® in Gravidanza, il metodo Danza in Fascia, la Tecnica Ailey Horton e gli Errori tecnici e fisiopatologie nella danza illustrati dal dottor Omar De Bartolomeo, medico chirurgo specialista in Ortopedia e Traumatologia, noto per la sua profonda competenza nella medicina della danza e considerato uno dei massimi esperti nelle patologie del tersicoreo.

Novità nel Calendario Eventi

Nel ricchissimo calendario eventi segnaliamo:

K-CODE. K-Pop. Dance. Believe

Tra le novità di questa edizione una serie di eventi, workshop e iniziative dedicate alla danza e cultura K-Pop, in tutte le sue declinazioni più vibranti e coinvolgenti.

La mattina di domenica 22 febbraio Dif aprirà le danze con tre speciali workshop per imparare tecniche e passi della danza K-Pop seguendo i gruppi più famosi, come Stray Kids, BlackPink, TWICE, BTS e ispirandosi alle coreografie Rizz di XLOV, Python” dei GOT7 e quelle del film Kpop Demon Hunters, un fenomeno globale unico per stile, energia e colori.

E nel pomeriggio seguirà un contest a partecipazione gratuita – la speciale tappa a Firenze della K-Pop Dance League – seguito dalla Random Dance, un gioco di gruppo amatissimo nella cultura K-Pop diventato virale. Nato in Corea del Sud e diffuso in tutto il mondo, mette alla prova memoria e abilità di ballo dei fan, in collaborazione con Just 4 Fun. Un modo perfetto per chiudere Dif in festa… ballando.

THE SOUND OF SHOES

Sabato 21 febbraio Dif ospiterà la prima assoluta dell’attesissimo spettacolo interamente prodotto e diretto da Graziella Di Marco. Un appuntamento imperdibile e di assoluta eccellenza, destinato a diventare un evento storico per la tap dance in Italia. I protagonisti, tra i massimi esponenti del panorama mondiale, offriranno emozioni uniche attraverso virtuosismi tecnici e arrangiamenti ritmici travolgenti che infiammeranno il palcoscenico. Le guest star ospiti includono: Daniel Borak, D’Angelo Brothers, Daniel Leveillé, Matteo Lo Piccolo, J&C Company, Tommaso Maria Parazzoli e Greta Rizzotti. Preparatevi a vivere uno show che celebra il ritmo e l’arte ai massimi livelli.

