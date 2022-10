Giornata mondiale della pasta, ISMEA: “Tour nazionale #AdessoPasta appena concluso conferma passione degli italiani”

Oltre 10.000 degustazioni, 500 kg di pasta cucinati, 2.100 edugame svolti, 4 grandi azzurri campioni dello sport come testimonial, 10 influencers e 1,7 milioni di contatti raggiunti: sono solo alcuni dei numeri del tour #AdessoPasta conclusosi pochi giorni fa, organizzato da ISMEA – Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – in 10 città italiane, nell’ambito della campagna di comunicazione istituzionale promossa dal Ministero dell’agricoltura a sostegno della filiera della pasta.

Partita da San Vito Lo Capo il 10 settembre, la campagna di comunicazione ha attraversato la penisola da sud a nord toccando le città di Palermo, Cosenza, Tropea, Sabaudia, L’Aquila, Firenze, Bologna, Genova e Napoli, all’insegna del claim “La pasta. Integratore di felicità”. La pasta, infatti, è uno degli alimenti simbolo del made in Italy, alla base della piramide alimentare e cardine della dieta mediterranea, patrimonio immateriale dell’Unesco.

Un foodtruck è stato la casa-base del villaggio dell’#adessopasta tour, sede degli showcooking, accompagnati, oltre che dai due presentatori Francesca Romana Barberini e Marco Di Buono, da 4 azzurri “campionissimi” dello sport come la campionessa di scherma Rossella Fiamingo, la campionessa di nuoto Simona Quadarella e i due campioni della pallanuoto Francesco Di Fulvio e Alessandro Velotto, e da 10 instagram influencer. In ogni tappa gli chef hanno presentato la ricetta locale caratteristica della regione ospitante, puntando a svelare gli aspetti meno conosciuti e più interessanti legati alla sua preparazione. Un edugame con 100 quesiti su aspetti nutrizionali, storia e tradizione della pasta ha accompagnato il pubblico verso la degustazione.

La campagna arriverà poi, nel 2023, nelle case degli italiani grazie a una campagna integrata su radio, tv, stampa, web e social media.