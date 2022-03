FIRENZE – Vino: Gianna Nannini cantante e viticoltrice è testimonial di PrimAnteprima 2022

Dopo il grande successo di BuyWine, sabato 19 marzo si terrà a Firenze “PrimAnteprima 2022”, la giornata inaugurale della Settimana delle “Anteprime di Toscana” promossa da Regione Toscana insieme a Camera di Commercio di Firenze e organizzata da PromoFirenze e da Fondazione Sistema Toscana. Quest’anno PrimAnteprima avrà un’ospite d’eccezione: testimonial della giornata sarà Gianna Nannini, cantante e viticoltrice toscana.

Il programma di PrimAnteprima prevede la conferenza stampa alle ore 11.30 presso il Cinema La Compagnia di Firenze (via Cavour 50/R). Gli organizzatori, insieme ai rappresentanti delle istituzioni, coglieranno l’occasione di PrimAnteprima per fare il punto sull’andamento, trend ed export del settore vitivinicolo in Toscana, presentando i dati alla stampa italiana ed estera. Partecipano all’evento il presidente della Regione Eugenio Giani, la vicepresidente e assessora all’Agricoltura Stefania Saccardi, il segretario generale della Camera di Commercio di Firenze Giuseppe Salvini, il presidente di PromoFirenze Massimo Manetti, il direttore di Fondazione Sistema Toscana Francesco Palumbo, il responsabile Direzione Servizi per lo Sviluppo Rurale ISMEA Fabio del Bravo e il presidente di Avito Francesco Mazzei. Sul palco insieme ai relatori anche la testimonial di PrimAnteprima 2022, la cantante e viticoltrice toscana Gianna Nannini. Modera Tinto (Nicola Prudente) di Decanter Radio 2 Rai. L’evento può essere seguito in diretta web sui siti di intoscana e Regione Toscana e sui relativi canali social compresi quelli di Buywine e Camera di Commercio di Firenze (la partecipazione in presenza è solo per la stampa accreditata).

Alle ore 19 in Palazzo Vecchio, oltre un centinaio di giornalisti specializzati del settore vinicolo nazionali e internazionali parteciperanno all’inaugurazione delle Anteprime 2022 (evento ad invito) nel Salone dei Cinquecento accolti dalle istituzioni, dagli organizzatori e dai rappresentanti dei Consorzi di tutela del vino toscani. L’evento, a cui parteciperà anche Gianna Nannini, sarà accompagnato dalle note di pace degli Allievi del Maggio Musicale Fiorentino.

La Settimana delle Anteprime di Toscana, durante la quale i Consorzi di Tutela presentano le nuove annate alla stampa specializzata di settore, proseguirà con il seguente programma: domenica 20 marzo “Chianti Lovers & Rosso Morellino” a cura del Consorzio vino Chianti e Consorzio a tutela del vino Morellino di Scansano; lunedì 21 e martedì 22 marzo “Chianti Classico Collection” a cura del Consorzio vino Chianti Classico; martedì 22 e mercoledì 23 marzo “Anteprima della Vernaccia di San Gimignano” a cura del Consorzio del Vino Vernaccia di San Gimignano; mercoledì 23 e giovedì 24 marzo “Anteprima del Vino Nobile di Montepulciano” – a cura del Consorzio vino Nobile di Montepulciano Toscana, venerdì 25 marzo “Anteprima L’Altra Toscana” a cui partecipano il Consorzio di tutela dei vini di Carmignano, Consorzio Chianti Rufina, Consorzio vini delle Colline Lucchesi, Consorzio di tutela dei vini D.O.C. Cortona, Consorzio tutela vini della Maremma Toscana Consorzio tutela vini Montecucco, Consorzio del vino Orcia, Consorzio tutela vini Terre di Casole, Consorzio vini Terre di Pisa, Consorzio vini D.O.C. Valdarno di Sopra.